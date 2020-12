WASHINGTON (AP) – Une assignation à comparaître demandant des documents à Hunter Biden a demandé des informations sur plus de deux douzaines d’entités, y compris la société gazière ukrainienne Burisma, selon une personne au courant d’une enquête fiscale du ministère de la Justice sur le fils du président élu Joe Biden.

L’ampleur de l’assignation à comparaître, émise mardi, souligne les objectifs grand-angle que prennent les procureurs alors qu’ils examinent les finances et les entreprises internationales du jeune Biden.

Les liens de Hunter Biden avec Burisma en particulier ont longtemps soutenu le travail politique et les aspirations politiques de son père, Joe Biden, maintenant président élu des États-Unis. On ne sait pas si le travail de Hunter Biden dans la société ukrainienne est un élément central de l’enquête fédérale ou si les procureurs recherchent simplement des informations sur toutes ses sources de revenus ces dernières années.

La personne n’était pas autorisée à discuter publiquement d’une enquête en cours et s’est entretenue avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Un avocat du jeune Biden, George Mesires, n’a pas immédiatement renvoyé un message téléphonique demandant un commentaire sur cette histoire et un porte-parole de l’équipe de transition de Biden a refusé de commenter.

Hunter Biden a confirmé mercredi que ses impôts faisaient l’objet d’une enquête fédérale. La révélation intervient à un moment délicat pour le président élu, qui construit son cabinet et décidera bientôt de son candidat pour diriger le ministère de la Justice, le même département qui supervise l’enquête sur son fils.

En plus de la demande liée à Burisma, l’assignation émise la semaine dernière cherche également des informations sur les transactions commerciales chinoises de Hunter Biden et d’autres transactions financières.

L’enquête a été lancée en 2018, un an avant que son père n’annonce sa candidature à la présidence. À un moment donné de l’enquête, les procureurs fédéraux examinaient également les infractions potentielles de blanchiment d’argent, ont déclaré deux personnes proches du dossier à l’AP.

Hunter Biden a déclaré qu’il n’avait appris l’enquête que mardi.

Le plus jeune Biden a rejoint le conseil d’administration de Burisma en 2014, à peu près au moment où son père, alors vice-président, aidait à la conduite de la politique étrangère de l’administration Obama avec l’Ukraine. Le président Donald Trump et ses alliés ont longtemps soutenu, sans preuve, que le travail de Hunter Biden en Ukraine a influencé les politiques de l’administration Obama à l’égard de la nation d’Europe de l’Est.

Les républicains du Sénat ont déclaré dans un rapport plus tôt cette année que la nomination avait peut-être posé un conflit d’intérêts, mais n’ont pas fourni de preuve que les politiques étaient directement affectées par le travail de Hunter Biden.

Le président élu ne serait pas au centre de l’enquête. Il n’a pas pesé sur le bien-fondé de l’enquête, affirmant seulement aux journalistes vendredi qu’il était «fier de mon fils».

Pendant des mois, le bureau du procureur américain à Pittsburgh a également collecté des informations auprès de l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, et d’autres dans le cadre du processus du ministère de la Justice pour recevoir et analyser des informations relatives à l’Ukraine, y compris des documents que Giuliani voulait présenter aux procureurs qu’il avait réunis en Ukraine à propos de Joe et Hunter Biden.

En annonçant ce processus en février, Barr a averti que le ministère devait faire attention à toute information provenant d’Ukraine, en disant: «Il y a beaucoup de programmes en Ukraine, beaucoup de courants croisés. Et nous ne pouvons pas prendre pour argent comptant tout ce que nous avons reçu de l’Ukraine. »

L’ancien maire de New York était un personnage principal lorsque la Chambre a voté pour destituer Trump. L’enquête de destitution s’est concentrée sur les relations de Trump avec le président ukrainien et sur le fait qu’il ait abusé de son bureau en demandant une enquête sur les Bidens. Giuliani a fait pression sur les fonctionnaires pour qu’ils fassent les enquêtes et a poussé des allégations de corruption non fondées contre les Bidens.

Giuliani lui-même avait également fait l’objet d’une enquête fédérale, les procureurs fédéraux de Manhattan examinant s’il ne s’était pas enregistré en tant qu’agent étranger, selon des personnes proches du dossier. On ne sait pas si cette enquête reste active, car Trump a discuté de la possibilité de pardons préventifs pour certains membres de sa famille et ses proches associés, y compris Giuliani.