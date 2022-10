L’assignation à comparaître de Trump et la suite du panel du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Dans une étape extraordinaire, le comité de la Chambre le 6 janvier a voté à l’unanimité pour assigner à comparaître l’ancien président Donald Trump – un dernier effort pour obtenir l’histoire complète de l’insurrection du Capitole alors que le panel termine ses travaux d’ici la fin de la an.

Trump ne reconnaît toujours pas «l’ancien» devant le «président», et il a été implacablement hostile à l’enquête. Il l’a qualifié de “charade et de chasse aux sorcières” dans une lettre au comité vendredi – mais n’a notamment pas mentionné l’assignation à comparaître ni dit s’il se conformerait à la demande de comparution.

La tentative de contraindre le témoignage de Trump intervient alors que le comité relie plusieurs fils d’enquête et compile son rapport final. Le panel n’est autorisé que par le biais de ce Congrès, qui se termine le 3 janvier.

Un aperçu de la suite alors que le panneau sprinte vers sa finition :

L’assignation à comparaître TRUMP

Le comité de neuf membres a interrogé plus de 1 000 témoins, dont bon nombre des principaux collaborateurs de la Maison Blanche de l’ancien président. Et ils ont établi un calendrier détaillé des efforts de Trump pour annuler sa défaite électorale de 2020 – y compris son inaction alors que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021. Mais ils veulent toujours entendre Trump lui-même.

Maintenant qu’une citation à comparaître a été autorisée – jeudi – elle doit être remise par écrit à Trump. Cette étape, attendue au début de la semaine prochaine, fixera une date pour un entretien et présentera les demandes de documents.

Trump et ses avocats décideront alors de la manière de réagir. Il pourrait se conformer, négocier avec le comité, annoncer qu’il défiera l’assignation ou l’ignorer complètement. Il pourrait aussi aller au tribunal et essayer de l’arrêter.

Si Trump ne se conforme pas, le panel devra peser les implications pratiques et politiques d’un vote sur le fait de le tenir pour outrage au Congrès. Si l’ensemble de la Chambre votait pour recommander une telle accusation, le ministère de la Justice examinerait alors l’affaire.

Le comité a franchi cette étape avec certains des alliés de Trump qui ont refusé de se conformer aux assignations à comparaître, dont Steve Bannon, qui a été reconnu coupable d’outrage en juillet. Mais mépriser un ancien président serait une autre affaire, une étape exceptionnelle pour tout Congrès.

Dans sa lettre de vendredi, Trump a répété ses fausses allégations de fraude électorale généralisée et a déclaré qu’il écrivait pour exprimer “la colère, la déception et la plainte” que le comité n’enquêtait pas sur ses allégations. Il en a également profité pour se vanter à nouveau de la taille de la foule qui s’est rassemblée pour son discours près de la Maison Blanche le matin du 6 janvier, avant de les envoyer marcher vers le Capitole. Il a inclus des photographies aériennes. Il n’a rien dit au sujet de l’assignation.

Même s’il se conforme, il y a des raisons de douter que l’apparition de Trump aiderait l’enquête. Il a répondu à certaines questions écrites de l’avocat spécial Robert Mueller lors de l’enquête sur la coopération russe avec sa campagne de 2016. Mais ses réponses n’ont produit que peu ou rien pour faire avancer l’enquête. Plus récemment, il a comparu pour une déposition par le bureau du procureur général de l’État de New York, Letitia James, mais a invoqué son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination plus de 400 fois en refusant de répondre aux questions.

QU’EN EST-IL DU PENCE ?

Le comité discute toujours avec les avocats de l’ancien vice-président Mike Pence, comme c’est le cas depuis des mois. Mais on ne sait pas si les législateurs assigneront le vice-président à comparaître ou lui demanderont de témoigner.

Plusieurs assistants de Pence ont parlé aux enquêteurs, certains fournissant de nombreux détails sur ses mouvements et son état d’esprit alors qu’il résistait aux appels de Trump à s’opposer à la certification des votes électoraux ce jour-là et à tenter d’annuler leur défaite face à Joe Biden et Kamala Harris.

Une vidéo diffusée jeudi lors de l’audience finale du comité avant les élections de mi-mandat montrait Pence se coordonnant avec la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef démocrate du Sénat Chuck Schumer pour obtenir de l’aide alors que les émeutiers se trouvaient à l’intérieur du bâtiment, certains d’entre eux appelant à l’exécution de Pence. Les dirigeants travaillaient avec des responsables de la sécurité pour s’assurer qu’ils pouvaient retourner au Capitole et certifier la victoire de Biden.

UNE SAISINE CRIMINELLE ?

Le comité devra également décider s’il convient de renvoyer toute allégation de crime au ministère de la Justice. Alors que les procureurs fédéraux mènent leurs propres enquêtes sur le 6 janvier et les efforts de Trump pour annuler les élections, le comité du Congrès dispose de son propre trésor de preuves.

Les législateurs du panel ont laissé entendre à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée qu’ils émettraient des références pénales. Lors de l’audience de jeudi, la représentante du Wyoming, Liz Cheney, vice-présidente républicaine du comité, a déclaré que le panel “pourrait finalement décider” de le faire. Elle a dit qu’ils avaient “suffisamment d’informations pour envisager des références pénales pour plusieurs personnes”.

Bien qu’un tel renvoi ne forcerait aucune action, il amplifierait la pression politique sur le procureur général Merrick Garland alors que le ministère poursuit ses propres enquêtes.

SERVICE SECRET

Le comité a récemment reçu plus de 1,5 million de pages de documents des services secrets. Mais les législateurs disent qu’ils n’ont toujours pas tout ce qu’ils veulent.

Le panel s’efforce de vérifier les récits des assistants de la Maison Blanche qui ont décrit les actions de Trump le 6 janvier alors qu’il tentait de se rendre au Capitole et d’accompagner ses partisans, dont des centaines ont finalement fait irruption. Les responsables de la sécurité, ainsi que de nombreux assistants de la Maison Blanche et Les membres du GOP du Congrès, étaient farouchement opposés à l’idée. Trump était livide et a tenté, finalement sans succès, d’aller quand même au Capitole, selon plusieurs récits diffusés par le comité.

Le représentant californien Pete Aguilar, membre démocrate du panel, a déclaré que les législateurs “rappelleront des témoins et mèneront d’autres dépositions d’enquête” sur la base des documents des services secrets. L’agence n’a pas remis les messages texte qui, selon elle, ont été supprimés.

RAPPORT FINAL

L’action finale attendue du panel sera un rapport massif présentant des preuves, des conclusions et des recommandations législatives pour s’assurer que rien de tel que le 6 janvier ne se reproduise. Mais on ne sait pas quelle quantité de son matériel d’enquête sera rendue publique.

Lors de l’une des huit audiences de l’été dernier, le représentant du Maryland Jamie Raskin, un autre membre démocrate, a déclaré: “Nous n’avons montré qu’une petite fraction de ce que nous avons trouvé.”

Les législateurs ont clairement indiqué que le rapport exposera ce qu’ils considèrent comme les enjeux pour le pays, car de nombreux républicains croient toujours, à tort, que les élections de 2020 ont été volées et que Trump envisage une autre course en 2024.

“Avec tous les efforts pour excuser ou justifier la conduite de l’ancien président, nous sapons la fondation de notre république”, a déclaré Cheney lors de l’audience.

Les rédacteurs d’Associated Press Jill Colvin et Eric Tucker ont contribué à ce rapport.

