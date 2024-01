L’assignation à comparaître de Sanders | RéelClearPolicy

Des sondages récents ont montré que peu d’Américains, quel que soit leur parti politique, sont satisfait avec le coût, la complexité ou les choix offerts par le système de santé américain. On pourrait penser que cela pourrait être l’occasion d’une politique bipartite judicieuse, comme ce fut le cas autrefois lorsque des libéraux comme Ted Kennedy et Henry Waxman étaient capables de travailler avec des piliers conservateurs comme le sénateur Mike Enzi et Orrin Hatch.

Les démocrates du Sénat se livrent plutôt à une stratégie juridique de la corde raide et à une mise en scène plus appropriée à un procès-spectacle maoïste.

La semaine dernière, le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.), président de la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites (HELP), a annoncé que la commission voterait à la fin du mois sur l’opportunité d’assigner une assignation au Les PDG de Johnson & Johnson et Merck pour les obliger à siéger avant une audience sur les prix des médicaments.

Les deux fabricants de médicaments se sont engagés pour des mois en discussions pour aider à répondre à l’intention exprimée lors de l’audience, en proposant d’envoyer ses experts les plus compétents en matière de prix des médicaments. Mais Sanders et les Démocrates du Comité HELP ont rejeté l’offre et menacent désormais d’être assignés à comparaître.

Ce rejet montre clairement que Sanders et ses collègues ont l’intention d’utiliser la salle d’audience comme une arène pour le sport sanglant du Congrès plutôt que comme un forum pour enquêter sur les raisons pour lesquelles les Américains paient des prix plus élevés pour les médicaments. Sanders a dévoilé le véritable objectif de l’audience avant l’envoi des invitations en novembre, lorsqu’il a déclaré qu’il « souhaitait que les dirigeants des entreprises qui ont intenté une action en justice soient parmi les témoins lors d’une prochaine audience sur les prix des médicaments ».

Ce n’est donc pas une coïncidence si les trois fabricants de produits pharmaceutiques ciblés par Sanders sont exactement les mêmes sociétés (ni plus, ni moins) qui ont intenté des poursuites contre les Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS) à propos des activités de l’IRA. contrôle des prix des médicaments sur ordonnance. Les poursuites soutiennent que l’IRA viole les dispositions du Cinquième Amendement.Clause de recettes», interdisant la confiscation par le gouvernement de biens destinés à un usage public sans juste compensation. La poursuite intentée par Merck affirme également qu’en exigeant des fabricants de médicaments qu’ils attestent qu’ils ont négocié un « prix équitable », l’IRA viole « le premier amendement »Clause de liberté d’expressionen mettant dans leur bouche le discours préféré du gouvernement.

Chaque Américain et chaque entreprise américaine (qu’elle soit populaire ou non) a le droit de passer sa journée devant les tribunaux. Ces sociétés pharmaceutiques ont raison de considérer ces audiences comme des représailles flagrantes.

Même si les tribunaux décideront si l’IRA viole les droits garantis par la Constitution, comme beaucoup l’ont fait, argumenté, c’est une mauvaise politique de toute façon. L’IRA menace de revenir en arrière par rapport à l’Orphan Drug Act, à Hatch-Waxman, aux Prescription Drug User Fee Amendments, à la Medicare Modernization Act et à d’autres initiatives bipartites qui fournissent aux populations du monde entier un accès à des médicaments essentiels au maintien de la vie.

Au lieu d’abuser de son pouvoir sénatorial en organisant des audiences publiques humiliantes, les membres du comité feraient un meilleur usage de leur temps et de l’argent des contribuables en examinant des questions véritablement importantes.

Le Comité devrait enquêter sur le nombre de programmes visant à développer de nouveaux traitements qui ont été fermé – certains avant même que CMS n’annonce quels médicaments seraient négociés en premier. Novartis a spécifiquement cité l’IRA en annonçant l’annulation de certains programmes de recherche sur le cancer à un stade précoce l’année dernière. Les membres doivent prendre note du fait que le taux de cessations de programmes augmente à mesure que de nouveaux médicaments sont ajoutés à la liste de négociation.

Pendant qu’il y est, le comité HELP devrait examiner l’impact négatif de l’IRA sur le développement de médicaments orphelins. Autant que 135 guérisons car les maladies pourraient ne jamais se développer à la suite des dispositions de l’IRA, entraînant des souffrances humaines prolongées et une mort prématurée, selon l’économiste Tom Phillipson de l’Université de Chicago.

D’un point de vue strictement politique, les démocrates de HELP devraient se demander jusqu’où ils sont prêts à aller pour soutenir un procès-spectacle, ce qui sera certainement le cas. Et, ne serait-ce que pour une autre raison que le changement de majorité, ils pourraient considérer à quel point ils sont prêts à placer la barre bas en matière de recours aux assignations à comparaître. Ici, leurs amis sur le Comité judiciaire je ne leur ai pas rendu service.

Ils devraient se demander s’ils veulent prendre part à des représailles contre les entreprises qui ont simplement exercé leur droit constitutionnel de poursuivre ; et étant donné que ces poursuites n’ont pas encore été tranchées, si leur interrogatoire pourrait constituer une ingérence.

Avec de nombreuses questions aux enjeux élevés non résolues – non seulement le prix des médicaments, mais aussi les pénuries persistantes de médicaments, l’insolvabilité imminente de Medicare, la déstabilisation de la partie D et l’incertitude quant à l’innovation médicale – le Sénat a sûrement mieux à faire que de se lancer dans des représailles théâtrales.

Joe Grogan est chercheur principal invité à l’USC Schaeffer Center et a été conseiller en politique intérieure du président Trump en 2019-2020. Il consulte pour l’industrie pharmaceutique.