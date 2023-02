L’assignation à comparaître de Pence pourrait déclencher une lutte pour le privilège de l’exécutif

WASHINGTON (AP) – L’assignation à comparaître à l’ancien vice-président Mike Pence est un moment marquant dans une enquête en cours sur un avocat spécial du ministère de la Justice. Mais cela ne garantit pas qu’il va bientôt témoigner devant un grand jury.

Pence est le dernier responsable de l’administration de l’ancien président Donald Trump à être cité à comparaître dans le cadre de l’enquête sur les efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020, mais la pression pour le témoignage de Pence est unique car il est le plus haut responsable connu pour avoir été convoqué.

L’assignation à comparaître, la mesure la plus agressive prise à ce jour par l’avocat spécial Jack Smith, ouvre la voie à un conflit potentiel sur le privilège de l’exécutif, créant une dynamique qui pourrait tester – ou du moins retarder – la capacité du ministère de la Justice à obtenir de Pence le témoignage qu’il croit qu’il en a besoin.

Les représentants de Pence n’ont pas dit publiquement s’il avait l’intention de se conformer à l’assignation ou s’il chercherait plutôt à essayer de limiter sa comparution devant le grand jury ou de l’éviter complètement. Trump, pour sa part, n’a pas dit s’il prévoyait d’affirmer le privilège exécutif pour empêcher la coopération de Pence. Mais certains experts juridiques disent qu’il fait face à des obstacles importants pour réussir s’il essayait de le faire.

“Ce sera assez simple car le ministère de la Justice sera en mesure de faire une démonstration très convaincante du témoignage”, a déclaré W. Neil Eggleston, ancien avocat de la Maison Blanche dans l’administration Obama.

Les porte-parole de Pence et Smith ont refusé de commenter l’assignation à comparaître, qui, selon une personne proche du dossier, faisait suite à des négociations de va-et-vient entre les deux parties. Un avocat de l’ancien vice-président n’a pas renvoyé d’e-mails demandant des commentaires. Pence a été représenté par l’avocat vétéran Emmet Flood, qui pendant des décennies à Washington a navigué avec d’autres personnalités politiques de haut niveau à travers des différends sur le privilège de l’exécutif.

L’intérêt de Pence pour les enquêteurs est évident. Bien qu’il n’ait joué qu’un rôle cérémoniel dans la supervision des élections, Pence a été harcelé pendant des semaines par Trump pour l’aider à rester au pouvoir, le président insistant à tort sur le fait que Pence pouvait simplement rejeter les résultats et les renvoyer dans les États du champ de bataille qu’il contestait.

Certains des loyalistes de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier alors que Pence présidait le dépouillement des votes électoraux ont scandé « Pendez Mike Pence ! » que le vice-président a été dirigé vers la sécurité.

Depuis lors, Pence, qui envisage de lancer une candidature à la présidentielle de 2024 contre Trump, a pris ses distances avec l’ancien président, affirmant l’année dernière que “le président Trump a tort” et que “je n’avais pas le droit d’annuler l’élection”.

Malgré ces critiques, Pence a choisi de ne pas témoigner volontairement devant le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier et n’a jamais été cité à comparaître. On ne sait pas s’il envisage différemment la coopération avec le grand jury, tout comme si lui et ses avocats essaieront d’éviter d’être obligés de discuter de conversations privées avec Trump.

Dans le cas où il finirait par témoigner, une citation à comparaître pourrait lui donner une certaine couverture politique, l’aidant à éviter de s’aliéner davantage les partisans de Trump dont il pourrait avoir besoin pour sa propre candidature électorale en lui permettant de dire qu’il a été contraint de coopérer plutôt que de le faire volontairement. .

S’il ne souhaite pas se conformer, il peut demander à Trump d’intervenir en invoquant le privilège de l’exécutif, une doctrine destinée à protéger la confidentialité du processus décisionnel du bureau ovale. Une telle action pourrait entraîner des arguments à huis clos devant le juge fédéral en chef du tribunal de DC, Beryl Howell.

Même dans ce cas, cependant, les perspectives de succès sont au mieux incertaines, en partie parce que le privilège n’est pas absolu et que les tribunaux ont jugé qu’il peut être surmonté si la preuve recherchée est jugée nécessaire pour un procès pénal ou une procédure devant un grand jury.

La Cour suprême l’a clairement indiqué dans une décision de 1974 qui a forcé le président Richard Nixon à remettre des enregistrements accablants du bureau ovale, affirmant que l’utilisation du principe de «retenir des preuves manifestement pertinentes dans un procès pénal porterait profondément atteinte à la garantie d’une procédure régulière. et porter gravement atteinte à la fonction de base de la cour ».

Trump n’a pas non plus réussi à affirmer le privilège de l’exécutif dans les cas où l’administration Biden actuelle n’est pas d’accord. Par exemple, la Maison Blanche Biden a rejeté à plusieurs reprises les efforts de Trump pour utiliser le privilège de l’exécutif pour empêcher la National Archives and Records Administration de produire des dossiers présidentiels sur le 6 janvier au comité de la Chambre. La Cour suprême en janvier 2022 a également repoussé les efforts de Trump pour retenir les documents.

D’autres responsables de l’administration Trump ont déjà témoigné devant le grand jury, notamment l’ancien avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone et son principal adjoint ainsi que le propre chef de cabinet de Pence, Marc Short.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de l’administration Trump, Robert O’Brien, a également été cité à comparaître par l’avocat spécial dans le cadre de l’enquête du 6 janvier et d’une enquête distincte sur la présence de documents classifiés dans le domaine de Trump en Floride, selon une personne proche du dossier qui a insisté sur l’anonymat pour discuter de l’action.

“C’est un peu inconfortable que cette preuve soit demandée à son vice-président. Mais la loi n’a généralement pas fait de distinction entre les personnes d’une Maison Blanche », a déclaré Eggleston.

D’autres facteurs de complication potentiels incluent le fait que les épisodes sur lesquels les enquêteurs veulent vraisemblablement interroger Pence – tels que les efforts de Trump pour influencer le décompte des voix – ne concernent pas les fonctions présidentielles conventionnelles comme celles que l’on pense généralement être protégées par le privilège exécutif, a déclaré Daniel. Farber, expert en pouvoirs présidentiels et professeur de droit à Berkeley.

Il a également écrit en détail sur bon nombre de ces épisodes dans un livre publié l’année dernière, “Alors, aidez-moi Dieu”. Cela comprend des descriptions d’une campagne de pression de Trump visant à amener Pence à rejeter les résultats des élections, ainsi que de nombreuses conversations avant le 6 janvier, lorsque Pence dit avoir dit à Trump qu’il ne croyait pas qu’il avait le pouvoir de faire ce que Trump voulait.

“Je pense qu’il y a des arguments que Pence peut faire valoir ou que Trump pourrait faire valoir”, a déclaré Farber. « Et bien sûr, vous ne pouvez jamais prédire à 100 % ce que feront les tribunaux. Mais cela ne semble pas être un argument particulièrement fort.

Eric Tucker et Jill Colvin, Associated Press