L’Assemblée Pro-Wike Rivers interdit à Fubara de nommer les présidents des conseils locaux

La Chambre d’Assemblée de Rivers a démis vendredi son gouverneur Siminalayi Fubara du pouvoir pour nommer un comité intérimaire pour les zones de gouvernement local de l’État après avoir rejeté le veto du gouverneur contre la législation.

Les législateurs ont voté massivement contre le veto de M. Fubara, avant d’adopter le projet de loi, interdisant ainsi au gouverneur d’exercer le pouvoir dont jouissait son prédécesseur, Nyesom Wike.

Les projets de loi devenant désormais des lois, cela signifie que le gouverneur organisera des élections à l’expiration du mandat des fonctionnaires actuels.

Le mandat de trois ans des actuels responsables du conseil de l’État élus en 2021 expirera au cours du premier trimestre de cette année.

Le président de la Chambre, Martin Amaewhule, a lu, lors de la plénière de vendredi, quatre lettres qui lui ont été adressées par le gouverneur dans lesquelles M. Fubara a refusé l’approbation de quatre nouveaux projets de loi qui lui avaient été envoyés pour approbation, selon Channels TV. signalé.

Les législateurs, qui ont cité l’article 100, paragraphe 5 de la Constitution nigériane, ont déclaré que l’accord du gouverneur n’était pas requis pour l’adoption desdits projets de loi.

L’article stipule que « Lorsque le gouverneur refuse son accord et que le projet de loi est de nouveau adopté par l’Assemblée à la majorité des deux tiers, le projet de loi deviendra loi et l’accord du gouverneur ne sera pas requis. »

L’orateur a accusé le gouverneur de ne pas prévoir d’organiser des élections locales dans l’État.

L’orateur a déclaré : « L’essentiel ici est que cette loi supprime le pouvoir du gouverneur de nommer des présidents de comités intérimaires pour les gouvernements locaux. Le gouverneur n’est pas content que nous supprimions ses pouvoirs de nommer des présidents intérimaires. »

Les législateurs ont également adopté trois autres projets de loi qui, selon le président, ont fait l’objet du veto du gouverneur. Il s’agit de la loi modifiant la loi sur les dirigeants traditionnels de l’État de Rivers ; la loi d’abrogation de la loi interdisant la publicité et l’utilisation des biens appartenant à l’État par l’État de Rivers ; et la loi sur la gestion des fonds de l’État de Rivers et l’autonomie financière.

C’est la première fois que l’Assemblée annule le veto du gouverneur Fubara.

Quelques jours après une controverse accord de paix négociée par le président Bola Tinubu, il semble que la crise politique de Rivers soit loin d’être terminée.

La crise avait divisé l’Assemblée de l’État en deux factions – avec 27 membres promettant leur loyauté à M. Wike tandis que quatre se tenaient aux côtés de M. Fubara.

Les sièges des législateurs pro-Wike ont été déclarés vacants après leur défection au profit de l’APC, mais le gouverneur Fubara et les autres législateurs les ont ensuite autorisés à revenir à l’Assemblée avec les droits et privilèges rétablis dans le cadre de l’accord de paix.