BTS joue sur THE LATE LATE SHOW AVEC JAMES CORDEN – CBS Photo Archive / CBS

Le parlement sud-coréen a adopté une nouvelle loi permettant aux pop stars de renommée mondiale de reporter leur service militaire obligatoire et d’éviter de perturber leur carrière au plus fort de leur jeu.

Le projet de loi adopté mardi par l’Assemblée nationale offre un sursis temporaire exceptionnel aux groupes de garçons célèbres comme les sept membres du BTS qui vendent des stades dans le monde entier pour se produire pour leurs millions de fans et qui ont été largement salués pour la promotion de la réputation et de la douceur de la Corée du Sud. Puissance.

La révision de la loi sur le service militaire a été proposée en septembre après que BTS soit devenu le tout premier artiste pop sud-coréen à figurer en tête du classement des singles américains Billboard Hot 100 avec leur chanson «Dynamite».

Cette semaine, leur tube « Life Goes On » est arrivé au premier rang des charts Billboard Global 200 et Billboard Global Exclusive US.

BTS a stimulé les exportations de produits coréens et ses membres ont pris la parole lors de la 75e Assemblée générale des Nations Unies en septembre de cette année pour offrir aux gens un message d’espoir pour les aider à traverser la pandémie.

Le groupe dispose également d’une ligue dédiée d’environ 40 millions de fans en ligne connue sous le nom d’ARMY, qui se sont organisés pour se rallier à des collectes de fonds caritatives et à des causes politiques, notamment Black Lives Matter et les manifestations pro-démocratie thaïlandaises.

L’attaquant sud-coréen de Tottenham Hotspur Son Heung-min en uniforme militaire posant lors de son entraînement militaire de base sur l’île de Jeju – Document / AFP

Les fans ne seront plus confrontés à la colère imminente de la perte du membre aîné de BTS, Jin, 28 ans, qui aurait été enrôlé d’ici la fin de l’année selon les règles précédentes.

La loi sur le service militaire exige que chaque jeune homme âgé de 18 à 28 ans effectue son service national pendant près de deux ans. La Corée du Sud est techniquement toujours en guerre avec le Nord, bien qu’un armistice ait été convenu après la guerre de Corée de 1950-53.

En vertu du règlement précédent, rédigé il y a près de 50 ans, les exemptions ou les reports de service militaire n’étaient accordés qu’aux athlètes et aux musiciens classiques primés au niveau international, et les politiciens ont récemment plaidé pour une mise à jour.

Lorsque le dernier changement est approuvé par un décret présidentiel, les stars de la pop acclamées peuvent reporter leur service militaire jusqu’à l’âge de 30 ans si le ministre de la Culture déclare qu’elles apportent une contribution significative à la stature mondiale de la Corée du Sud, a rapporté le fil de presse Yonhap.

BTS lui-même ne s’est pas opposé à l’enrôlement.

« Je crois que le service militaire est un devoir. Quand je suis appelé, je suis prêt à servir à tout moment », a déclaré Jin lors d’une conférence de presse en février.