L’Assemblée nationale du Venezuela demande au gouvernement d’expulser l’ambassadeur de l’UE

L’Assemblée nationale du Venezuela a appelé le gouvernement à expulser l’ambassadrice de l’Union européenne à Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, après que le bloc a adopté de nouvelles sanctions contre 19 responsables vénézuéliens.

L’Assemblée nationale (AN) 2015 a exhorté mardi le président Nicolas Maduro à appeler Brilhante Pedrosa persona non grata et de fermer le bureau de l’UE à Caracas. Le ministre des Affaires étrangères du pays, Jorge Arreaza, rencontrerait mercredi l’ambassadeur de l’UE, ainsi que des ambassadeurs et des représentants diplomatiques d’autres pays de l’UE, notamment de France, d’Allemagne, d’Espagne et des Pays-Bas.

Plus tôt dans la semaine, les ministres des affaires étrangères de l’Union ont décidé d’ajouter 19 hauts responsables vénézuéliens à leur liste de sanctions, en raison de leur «rôle dans des actes et des décisions portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit dans le pays, ou en raison de graves droits de l’homme. violations. »

Les responsables sont visés pour atteinte aux droits électoraux de l’opposition et au fonctionnement démocratique de l’Assemblée nationale, ainsi que pour de graves violations des droits de l’homme et des restrictions aux libertés fondamentales, selon un communiqué publié lundi.

En janvier, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE s’étaient déclarés prêts à adopter des mesures restrictives ciblées supplémentaires à l’issue des élections de décembre dans le pays.

La décision de l’UE porte à 55 le nombre total de personnes faisant l’objet de sanctions.