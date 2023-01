L’Assemblée législative de l’Alaska devra faire face à des défis familiers cette année

JUNEAU, Alaska (AP) – L’Assemblée législative de l’Alaska se réunit mardi pour une nouvelle session avec une coalition bipartite contrôlant le Sénat pour la première fois en plus d’une décennie, une Chambre divisée luttant pour s’organiser pour le troisième mandat consécutif et un gouverneur républicain nouvellement réélu qui a déclaré qu’il était intéressé à travailler avec les législateurs et à « résoudre les problèmes ».

Il y a aussi une grande classe d’étudiants de première année et une liste de défis familiers : Diminution des économies. Les prix du pétrole bien en deçà des sommets atteints l’an dernier. Questions non résolues sur la taille du dividende qui devrait être versé aux résidents du fonds de richesse pétrolière de l’Alaska, le Fonds permanent de l’Alaska.

Pendant des années, les législateurs ont déclaré qu’une résolution était nécessaire sur le dividende afin qu’ils puissent se concentrer davantage sur d’autres problèmes affectant l’État. Essayer de trouver un accord sur le dividende est une priorité pour le nouveau président du Sénat, Gary Stevens, qui fait partie d’un caucus de 17 membres composé de neuf démocrates et de huit républicains dans le Sénat de 20 personnes.

Stevens, un républicain de Kodiak, a déclaré qu’il y avait également un intérêt à se pencher sur les questions de financement de l’éducation et les questions de retraite et de retraite pour les enseignants et autres employés publics. Il a dit qu’il espérait que son caucus “raffermirait” ses objectifs lorsque tous les membres arriveraient à Juneau.

Le Sénat compte sept nouveaux membres, un groupe qui comprend la républicaine Cathy Giessel, une ancienne présidente du Sénat qui a perdu une candidature à la réélection en 2020 et revient à la chambre après une campagne réussie l’année dernière, et les républicains Kelly Merrick et James Kaufman et le démocrate Matt Claman, qui étaient auparavant à la Chambre et qui se sont présentés avec succès au Sénat l’année dernière.

La Chambre de 40 personnes compte 19 nouveaux membres, dont deux – les républicains Craig Johnson et Dan Saddler – sont d’anciens représentants qui reviennent à la chambre après plusieurs années d’absence.

En 2019 et 2021 – le début des deux derniers cycles législatifs – il a fallu jusqu’en février pour que la Chambre élise un président. Les caucus ne se forment pas toujours parfaitement selon les lignes de parti en Alaska, où les personnalités et les positions politiques sont souvent prises en compte. Les législateurs espèrent éviter une lutte interminable cette année.

La dernière coalition bipartite au Sénat remonte à 2012. Dans les années qui ont suivi, il y avait des caucus dirigés par les républicains qui comprenaient un ou deux démocrates.

La représentante Cathy Tilton, une républicaine de Wasilla, a déclaré qu’elle considérait le travail sur un plan budgétaire de l’État comme impératif, avec une limite de dépenses révisée comme élément clé. Alors que les législateurs parlent depuis longtemps de la nécessité d’un plan budgétaire pour s’éloigner de la budgétisation annuelle autour de la volatilité du pétrole, ils ont eu du mal à s’entendre sur ce qu’un plan devrait inclure.

Par exemple, comment gérer le dividende ? Devrait-il y avoir de nouveaux impôts ou des impôts plus élevés, et quels seraient-ils? L’Alaska n’a pas d’impôt sur les ventes ou sur le revenu des particuliers à l’échelle de l’État et dépend depuis longtemps du pétrole.

Il existe un processus de demande annuel pour les dividendes et des conditions de résidence à respecter. Le programme date du début des années 1980.

En 2018, au milieu des déficits, les législateurs ont commencé à utiliser les revenus des fonds permanents traditionnellement utilisés pour verser des dividendes pour aider également à payer le gouvernement, et ils ont cherché à limiter le montant tiré chaque année des revenus. Une formule de longue date utilisée pour calculer les dividendes a été utilisée pour la dernière fois en 2015. Cette ancienne formule a été considérée par de nombreux législateurs comme insoutenable, mais les efforts pour en proposer une nouvelle ont échoué. Les législateurs viennent généralement de fixer un montant annuel.

Dunleavy, dans sa proposition de budget, a appelé à un dividende conforme à l’ancienne formule, qui, selon son bureau, serait d’environ 3 860 $ par personne cette année. Il a déclaré qu’il presserait également les législateurs d’examiner sa proposition de poursuivre les marchés du carbone comme un moyen de générer des revenus pour l’État.

L’année dernière, les législateurs ont approuvé le paiement de 3 284 $ aux résidents, qui comprenait un dividende et un paiement unique de 662 $ pour l’aide énergétique. Les chèques ont été approuvés alors que les prix du pétrole se situaient autour de 115 dollars le baril. Récemment, ils se situaient autour de 80 dollars le baril.

Une flambée des prix du pétrole l’hiver et au printemps derniers, au milieu de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, s’est accompagnée de projections de recettes publiques encourageantes qui ont depuis été révisées à la baisse.

Dunleavy, qui a eu une relation parfois difficile avec les législateurs au cours de son premier mandat, a déclaré lors de sa prestation de serment le mois dernier que son objectif était de “travailler avec tout le monde pour créer un Alaska pour les 50 prochaines années”.

Stevens a déclaré qu’il pensait que l’administration était “disposée à nous écouter et à travailler avec nous”. Mais il a dit qu’il pensait que le dividende proposé par Dunleavy n’était “pas faisable”. Stevens a déclaré que pour maintenir les services de l’État, “nous ne pouvons tout simplement pas avoir un dividende aussi élevé”.

NEA-Alaska, un important syndicat d’enseignants, considère le financement de l’éducation comme un sujet majeur de cette session. Son président, Tom Klaameyer, a déclaré que le syndicat souhaitait voir une augmentation «significative» de la formule de financement des étudiants de l’État.

Dunleavy, un ancien éducateur, a déclaré dans une interview qu’il était disposé à discuter du financement de l’école, mais a déclaré qu’il devrait également y avoir des discussions sur les performances et les résultats.

“Je pense que nous devons avoir une discussion sur l’endroit où nous voulons que notre système éducatif soit”, a déclaré Dunleavy.

Klaameyer a déclaré qu’il y avait une “crise de pénurie d’éducateurs” et que les districts scolaires réduisaient les programmes et avaient du mal à pourvoir les emplois ou à retenir les éducateurs.

Il a également déclaré qu’il croyait que «si vous fournissez ces ressources aux étudiants, vous fournissez les meilleurs éducateurs dans toutes les professions dans les écoles, que vous soutenez les enfants, alors les résultats viendront. Ils seront là.

Becky Bohrer, L’Associated Press