L’Assemblée générale des Nations Unies attire des dictateurs et des présidents alors que la guerre frappe l’Europe et menace l’Asie – mais le climat reste au centre des préoccupations

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La 77e Assemblée générale des Nations Unies est en cours et les dirigeants mondiaux devraient y assister, beaucoup venant du Royaume-Uni après avoir assisté aux funérailles de la reine. À discuter : le changement climatique, qui devrait être au centre des préoccupations alors même que la guerre en Ukraine se poursuit et que la Chine intensifie sa posture agressive envers Taïwan.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a attiré l’attention sur les catastrophes naturelles qui se sont récemment produites dans le monde, notamment les inondations soudaines au Pakistan le mois dernier qui ont tué plus de 1 000 personnes. Il a critiqué la communauté internationale pour sa “pure insuffisance” dans la gestion de la crise climatique et a exhorté tous les pays, à commencer par le groupe des nations du G20, à “augmenter leur réduction des émissions naturelles [targets].”

Son discours n’a fait qu’une brève référence aux “conflits et troubles” qui continuent de “faire rage” dans le monde.

“La guerre en Ukraine dévaste un pays et entraîne l’économie mondiale vers le bas”, a déclaré Guterres lors de son allocution d’ouverture lors d’une conférence de presse alors que le rassemblement annuel de l’AG commençait la semaine dernière. Il a ensuite abordé la question de la famine mondiale à laquelle le monde est confronté – résultat de l’invasion russe de l’Ukraine.

LES GROUPES ENVIRONNEMENTAUX JOUENT UN RÔLE CLÉ DANS LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE BIDEN ADMIN, MONTRENT LES COURRIELS

L’ONU semble donc désireuse d’éviter la controverse alors que les dirigeants mondiaux arrivent la semaine prochaine après les funérailles de la reine Elizabeth II – quelque chose que l’assemblée ne pourra peut-être pas éviter car le président iranien Ebrahim Raisi et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov prévoient d’y assister malgré les appels à aux États-Unis de rejeter les demandes de visa des deux fonctionnaires.

Le président russe Vladimir Poutine ne sera pas présent, mais sa présence se fera sentir car l’Ukraine reste un courant sous-jacent de l’assemblée : le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy prononcera un discours préenregistré à l’Assemblée générale, qui sera diffusé plus tard cette semaine. Pour avoir la permission de le faire, l’Assemblée générale a été obligée de voter pour lui permettre d’envoyer son message depuis son pays déchiré par la guerre.

Le président Biden est également confronté à une tâche difficile alors qu’il se prépare à s’adresser à l’Assemblée générale et à présenter une nouvelle grande stratégie pour le paysage international après une année difficile au cours de laquelle les États-Unis n’ont pas réussi à dissuader l’invasion de Poutine et à regarder la Chine se rapprocher de plus en plus de l’action contre Taïwan.

Selon un responsable du département d’État, les États-Unis ont trois priorités principales pour la semaine, à savoir : lutter contre la crise mondiale de l’insécurité alimentaire, faire progresser la santé et la sécurité sanitaire mondiales et réformer le Conseil de sécurité des Nations unies.

LA RUSSIE EN UKRAINE VOIT UNE RUPTURE DANS LE COMMANDEMENT ET LE CONTRÔLE ALORS QUE LES TROUPES SE RETIRENT DANS LA “ PANIQUE ”: RENSEIGNEMENT BRITANNIQUE

Taïwan, cependant, ne devrait pas être une partie importante de la semaine : Ash Jain, directeur de l’ordre démocratique au Scowcroft Center for Strategy and Security au Conseil de l’Atlantique, a déclaré lors d’une table ronde jeudi que l’ONU « n’est vraiment pas le endroit pour discuter d’une question comme Taiwan.” Il a plutôt émis l’hypothèse que les dirigeants pourraient “faire allusion” au conflit dans des discours et tenir des réunions bilatérales “en marge”.

L’ONU ne reconnaît pas officiellement Taïwan, et il n’est “pas dans l’intérêt de la Chine ni dans notre intérêt” de soulever directement la question, a déclaré l’ancien ambassadeur américain en Ukraine, John Herbst, lors du panel du Conseil de l’Atlantique.

“De toute évidence, cela peut avoir un effet sur la légitimité de l’institution”, a déclaré Herbst, notant que “c’était essentiellement un conflit de grande puissance qui n’a pas pu être résolu par la Société des Nations qui a conduit à la disparition de cette organisation”.

“L’ONU a d’autres objectifs qui sont utiles”, a-t-il ajouté. “Il ne fait aucun doute que l’ONU est une institution nécessaire, mais pas une panacée.”

XI INTERROGE POUTINE SUR LES « PRÉOCCUPATIONS » AVEC LA GUERRE EN UKRAINE EN FACE À FACE

Mais les experts semblent être en désaccord sur les objectifs que l’ONU remplit toujours de manière significative et efficace : Alan Mendoza, directeur exécutif de la Henry Jackson Society, a fait valoir que si certaines agences de l’ONU restent « très précieuses », d’autres ne sont pas à la hauteur des idéaux. de l’organisation.

“On dit souvent que si l’ONU n’existait pas, il faudrait l’inventer”, a déclaré Mendoza à Fox News Digital. “Alors que certaines agences individuelles des Nations Unies sont très précieuses, d’autres comme le Conseil des droits de l’homme sont une honte, et l’organisation dans son ensemble ne fonctionne que sur la base du plus petit dénominateur commun.

“Cela signifie que les États oppressifs et autoritaires peuvent toujours empêcher le monde libre de défendre nos valeurs, et signifie que l’ONU deviendra de plus en plus insignifiante étant donné le besoin pressant de défendre ce en quoi nous croyons.”

Hugh Dugan, ancien conseiller principal du représentant permanent des États-Unis auprès de l’ONU et délégué américain à l’ONU, a fait valoir que l’organisme restait en grande partie un pouvoir de “convoquer”.

“La [U.S.] le président restera régulièrement cinq ou six jours et déplacera la Maison Blanche et le Département d’État dans les hôtels… parce qu’ils se rendent compte que son pouvoir de convocation amène des acteurs du monde entier », a déclaré Dugan à Fox News Digital.« Une grande partie du travail qui peut se faire hors radar, dans les coins, en marge des réunions formelles.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Beaucoup de communications peuvent se produire en dehors de l’éclat de la publicité parce qu’il y en a tellement qui ne peuvent pas être suivies, et donc [the U.N. is] s’avérer un lieu de rassemblement utile », a-t-il ajouté. « Je pense qu’il existe une opportunité d’interactivité de nature personnelle qui est autrement extrêmement difficile à réaliser s’il y avait de grands voyages et une publicité importante sur chaque interaction.