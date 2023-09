L’Assemblée générale de l’ONU s’ouvre avec les dirigeants qui tirent la sonnette d’alarme sur le changement climatique et la crise des réfugiés

La première journée de la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies a débuté mardi au centre-ville de Manhattan, réunissant des intervenants du monde entier pour discuter des défis les plus urgents de la planète.

Les dirigeants ont évoqué les nombreuses crises mondiales auxquelles nous sommes actuellement confrontés, notamment la crise climatique, les inégalités endémiques, la guerre en cours menée par la Russie en Ukraine et l’instabilité géopolitique.

Voici quelques points saillants des dirigeants qui se sont exprimés le premier jour :

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a évoqué les récentes inondations en Libye qui, selon les estimations des responsables gouvernementaux et des agences humanitaires, ont fait entre 4 000 et 11 000 morts. Guterres a fait écho aux conclusions des scientifiques qui ont déclaré que le changement climatique avait rendu la tempête dévastatrice 50 % plus intense.

» Face à tous ces défis et bien d’autres encore, le compromis est devenu un gros mot. Notre monde a besoin d’un sens politique, pas d’un jeu et d’une impasse. Comme je l’ai dit au G20, il est temps d’aboutir à un compromis mondial. La politique est un compromis. La diplomatie est un compromis. » il a dit. « Un leadership efficace est un compromis. Les dirigeants ont une responsabilité particulière dans la recherche de compromis dans la construction d’un avenir commun de paix et de prospérité pour notre bien commun. »

PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dennis Francis, président de l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année, a déclaré qu’une approche mondiale commune est plus que jamais nécessaire alors que le monde est confronté à des conflits géopolitiques, au changement climatique, à la dette, aux crises énergétiques et alimentaires, ainsi qu’à la pauvreté et à la famine.

« Cette année, notre impératif est clair : unir les nations, être unies dans la conviction d’un objectif commun et dans une action solidaire », a déclaré François.

BRÉSIL

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a proclamé que « le Brésil est de retour », se distinguant ainsi de son prédécesseur, Jair Bolsonaro, qui s’est montré peu intéressé par la géopolitique ou la diplomatie au cours de ses quatre années de mandat.

« Le Brésil se retrouve, lui-même, la région, le monde et le multilatéralisme », a déclaré Lula. « Comme je ne me lasse jamais de le dire, le Brésil est de retour. Notre pays est de retour pour apporter la contribution qui lui revient pour faire face aux principaux défis du monde. »

L’année dernière, le président de gauche a remporté les élections de justesse avant que les partisans de Bolsonaro ne prennent d’assaut la capitale en signe de protestation.

ÉTATS-UNIS

Le président américain Joe Biden a fait valoir devant l’Assemblée générale que le monde devait rester uni derrière l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression russe.

« Je vous demande ceci : si nous abandonnons les principes fondamentaux des États-Unis visant à apaiser un agresseur, n’importe quel État membre de cet organisme peut-il avoir la certitude d’être protégé ? » Biden a déclaré dans son discours. « Si nous laissons l’Ukraine se diviser, l’indépendance d’une nation est-elle assurée ?

COLOMBIE

Le président colombien Gustavo Petro a brossé un tableau sombre si les nations du monde ne s’attaquent pas au changement climatique.

Dans un langage grandiose, Petro a déclaré que l’année écoulée était une année que « l’humanité a perdue » à mesure qu’elle « avançait vers l’extinction ».

Il a averti que la crise climatique a exacerbé la crise des réfugiés, avertissant que dans le prochain demi-siècle, le nombre de réfugiés climatiques pourrait atteindre 3 milliards.

JORDAN

Le roi Abdallah de Jordanie a évoqué la crise des réfugiés, affirmant que son pays n’a pas la capacité d’accueillir ni de prendre en charge davantage de réfugiés syriens.

« L’avenir des réfugiés syriens est dans leur pays, pas dans les pays d’accueil », a-t-il déclaré. « Mais jusqu’à ce qu’ils puissent revenir, nous devons tous faire ce qu’il faut à leur égard. »

POLOGNE

Le président polonais Andrzej Duda a comparé l’invasion russe de l’Ukraine à l’occupation et à la partition de son propre pays par l’Allemagne nazie et l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a exhorté le monde à tenir Moscou pour responsable de ses « actions barbares ».

« La Pologne a perdu son indépendance, a été rayée de la carte du monde et soumise à une occupation extrêmement brutale. C’est précisément pourquoi nous comprenons la tragédie de l’Ukraine mieux que tout autre pays », a déclaré Duda.

CUBA

Le président cubain Miguel Díaz-Canel s’en est pris aux États-Unis, qualifiant leur politique étrangère avec certains pays – dont le sien – d’« unilatérale » et de « coercitive ». Son discours était visiblement absent de toute mention de la Russie, qui soutient la nation insulaire.

Díaz-Canel a déclaré que les sanctions américaines « aujourd’hui aussi affectent le Venezuela, le Nicaragua et, avant et après, ils ont été le prélude aux invasions et au renversement des gouvernements inconfortables au Moyen-Orient. »

« Nous rejetons les mesures coercitives et unilatérales imposées à des pays comme le Zimbabwe, la Syrie, la République démocratique de Corée et l’Iran, parmi de nombreux autres pays dont la population en subit l’impact négatif », a-t-il déclaré.

Ses commentaires interviennent quelques jours après que lui et le président brésilien Lula ont relancé les relations entre les pays lors du sommet du G77 à La Havane, le premier déplorant l’embargo américain sur Cuba.

DINDE

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a appelé à la paix dans la région du Caucase, sur fond de reprise des combats dans une région du Haut-Karabakh déchirée par la guerre.

« Afin de profiter de cette opportunité, nous attachons de l’importance à la normalisation de nos relations avec l’Arménie », a déclaré Erdogan. « Depuis le début, nous avons toujours soutenu la diplomatie entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Malheureusement, nous constatons que l’Arménie ne peut pas profiter de cette opportunité historique. »

LE PORTUGAL

Le président portugais Marcelo de Sousa a souligné la nécessité d’agir davantage et de moins parler des inégalités mondiales, du changement climatique et de la réforme des institutions internationales à la suite de la guerre en Ukraine.

« Année après année, nous le promettons. Il est temps de tenir nos promesses », a-t-il déclaré, avertissant que sans réforme : « il n’y a pas de multilatéralisme possible, il n’y a pas de coopération durable, il n’y a pas de paix, partout dans le monde ».

