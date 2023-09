L’Assemblée générale de l’ONU se réunit pour la troisième journée alors que les dirigeants tirent la sonnette d’alarme sur les droits de l’homme et les questions urgentes

Le troisième jour du Assemblée générale des Nations Unies La réunion a débuté jeudi à New York, avec des dirigeants de pays du monde entier abordant des questions urgentes, telles que le changement climatique et les conflits mondiaux.

Environ 80 dirigeants mondiaux ont pris la parole au cours des deux premiers jours de discours. Parmi les intervenants de jeudi figurent des dirigeants de Chine, de Palestine, de Grèce, du Congo, du Danemark et de la Dominique. De nombreuses questions abordées incluent le changement climatique, la guerre russe en Ukraine et la coopération économique.

Voici quelques points saillants des dirigeants qui se sont exprimés lors du troisième jour :

Serbie

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que son pays ne pouvait « pas tourner le dos » à des amis traditionnels comme la Russie, malgré les projets de son gouvernement visant à renforcer davantage les liens avec les pays occidentaux et à chercher à adhérer à l’Union européenne.

« Je me présente devant vous en tant que représentant d’un pays libre et indépendant, la République de Serbie, qui est sur la voie d’une nouvelle adhésion, mais qui en même temps n’est pas prêt à tourner le dos aux amitiés traditionnelles qu’elle a bâties pendant des siècles. « , a déclaré Vucic.

La Serbie a refusé de se joindre à plusieurs autres pays qui ont imposé des sanctions à Moscou suite à son invasion de l’Ukraine.

Vucic a fait ces remarques quelques jours après que les pourparlers négociés par l’Union européenne entre la Serbie et le Kosovo n’aient abouti à aucun progrès. Les deux pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre l’UE.

La Serbie et son ancienne province du Kosovo sont en désaccord depuis des décennies. Leur guerre de 1998-99 a fait plus de 10 000 morts, pour la plupart des Albanais du Kosovo. Kosovo a déclaré son indépendance en 2008 mais Belgrade a refusé de le reconnaître. Le Kosovo n’est pas un État membre de l’ONU.

Palestiniens

Mahmoud Abbas, président des territoires palestiniens et de l’Autorité nationale palestinienne, a appelé à la reconnaissance internationale de la Palestine avec Jérusalem-Est pour capitale.

Il a également demandé que la Palestine soit admise aux Nations Unies, comme Israël.

« Il y a deux Etats dont le monde entier parle : Israël et la Palestine », a déclaré Abbas. « Mais seul Israël est reconnu. Pourquoi pas la Palestine ? »

« Quel est le danger que représente l’obtention par l’État de Palestine d’une adhésion à part entière aux Nations Unies ? » il ajouta.

Abbas a déclaré que les effets de la Nakba, connue sous le nom de « catastrophe » en arabe qui fait référence au déplacement massif et à la dépossession des Palestiniens pendant la guerre israélo-arabe de 1948, se font encore sentir aujourd’hui.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour y construire leur État indépendant espéré. Certains ont accusé Israël d’appliquer une politique « d’apartheid » aux territoires palestiniens à travers un blocus de la bande de Gaza et des points de contrôle de sécurité.

Abbas a déclaré que l’occupation israélienne des terres que les Palestiniens veulent pour leur futur État « conteste plus d’un millier de résolutions, viole les principes du droit international et de la légitimité internationale, tout en s’efforçant de changer la réalité historique, géographique et démographique sur le terrain ».

La délégation israélienne a quitté la salle au début de son discours, lorsqu’il a parlé de la pratique israélienne consistant à détenir les restes d’attaquants palestiniens présumés.

Danny Danon, représentant permanent d’Israël auprès de l’ONU, a déclaré qu’Abbas prétend vouloir la paix mais soutient et paie « la terreur des citoyens israéliens innocents ».

« Alors qu’il prétend défendre la justice, il s’approprie l’histoire d’Israël, son héritage dans ce pays et même sa capitale Jérusalem. Alors qu’il prétend que son camp est celui de la vérité, il revient aux mensonges et à la rhétorique belliciste », a-t-il déclaré dans un communiqué. réponse au discours d’Abbas. « Et tandis que la région s’engage sur la voie d’une véritable paix et d’une véritable collaboration, il poursuit sa tirade trompeuse annuelle contre Israël.

« Les Palestiniens méritent mieux et méritent plus. Les discours faux et fabriqués à l’ONU ne font plus l’affaire. Ils ne devraient pas non plus le faire », a ajouté Danon. « Il est temps qu’il prenne ses responsabilités et offre à son peuple un avenir meilleur au lieu de perpétuer sa campagne de désinformation et ses interminables slogans vides de sens. »

Mercredi, des responsables palestiniens ont déclaré que les opérations militaires israéliennes en Cisjordanie occupée et les troubles dans la bande de Gaza avaient tué six Palestiniens. La violence meurtrière entre Israël et les Palestiniens au cours de la dernière année et demie a atteint des niveaux jamais vus en Cisjordanie depuis une vingtaine d’années. Israël a intensifié ses raids sur les zones palestiniennes et les attaques palestiniennes contre les Israéliens se sont multipliées.

« Le gouvernement israélien raciste et de droite continue ses attaques contre notre peuple à travers son armée et ses colons racistes et terroristes, continuant à intimider et à tuer des gens pour détruire des maisons et des biens », a déclaré Abbas.

Abbas est profondément impopulaire parmi les Palestiniens, dont beaucoup considèrent son Autorité palestinienne comme un pilier corrompu du statu quo.

Chine

Le vice-président chinois Han Zheng a sonné l’alarme quant au maintien de l’équité, de la justice et de la paix internationale, malgré son agression envers Taiwan et son propre bilan en matière de droits de l’homme.

« La diversité des civilisations est un atout inestimable pour le développement humain », a-t-il déclaré. « En effet, la diversité est une caractéristique déterminante de la civilisation humaine. Les différents pays et civilisations doivent prospérer ensemble en se respectant les uns les autres, progresser ensemble en s’appuyant sur les forces de chacun et rechercher des résultats gagnant-gagnant en recherchant un terrain d’entente. »

A propos de Taiwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire, Zheng a déclaré qu’« il n’y a qu’une seule Chine dans le monde ».

« Le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l’ensemble de la Chine. Et Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois depuis l’Antiquité. »

Pékin a récemment envoyé plus de 150 avions de combat vers Taiwan dans le cadre d’une action militaire sans précédent que le gouvernement de l’île a rapidement condamnée comme du « harcèlement ».

Malgré sa position sur Taiwan, Zheng a déclaré que la Chine était « ferme dans la défense des droits et intérêts légitimes des pays en développement et qu’elle « soutient et respecte leurs efforts pour décider de manière indépendante des voies de développement en accord avec leurs conditions nationales ».

Zheng a également déclaré que les nations devraient faire progresser les droits de l’homme par la coopération et s’opposer aux deux poids, deux mesures, en particulier à l’utilisation des droits de l’homme et de la démocratie comme outil politique pour s’immiscer dans les affaires d’autres pays.

Ces remarques contrastent avec la détention par Pékin des Ouïghours et d’autres groupes ethniques majoritairement musulmans dans la région occidentale du Xinjiang. Un rapport de l’ONU publié l’année dernière a déclaré que le gouvernement chinois avait commis de « graves violations des droits de l’homme » dans son traitement envers les groupes musulmans.

Grèce

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré jeudi devant l’assemblée des dirigeants du monde que le changement climatique reste l’un des défis les plus importants, citant les incendies de forêt dévastateurs, les inondations et la hausse des températures à travers la Grèce.

« La science est claire », a-t-il déclaré. « Les températures sans précédent alimentées par le réchauffement climatique créent les conditions qui conduisent à ces événements catastrophiques. »

« Il ne s’agit plus d’une crise des plus pauvres ou du Sud », a-t-il ajouté.

Mitsotakis a également évoqué la crise migratoire massive que traverse son pays. Au cours de la dernière décennie, la Grèce a accueilli des milliers de migrants risquant leur vie sur la mer Méditerranée pour rejoindre ses côtes, a-t-il expliqué.

Il a déclaré que les causes profondes de la migration doivent être traitées dans les pays d’origine, ainsi que des investissements dans plusieurs domaines pour empêcher le flux migratoire massif et briser le modèle économique de la traite des êtres humains et des groupes criminels.

De nombreux migrants qui arrivent en Grèce viennent d’Afrique.

« En matière de politique migratoire, la politique grecque est dure mais juste », a-t-il déclaré.

Il a noté que la Grèce se concentre sur le renforcement de la migration légale.

« Nous devons nous attaquer à la source aux tendances négatives, politiques, socio-économiques et climatiques », a-t-il déclaré. « Dans les pays d’origine mais aussi dans les pays de transit. »

Mercredi, la présidente italienne Giorgia Meloni a également évoqué la migration massive vers son pays et les bandes criminelles qui les transportent dans des conditions souvent dangereuses.

« Dans ce chaos qui produit des dizaines de millions de personnes potentiellement à la recherche de meilleures conditions de vie, des réseaux criminels infiltrés profitent du désespoir pour collecter facilement des milliards », a-t-elle déclaré. « Ce sont des trafiquants d’êtres humains. »

France

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que l’Europe avait surmonté des siècles de conflits grâce à la coopération et à la confiance.

« Rien ne peut moralement ou légalement justifier l’invasion d’un État voisin pour tenter d’annexer un territoire par des manœuvres sournoises et marginaliser la population », a déclaré Colonna à propos de l’invasion de l’Ukraine voisine par la Russie.

« Si nous permettons que nos principes communs soient bafoués là-bas, ils le seront partout », a-t-elle ajouté.

Elle a ajouté que la France soutient la lutte contre les islamistes radicaux. Elle a dénoncé les talibans pour la répression des femmes en Afghanistan.

Elle a déclaré que les talibans avaient placé « la violence contre les femmes au cœur de leur identité politique ».

Le président français Emmanuel Macron a sauté la réunion de haut niveau de cette année en raison d’un calendrier diplomatique chargé.

