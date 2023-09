L’Assemblée générale de l’ONU se réunit pour la deuxième journée alors que les dirigeants discutent du changement climatique, de l’économie et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine

Le deuxième jour du Assemblée générale des Nations Unies La réunion a débuté mardi à New York, avec des dirigeants de pays du monde entier abordant des questions urgentes, telles que le changement climatique.

Voici quelques points saillants des dirigeants qui ont pris la parole lors de la deuxième journée :

les Seychelles

Wavel Ramkalawan, président de la République des Seychelles, a déclaré que le changement climatique reste une bataille difficile qui a des conséquences néfastes sur la planète.

« Si nous voulons progresser dans notre programme de développement, nous ne pouvons plus qualifier ce à quoi nous sommes confrontés de changement climatique », a-t-il déclaré. « Le moment où des vies et des moyens de subsistance sont perdus à une fréquence effrayante en raison de catastrophes environnementales signifie que nous vivons une crise climatique. S’attaquer à la crise climatique n’est plus une option. C’est une nécessité immédiate. »

Rwanda

Paul Kagama, président du Rwanda, a déclaré que les conflits mondiaux entre nations et divers groupes doivent cesser.

« Nous devons également calmer les conflits. Aujourd’hui, il n’y a aucun signe d’une fin prochaine des conflits en cours. Nous ne voyons même pas l’espoir de la part de ceux qui ont le plus d’influence que la fin soit en vue. Des vies innocentes sont laissées seules pour porter le fardeau. fardeau de cette instabilité, c’est une profonde injustice », a-t-il déclaré. « La crise migratoire en est un bon exemple.

« Chaque année, les migrants et les réfugiés entreprennent des voyages dangereux à la recherche d’un avenir meilleur. Le Rwanda reste déterminé à travailler avec ses partenaires, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour contribuer à une solution durable », a-t-il ajouté. « Cette décision est éclairée par notre expérience et par la connaissance directe de la douleur de tout perdre et de ne pas avoir de chez-soi. »

Chypre

Nikos Christodoulides, le président du pays, a condamné les violations de la paix et de la sécurité internationales et a interpellé le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan.

« Travailler en faveur de la paix à Chypre est ma priorité absolue et je souhaite profiter de cette occasion pour adresser également un message personnel au président Erdogan. Il n’y a pas, et il n’y aura jamais, d’autre base pour le règlement de la question chypriote que celle dictée par le Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Roumanie

Le président roumain Klaus Iohannis a parlé de la guerre menée par la Russie en Ukraine, affirmant que « l’agression » de Moscou nécessite une plus grande attention à la mer Noire, une étendue d’eau vitale dans la région.

« La Roumanie est un voisin direct de la guerre d’agression continue de la Russie contre l’Ukraine et nous avons agi de toute notre énergie pour apporter une solide contribution à la sécurité et à la stabilité régionales et internationales », a-t-il déclaré.

Lituanie

Dans ses propos. Le président lituanien Gitanas Nausėda a déclaré que la Russie avait ramené en Europe « une guerre coloniale à l’ancienne » et que Moscou était prête à aller encore plus loin.

« La Russie tient actuellement le monde en otage, bloquant les exportations de céréales ukrainiennes, pillant les territoires ukrainiens occupés et dévastant les infrastructures agricoles locales », a déclaré Nausėda.

Finlande

Le président finlandais Sauli Niinisto a appelé les dirigeants du monde à se tenir aux côtés de l’Ukraine.

« L’agression de la Russie constitue une violation directe de la Charte des Nations Unies, à laquelle nous nous sommes tous engagés en aidant l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Lettonie

Le président letton Edgars Rinkevics a déclaré que son pays soutiendrait l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Il a noté que son aide à l’Ukraine dépassait déjà 1,3% du PIB de la Lettonie.

« La Russie doit assumer l’entière responsabilité juridique et financière de son agression », a-t-il déclaré. « Nous devons garantir l’entière responsabilité pour tous les crimes commis en Ukraine. Cela implique la responsabilité de la Russie en tant qu’Etat pour les violations du droit international. »

République de Corée

La Corée du Sud a parlé des relations entre la Russie et la Corée du Nord, affirmant que son voisin du nord constitue une menace pour l’Ukraine et la Corée du Sud.

« Si la RPDC acquiert les informations et la technologie nécessaires pour renforcer ses capacités en matière d’armes de destruction massive en échange d’un soutien à la Russie avec des armes conventionnelles, l’accord constituera une provocation directe menaçant la paix et la sécurité non seulement de l’Ukraine mais aussi de la République de Corée », a déclaré le président Yoon. » dit Suk Yeo.