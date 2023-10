NATIONS UNIES — L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé vendredi une résolution non contraignante appelant à une « trêve humanitaire » à Gaza conduisant à une cessation des hostilités entre Israël et les dirigeants du Hamas à Gaza, la première réponse des Nations Unies à la guerre en cours.

L’organisation mondiale, composée de 193 membres, a adopté le projet de résolution arabe par 120 voix contre 14, avec 45 abstentions, après avoir rejeté un amendement canadien soutenu par les États-Unis. Il aurait condamné sans équivoque les « attaques terroristes » du Hamas contre Israël le 7 octobre et exigé la libération immédiate des otages pris par le Hamas.

Les votes ont eu lieu en partie sur une liste de 113 orateurs lors d’une session extraordinaire d’urgence sur les actions israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. L’ambassadeur jordanien à l’ONU, Mahmoud Hmoud, s’exprimant au nom du groupe arabe des 22 pays de l’ONU, a appelé à une action sur la résolution en raison de l’urgence de l’escalade de la situation sur le terrain.

Le groupe arabe s’est rendu à l’Assemblée générale après que le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, plus puissant, n’ait pas réussi à se mettre d’accord sur une résolution après quatre tentatives au cours des deux dernières semaines. Si les résolutions du Conseil sont juridiquement contraignantes, les résolutions de l’Assemblée ne le sont pas, mais elles servent de baromètre de l’opinion mondiale.

Le vote sur l’amendement canadien a été de 88 voix contre 55, avec 23 abstentions, mais il n’a pas réussi à obtenir une majorité des deux tiers de tous les votants.

Avant le vote, Hmoud a appelé à sa défaite, affirmant qu’« Israël est responsable des atrocités qui sont commises aujourd’hui et qui seront commises lors de l’invasion terrestre de Gaza ».

Alors que les attaques surprises du Hamas ont tué quelque 1 400 Israéliens, plus de 7 000 Palestiniens ont été tués dans les frappes aériennes de représailles israéliennes, selon le ministère de la Santé de Gaza.

L’ambassadeur du Canada à l’ONU, Robert Rae, a rétorqué qu’il ressortait de la résolution que les événements du 7 octobre avaient été oubliés. L’amendement condamnerait le Hamas, « responsable de l’une des pires attaques terroristes de l’histoire ».

L’ambassadeur du Pakistan à l’ONU, Munir Akran, a suscité de vifs applaudissements lorsqu’il a déclaré que la résolution rédigée par les Arabes ne condamnait délibérément ni ne mentionnait Israël ni ne nommait aucune autre partie. « Si le Canada était vraiment équitable », a déclaré Akram, « il accepterait soit de nommer tout le monde – les deux parties coupables d’avoir commis des crimes – soit il ne nommerait ni l’un ni l’autre, comme nous l’avons choisi. »

La session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée, qui a débuté mercredi, s’est poursuivie vendredi matin avec l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, faisant écho à l’envoyé israélien en qualifiant la résolution de « scandaleuse » pour ne jamais mentionner le Hamas et en disant qu’elle est « préjudiciable » à la vision d’une solution à deux États. .

Elle a qualifié cela de « moment périlleux pour les Israéliens et les Palestiniens », soulignant que rien ne justifie la « terreur » du Hamas, que les Palestiniens sont utilisés comme boucliers humains et que « la vie des Palestiniens innocents doit être protégée ».

Oman, s’exprimant au nom du Conseil de coopération du Golfe, a condamné le « siège » de Gaza par Israël, la famine de sa population et la punition collective des Palestiniens. Mais il affirme que les Palestiniens ne seront pas dissuadés d’exiger leurs « droits légitimes et inaliénables, au premier rang desquels le droit à l’autodétermination et le droit d’établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale ».

En plus d’appeler à « une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue menant à la cessation des hostilités », la résolution adoptée vendredi exige que toutes les parties se conforment immédiatement à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l’homme exigeant la protection des civils et des écoles, hôpitaux et autres infrastructures essentielles à leur survie.

La résolution exige que les fournitures essentielles soient autorisées à entrer dans la bande de Gaza et que les travailleurs humanitaires aient un accès durable. Et il appelle Israël à annuler son ordre aux Gazaouis d’évacuer le nord et de se déplacer vers le sud et « rejette fermement toute tentative de transfert forcé de la population civile palestinienne ».

La résolution souligne également la nécessité « d’établir d’urgence un mécanisme pour assurer la protection de la population civile palestinienne ».

Et il « souligne l’importance de prévenir une nouvelle déstabilisation et une escalade de la violence dans la région » et appelle toutes les parties à faire preuve d’un « maximum de retenue » et tous ceux qui ont de l’influence à les presser « d’œuvrer vers cet objectif ».

Au cours de la session d’urgence de jeudi, les orateurs les uns après les autres ont soutenu le projet de résolution initial du Groupe arabe appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à l’exception de l’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, qui a déclaré à l’assemblée : « Un cessez-le-feu signifie donner au Hamas le temps de se réarmer. lui-même, afin qu’ils puissent nous massacrer à nouveau.

Mais les appels au cessez-le-feu, à la protection des civils palestiniens confrontés aux bombardements israéliens constants à Gaza et à la livraison de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant dont ils ont désespérément besoin étaient passionnés et intenses.

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, a déclaré que 70 % des personnes tuées à Gaza étaient des enfants et des femmes. « Si vous n’arrêtez pas cela pour tous ceux qui ont été tués, arrêtez-le pour tous ceux dont nous pouvons encore sauver la vie », a-t-il déclaré.