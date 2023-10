17h30

Voilà pour notre couverture en direct de cette séance d’urgence de vendredi, qui a vu l’adoption, vendredi après-midi à New York, d’une résolution jordanienne non contraignante par une large majorité des États membres, avec 120 voix pour, 14 contre et 45 abstentions.

Il s’agit de la première réponse officielle des Nations Unies à l’escalade de la violence en Israël et en Palestine depuis les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre, après la Conseil de sécurité n’a pas réussi à quatre reprises à parvenir à un consensus sur une quelconque action.

Ce que vous devez savoir pour le vendredi :

FAITS SAILLANTS DU JOUR 2

L’Assemblée a adopté une résolution majeure appelant à une « trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue conduisant à la cessation des hostilités » ; il a été proposé par la Jordanie et soutenu par plus de 45 États membres

Un amendement, proposé par le Canada et soutenu par plus de 35 États membres, dont les États-Unis, visant à condamner explicitement le Hamas, n’a pas été adopté, n’ayant pas obtenu le soutien des deux tiers.

Les pays ont présenté des arguments pour et contre l’amendement et ont expliqué leurs positions sur la résolution adoptée.

Plus tôt dans la journée, plusieurs pays ont pris la parole, réitérant l’impact de la crise sur les civils et soulignant l’impératif de garantir que l’aide arrive enfin dans l’enclave alors que les approvisionnements en nourriture, en eau et en carburant atteignent des niveaux extrêmement bas.

Les États-Unis ont déclaré qu’une fois la crise actuelle terminée, « il n’y aura pas de retour au statu quo tel qu’il existait le 6 octobre », soulignant l’importance de la solution à deux États.

La session extraordinaire d’urgence reprendra mardi, les pays poursuivant leurs débats.

16h50

Ghana : Le monde doit trouver une « agence féroce » pour la paix

L’ambassadrice et représentante permanente adjointe du Ghana, Carolyn Oppong-Ntir, dit que sa délégation a voté en faveur de la résolution parce que, entre autres raisons, la crise humanitaire ne peut être ignorée.

« Nous avons la responsabilité, en tant que communauté internationale, de contribuer à mettre fin aux tragédies déchirantes » en Israël et en Palestine, a-t-elle déclaré. « Pour sortir de cette tragédie, nous devons trouver la force d’action nécessaire pour aider les deux parties à reprendre et à conclure un accord de paix » et à faire progresser la solution à deux États.

16h38

L’Inde appelle à la désescalade

L’Ambassadeur Yojna Patel de l’Inde s’exprime en réponse à la résolution adoptée lors de la reprise de la 10e session extraordinaire d’urgence sur la situation dans le territoire palestinien occupé.

Yojna Patel, Représentante permanente adjointe de l’Inde a déclaré que les attentats terroristes du 7 octobre étaient choquants, appelant à la libération immédiate des otages. Les pertes à Gaza constituent une préoccupation constante et la crise doit être résolue, a-t-elle déclaré.

L’Inde s’est abstenue lors du vote de la résolution.

Saluant les efforts en cours et réitérant son soutien à la solution des deux États, elle a exhorté les parties à désamorcer la violence et à œuvrer à la reprise de négociations de paix substantielles.

16h23

Israël : Journée de « l’infamie »

Gilad Erdan, ambassadeur d’Israël à l’ONU, a déclaré en réponse à l’adoption de la résolution qu’« aujourd’hui est un jour qui restera dans l’infamie ».

« Nous avons tous constaté que l’ONU n’a même pas une once de légitimité », a-t-il déclaré. « L’ONU est déterminée à garantir de nouvelles atrocités. Selon la famille des nations, Israël n’a pas le droit de se défendre. »

Il n’y a pas de pourparlers ou de discussions avec le Hamas, a-t-il déclaré, ajoutant qu’Israël ne resterait pas les bras croisés et les laisserait commettre à nouveau des atrocités. La résolution ne mentionne pas une seule fois le Hamas, comme si la guerre avait commencé d’elle-même.

“Qu’est-ce qui se passe ici?” » a-t-il demandé, se demandant si l’objectif était de lier les mains d’Israël. « La seule façon de détruire le Hamas est de l’éradiquer. Pourquoi ne demandez-vous pas des comptes au Hamas ?

« Nous savons qu’il n’y a pas de crise humanitaire conformément au droit humanitaire international », a-t-il déclaré, soulignant que toutes les statistiques concernant Gaza proviennent du Hamas.

Quiconque souhaite prévenir la violence devrait appeler le Hamas à déposer les armes, à se rendre et à restituer tous les otages, a-t-il déclaré.

« Si cela devait se produire, la guerre prendrait fin immédiatement », a-t-il déclaré. « C’est un jour sombre pour l’ONU et l’humanité. Israël se défendra et fera tout ce qui doit être fait pour éradiquer les capacités du Hamas et ramener les otages chez eux.»

16h18

France : le Conseil de sécurité doit agir

L’ambassadeur de France Nicolas de Rivière s’exprimant après l’adoption de la résolution, a déclaré que sa délégation avait voté pour, car « rien ne justifie le meurtre de civils ».

“Nous devons travailler collectivement pour mettre en place une trêve humanitaire car la situation à Gaza est catastrophique”, a-t-il déclaré, soulignant que la France a déjà envoyé un navire humanitaire. “L’Assemblée doit demander la libération des otages.”

Toutefois, l’adoption de cette résolution ne peut remplacer les efforts du Conseil de sécurité ni les décisions que l’organe doit maintenant adopter, a-t-il déclaré, exprimant l’espoir que le Conseil parvienne à une décision.

“Nous avons le devoir d’empêcher une aggravation de la situation”, a-t-il déclaré. « La seule solution viable est une solution à deux États. »

L’Assemblée générale adopte une résolution sur la protection des civils et le respect des obligations juridiques et humanitaires à Gaza.

15h48

Résolution adoptée

La résolution jordanienne a été adoptée par l’Assemblée générale, à 120 voix voix pour, 14 contre et 45 abstentions. [One UN member country, citing technical difficulties, changed its vote after the vote was recorded, so the final tally was 121 in favour to 14 against, with 44 abstentions.]

Un autre rappel des dispositions clés de la résolution maintenant adoptée, qui est une expression non contraignante de l’opinion majoritaire des États membres de l’ONU.

Il s’agit de la première réponse formelle des Nations Unies aux hostilités depuis les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre, après que le Conseil de sécurité a échoué à quatre reprises à parvenir à un consensus sur une quelconque action.

La résolution ne fait pas de mention spécifique du groupe militant qui contrôle Gaza, le Hamas, l’une des questions clés qui ont conduit à la proposition d’un amendement canadien.

La résolution appelle à une « trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue » et demandes toutes les parties respectent le droit international humanitaire et la fourniture « continue, suffisante et sans entrave » de fournitures et de services essentiels dans la bande de Gaza.

Il appelle également à la « libération immédiate et inconditionnelle » de tous les civils détenus en captivité et exige leur sécurité, leur bien-être et leur traitement humain, conformément au droit international.

15h45

L’amendement canadien ne parvient pas à obtenir suffisamment de soutien

Les votes sur l’amendement ont été de 85 pour, 55 contre et 23 abstentions, de sorte qu’il n’a pas obtenu la majorité requise des deux tiers.

15h35

Israël doit également être nommé : Pakistan

Dans un discours puissant réfutant l’explication du Canada, l’ambassadeur du Pakistan, Munir Akram, a déclaré que si le Canada était juste dans son amendement, il accepterait de nommer Israël ainsi que le Hamas.

Ne nommer aucune des parties était le meilleur choix, a-t-il déclaré, comme le fait la résolution jordanienne.

« Israël doit également être nommé, si l’on veut être juste, équitable et juste », a-t-il déclaré.

Nous savons tous qui a commencé cela. Cela fait 50 ans d’occupation israélienne et de meurtres de Palestiniens en toute impunité, a-t-il déclaré.

Israël ne peut pas faire face à la vérité ni faire face à la justice. L’occupation israélienne est le péché originel, et non ce qui s’est produit le 7 octobre.

15h28

Canada : les attaques terroristes doivent être reconnues

L’ambassadeur du Canada, Bob Rae a déclaré que l’Assemblée se réunit pour montrer aux Israéliens et aux Palestiniens que toute vie perdue est une tragédie. Pourtant, la raison essentielle de notre présence ici a été oubliée. Le 7 octobre, le Hamas sème la terreur en Israël. Depuis, plus de 7 000 Palestiniens ont été tués.

L’ambassadeur Bob Rae du Canada s’exprime avant le vote lors de la reprise de la 10e session extraordinaire d’urgence sur la situation dans le territoire palestinien occupé.

« Nous pouvons voir la nécessité d’une réponse rapide », a-t-il déclaré.

Malheureusement, le Canada ne peut pas soutenir le texte actuel, a-t-il déclaré, ajoutant que l’Assemblée ne peut agir sans reconnaître les attentats terroristes du 7 octobre et la prise d’otages.

Si l’amendement proposé n’est pas adopté, l’Assemblée n’aura pas reconnu l’une des pires attaques terroristes au monde et « nous devrons tous vivre avec cet échec alors que la tragédie continue de se dérouler », a-t-il déclaré.

Cet amendement « nomme ce qui doit être nommé », a-t-il dit. Soulignant que la crise ne doit pas se propager à la région, il a réitéré que le Canada soutient la solution à deux États et continue de fournir une aide humanitaire à Gaza.

15h24

« Un objectif simple mais vital » : Jordanie

L’ambassadeur de Jordanie Mahmoud Daifallah Hmoud s’est exprimé avant le vote, affirmant que « le besoin urgent d’un cessez-le-feu immédiat ne peut être surestimé ».

Il a déclaré que les souffrances incommensurables du peuple palestinien étaient destinées à laisser une marque durable sur les générations à venir.

Il a déclaré que les délégués « étaient témoins d’une invasion terrestre par Israël au moment où nous parlons » et de l’échec à quatre reprises du Conseil de sécurité à parvenir à un consensus pour une action.

Il a déclaré qu’il s’agissait d’un « objectif simple mais vital » de leur résolution « qui correspond à l’objectif même pour lequel l’ONU a été créée, la paix et le respect du droit international ».

15h14

Avec un bourdonnement palpable parmi les délégués à l’intérieur de la salle de l’Assemblée générale des Nations Unies, la séance de l’après-midi a commencé.

Sept autres pays sont devenus co-parrains de la résolution jordanienne au cours des dernières heures et 36 autres…