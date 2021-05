L’Assemblée du Wisconsin vote pour exiger l’hymne national lors d’événements sportifs

Les législateurs de l’Assemblée ont adopté mardi un projet de loi qui exigerait que l’hymne national soit joué avant tous les événements sportifs dans les sites et les arènes du Wisconsin qui reçoivent des dollars des contribuables.

Selon la proposition du représentant Tony Kurtz, aucun événement sportif ne peut être organisé dans un lieu construit au moins en partie avec des fonds publics à moins que l’événement ne soit précédé par la lecture ou le chant de l’hymne national.

« Nous sommes une famille très dysfonctionnelle parfois c’est sûr – mais nous sommes une famille », a déclaré Kurtz sur le sol mardi. « Et ce qui m’inquiète, encore une fois dans mon cœur, c’est que nous nous déchirons en interne dans ce pays. »

Kurtz, un vétéran militaire, a déclaré qu’exiger que l’hymne soit joué plus souvent rappellerait aux Wisconsiniens que malgré de profondes différences politiques, tous font partie d’un seul pays.

« Une partie de moi s’inquiète à ce sujet. Quand quelqu’un dit que je ne vais pas jouer l’hymne – cela me préoccupe. Parce que les gens, que cela vous plaise ou non, nous formons une grande famille et je veux que les gens s’en souviennent, » il a dit.

Le projet de loi a été adopté par un vote bipartite de 74 à 22 contre seuls les démocrates.

« Autant je respecte notre drapeau, autant que je crois en ce pays, autant que je crois en notre liberté, je ne suis pas sûr qu’il soit logique de demander qu’il soit joué », a déclaré la représentante Lisa Subeck avant de voter. contre le projet de loi.

Subeck a déclaré que parce que le terme «événement sportif» n’est pas défini dans le projet de loi, cela pourrait signifier que chaque match de softball récréatif ou de football de ramassage dans un parc de la ville nécessiterait d’être joué ou chanté à l’avance et que cela serait impossible dans certains cas.

Les responsables de la Wisconsin Park and Recreation Association dans leur témoignage sur le projet de loi ont déclaré que le groupe soutenait la lecture de l’hymne national, mais se sont demandé si la mise en œuvre dans tous les événements sportifs serait faisable.

« … Cela pourrait être ingérable sur le plan administratif », a déclaré le groupe dans un témoignage écrit.

Le représentant Don Vruwink a estimé qu’il avait entendu l’hymne national environ 2 500 fois dans sa vie en tant qu’ancien professeur d’histoire et entraîneur au lycée. Il a voté pour la mesure, mais a déclaré qu’il craignait que l’hymne si souvent ne dévalorise sa signification.

«Je veux que les gens réfléchissent aux mots et à ce qui est dit», a-t-il déclaré.

Le représentant Janel Brandtjen a déclaré que le projet de loi favorisera le patriotisme.

«Pouvez-vous enseigner le patriotisme? Oui, en chantant cette chanson, vous pouvez et vous pouvez avoir des conversations sur la grandeur de ce pays », a-t-elle déclaré.

