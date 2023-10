L’Assemblée du Wisconsin s’apprête à approuver 545 millions de dollars de dollars publics pour les réparations du stade Brewers

MADISON, Wisconsin (AP) — L’Assemblée de l’État du Wisconsin devait approuver mardi un plan rédigé par les républicains visant à dépenser plus d’un demi-milliard de dollars pour aider à couvrir les réparations du stade des Milwaukee Brewers.

L’équipe soutient que les portes extérieures en verre, les sièges et les halls de l’American Family Field devraient être remplacés et que les suites de luxe et le tableau d’affichage vidéo doivent être améliorés. Le toit rétractable, les systèmes d’extinction d’incendie, les parkings, les ascenseurs et les escaliers mécaniques du stade nécessitent également des travaux. Les responsables de l’équipe ont laissé entendre que les Brewers pourraient quitter Milwaukee s’ils n’obtenaient pas d’aide publique pour les réparations.

Le plan de l’Assemblée prévoit que l’État contribuera 411 millions de dollars et que la ville de Milwaukee et le comté de Milwaukee contribueront au total 135 millions de dollars. L’argent de l’État viendrait sous forme de subventions. La contribution locale serait générée à partir des frais existants que le Département de l’Administration de l’État facture à la ville et au comté pour l’administration des taxes de vente locales. Toutes les recettes des redevances non utilisées pour administrer les taxes iraient au stade.

Les Brewers ont déclaré qu’ils contribueraient à hauteur de 100 millions de dollars aux réparations et prolongeraient leur bail du stade jusqu’en 2050 en échange de l’argent public. La prolongation du bail maintiendrait la Major League Baseball dans son plus petit marché pendant au moins 27 ans supplémentaires.

Les Républicains de l’Assemblée ont présenté en septembre un projet de loi qui réclamait environ 610 millions de dollars de contributions publiques, dont 200 millions provenant de la ville et du comté. Les dirigeants locaux se sont toutefois opposés à cette proposition, affirmant que la ville et le comté ne pouvaient pas se permettre une contribution aussi importante. Le principal sponsor du plan, le représentant Robert Brooks, a modifié la proposition la semaine dernière afin de réduire la contribution locale, gagnant ainsi les démocrates de Milwaukee qui hésitaient à soutenir le plan.

L’approbation de l’Assemblée mardi enverrait le plan au Sénat de l’État. Son adoption dans cette chambre l’enverrait au gouverneur démocrate Tony Evers, qui pourrait le signer ou y opposer son veto. Le chef de la majorité au Sénat, Devin LeMahieu, a déclaré qu’il espérait que le projet obtiendrait un soutien bipartite dans sa chambre. Evers a déclaré qu’il soutenait le plan révisé, le qualifiant de compromis qui maintiendrait les Brewers à Milwaukee.

Le financement public des installations sportives professionnelles fait l’objet de vifs débats dans tout le pays. Le principal propriétaire de Brewer, Mark Attanasio, a une valeur nette estimée à 700 millions de dollars, selon Yahoo Finance. L’équipe elle-même est évaluée à environ 1,6 milliard de dollars, selon Forbes.

Pourtant, plusieurs groupes se sont inscrits en faveur du plan d’aide publique, notamment les Brewers, la Mechanical Contractors Association of Wisconsin, l’Association of Wisconsin Tourism Attractions et la Tavern League of Wisconsin – une puissante force de lobbying au sein de l’Assemblée législative.

Seuls deux groupes se sont inscrits dans l’opposition : le réseau politique conservateur Americans for Prosperity et Citizen Action of Wisconsin, un groupe qui se décrit comme œuvrant pour la justice sociale et environnementale.

L’American Family Field a ouvert ses portes en 2001 sous le nom de Miller Park, remplaçant le vieillissant County Stadium. La construction a coûté environ 392 millions de dollars et a été financée en grande partie grâce à une taxe de vente de 0,1 % imposée dans le comté de Milwaukee et quatre comtés environnants.

Les préparatifs de l’ouverture du stade ont été difficiles. Le sénateur républicain George Petak a été démis de ses fonctions en 1996 après avoir changé son vote sur le plan du non au oui, soulignant l’âpre débat sur le financement public des équipes sportives professionnelles. Une grue s’est également effondrée lors des travaux de construction du stade en 1999, tuant trois ouvriers.

Le stade a été rebaptisé American Family Field en 2021.

Todd Richmond, Associated Press