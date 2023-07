L’Assemblée des Premières Nations en territoire inconnu alors que l’assemblée annuelle commence à Halifax

L’Assemblée des Premières Nations (APN) donne le coup d’envoi de sa 44e assemblée générale annuelle à Halifax mardi, et il reste à voir si elle reprendra ses activités ou si le conflit houleux du leadership du groupe dominera l’ordre du jour.

La chef nationale RoseAnne Archibald a été évincée lors d’une assemblée virtuelle le 28 juin lors d’un vote auquel ont assisté 231 délégués, soit moins de la moitié des 634 Premières Nations éligibles. Il reste encore 400 chefs éligibles qui n’ont pas eu leur mot à dire.

Archibald, qui est crie de la nation Taykwa Tagamou dans le nord de l’Ontario et la première femme à remporter le poste, a suggéré que son éviction était un coup d’État alimenté par les partisans libéraux et les loyalistes de son prédécesseur. Elle a exhorté les chefs sympathiques à se diriger vers Halifax et à revenir sur la décision et a appelé à une enquête sur l’ingérence du gouvernement dans les affaires de l’Assemblée.

Tout en refusant les demandes d’entrevue, Archibald a déclaré dans une vidéo en direct sur Facebook la semaine dernière qu’elle réfléchissait toujours à l’opportunité d’aller à Halifax. Elle n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé par e-mail lundi si elle avait décidé d’y assister.

Archibald pourrait-il être réintégré ?

Pour destituer un chef national, la charte de l’APN exige que 60 % des personnes présentes adoptent une motion de censure. Il ne mentionne pas la possibilité d’un recours. Les statuts du groupe stipulent que la révocation d’un membre du conseil d’administration est définitive.

Étant donné l’absence de précédent, certains partisans d’Archibald ont émis l’hypothèse qu’une résolution approuvant son leadership – déposée le 28 juin mais abandonnée après la motion de censure – pourrait refaire surface.

Le chef Scott McLeod de la Première Nation de Nipissing dit qu’il serait redondant de redéposer la résolution soutenant la chef RoseAnne Archibald, qui a été retirée de l’ordre du jour lors de la réunion où elle a été démis de ses fonctions. (Brett Forester/CBC)

Scott McLeod, chef de la Première Nation de Nipissing en Ontario et principal opposant à Archibald, a déclaré qu’il serait « redondant » de redéposer la résolution.

« Cela a déjà été abordé », a-t-il déclaré lundi depuis Halifax.

« Je ne sais pas combien de fois nous devons faire cela. Pour le moment, cette résolution n’a même pas de sens car elle n’est plus la chef nationale. Je suggérerais que cette résolution soit résolue. »

Joe Alphonse, chef du gouvernement Tl’etinqox-t’in et président du gouvernement national Tŝilhqot’in, a appuyé la résolution du 28 juin en faveur d’Archibald. Il s’est dit dégoûté par la façon dont l’exécutif de l’APN a géré la destitution d’Archibald.

Il l’a exhortée à se battre.

« Engagez une équipe juridique. Défiez-les », a-t-il déclaré.

« Je parie sur RoseAnne. C’est une personne honorable. Les rats de meute aiment courir avec des rats de meute. »

Dimanche, les chefs régionaux ont nommé la chef régionale du Nouveau-Brunswick Joanna Bernard au poste de chef national par intérim. Bernard était un adversaire vocal d’Archibald, la claquant lors de la réunion du 28 juin comme ne répondant pas aux attentes élevées des femmes dirigeantes envers elle.

« Il est crucial que l’Assemblée des Premières Nations reprenne son important travail de promotion des priorités des Premières Nations », a déclaré Bernard dans un communiqué.

Bernard n’a pas été mis à disposition pour une entrevue lundi.

Le sort de l’audit médico-légal n’est pas clair

L’APN est l’une des plus grandes et des plus importantes organisations de défense des droits des Autochtones au Canada. Son comité exécutif de 10 chefs régionaux et le chef national donne des instructions à sa branche corporative, ou secrétariat.

La bataille d’Archibald avec l’administration de l’ancien chef national Perry Bellegarde (2014-2021) a été longue et bien documentée.

Cela a commencé en décembre 2020 lorsqu’elle a soutenu une résolution appelant à une enquête sur la discrimination fondée sur le sexe à l’APN et s’est intensifiée en février 2021 lorsque son groupe de coordination des chefs de l’Ontario a adopté une résolution appelant à un examen financier indépendant à l’APN.

Plus tard ce mois-là, l’exécutif présidé par Bellegarde a voté pour placer Archibald, qui était chef régional de l’Ontario, sous enquête après que plusieurs membres du personnel de l’APN ont formulé des allégations d’intimidation et de harcèlement contre elle.

Archibald a toujours maintenu le moment indiqué des représailles – un coup de poing pour un coup de poing incité par son appel à l’enquête financière – mais l’APN a maintenu que les deux choses étaient distinctes.

L’enquête s’est heurtée à un mur et n’a pas été achevée après que personne n’ait déposé de plainte par écrit, invoquant des craintes de représailles. Archibald a remporté l’élection du chef national de l’APN en juillet 2021 sur une plate-forme qui comprenait un engagement à nettoyer l’organisation.

Judy Wilson, une ancienne Kukpi7 (chef) de Neskonlith en Colombie-Britannique, sera parmi les délégués à la 44e assemblée de l’APN. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

L’exécutif de l’APN a voté pour la placer à nouveau sous enquête au printemps 2022 après que quatre de ses cadres supérieurs ont déposé des plaintes contre elle, suivis d’un cinquième. Les chefs régionaux ont tenté de la suspendre, mais Archibald a convaincu les chefs de l’annuler et de mener un audit médico-légal basé sur ses allégations de corruption.

La deuxième enquête a révélé qu’elle avait été victime de harcèlement à deux reprises et de représailles à cinq reprises. Archibald a de nouveau rejeté l’enquête comme une distraction de sa campagne pour éradiquer les actes répréhensibles financiers présumés.

REGARDER | L’ancienne cheffe nationale de l’APN lance un appel à ses partisans : RoseAnne Archibald demande de l’aide pour être réintégrée en tant que chef national de l’APN Dans une vidéo publiée sur Facebook lundi, RoseAnne Archibald a déclaré que les chefs de l’Assemblée des Premières Nations « avaient ignoré nos voies sacrées » le 28 juin lorsqu’ils ont voté pour l’évincer de son poste de chef national. Archibald a appelé ses partisans à contacter leurs chefs et conseils respectifs pour demander sa réintégration en tant que chef national et pour plaider en faveur d’un audit médico-légal qu’elle avait précédemment réclamé dans les finances de l’APN sous ses prédécesseurs.

Judy Wilson, ancienne chef de la bande indienne de Neskonlith en Colombie-Britannique, était à la réunion du 28 juin et sera déléguée à Halifax.

Le sort du chef national aurait dû être traité en personne, a-t-elle déclaré, ajoutant que les chefs n’avaient pas encore reçu les rapports complets décrivant la nature des actes répréhensibles d’Archibald.

« Il y a toujours le sentiment que ce n’est pas réglé à 100% », a-t-elle déclaré.

« Cela semblait juste assez précipité. »

Les drapeaux des Premières Nations participant à la 44e assemblée générale annuelle de l’Assemblée des Premières Nations ont été installés et prêts lundi, avant le rassemblement au Halifax Convention Centre. (Greg Bruce/CBC)

Pendant ce temps, alors que les plaintes de harcèlement avançaient, l’audit médico-légal est resté au point mort pendant un an.

Archibald a allégué que l’exécutif de l’APN avait dépensé environ 2 millions de dollars depuis février 2021 en enquêtes et en frais juridiques pour l’évincer.

Khelsilem, président du Conseil de la nation Squamish en Colombie-Britannique et président du comité bénévole de l’APN qui fait avancer l’audit médico-légal, a déclaré la semaine dernière « qu’il a été assez difficile » de faire le travail parce qu’ils n’avaient aucune ressource.

Le comité des chefs de Khelsilem sur le renouvellement de la charte publiera mardi un rapport recommandant des changements structurels à l’AFN via des amendements à sa charte.

« Nous pensons que bon nombre de nos recommandations répondraient aux préoccupations et aux défis auxquels l’APN a été confrontée au cours des dernières années, tant sur le plan administratif que financier, et en matière de gouvernance », a-t-il déclaré lundi.