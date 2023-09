L’Assemblée des Premières Nations appuie la lutte contre le projet de loi sur l’autonomie gouvernementale des Métis de l’Ontario

Debout devant l’édifice du Centre sur la Colline du Parlement mercredi, John Turner a montré une vieille photo en noir et blanc de ses ancêtres présentée dans une édition 2019 du bulletin Métis Voyageur.

La famille, a déclaré Turner, était membre de la Teme-Augama Anishnabai (Première Nation Temagami) dans le nord de l’Ontario – et non métisse, comme pourrait le suggérer leur présence dans la publication de la Métis Nation of Ontario (MNO).

« Lorsque vous parlez d’usurpation d’identité, c’est un cas très clair », a déclaré Turner, deuxième chef du conseil Teme-Augama Anishnabai, dans une interview.

« D’un côté, c’est inquiétant. D’un autre côté, s’ils comptent des dizaines de milliers de membres, ils pourront sûrement trouver des photos de leurs propres ancêtres. Aucun descendant de ce peuple n’est Métis. »

Turner était l’un des hommes parmi une foule d’environ 200 personnes qui se sont rendues en bus à Ottawa pour protester contre un projet de loi fédéral qui confirmerait les droits internes de la MNO à l’autonomie gouvernementale autochtone.

En choisissant de reconnaître la MNO, les dirigeants des Premières Nations affirment que le Canada ne les a pas consultés et n’a pas vérifié correctement que les citoyens de la MNO étaient véritablement Métis.

Les Chefs de l’Ontario mènent une campagne contre une loi fédérale qui ratifierait un accord d’autonomie gouvernementale avec la Nation métisse de l’Ontario. (Brett Forester/CBC)

La nation métisse a émergé dans les Prairies à la fin du XVIIIe siècle en tant que peuple distinct d’origines mixtes des Premières Nations et européennes. Mais les racines de la bataille d’aujourd’hui se trouvent dans la décision du gouvernement de l’Ontario en 2017 de reconnaître six nouvelles communautés métisses historiques dans la province.

La décision a étendu le territoire des Métis jusqu’à la rivière des Outaouais, à la frontière du Québec, une région où les Premières Nations affirment que leurs aînés n’ont jamais parlé de la présence des Métis.

« Il s’agit d’une pure invention du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial », a déclaré le chef de la Première nation de Nipissing, Scott McLeod, porte-parole du groupe de coordination des Chefs de l’Ontario sur la question.

Le gouvernement canadien a signé un accord d’autonomie gouvernementale actualisé avec la MNO plus tôt cette année, promettant de le ratifier par voie législative. Les Premières Nations veulent que cette loi — le projet de loi C-53 — soit annulée.

L’Assemblée des Premières Nations, représentant plus de 600 Premières Nations à travers le pays, a soutenu la cause mercredi.

« Le projet de loi C-53 a été présenté sans consultation adéquate des Premières Nations », a déclaré la Chef nationale par intérim Joanna Bernard.

Dans des remarques préparées à la foule, Bernard a déclaré qu’elle avait écrit au premier ministre pour lui demander de suspendre le projet de loi jusqu’à ce que cette consultation ait lieu, tandis que plusieurs autres groupes des Premières Nations ont publié des déclarations soutenant les chefs de l’Ontario.

MNO célèbre la décision Powley

Le MNO accuse cependant les Premières Nations de déni et de malhonnêteté.

La présidente de la MNO, Margaret Froh, souligne l’arrêt historique Powley de la Cour suprême du Canada, qui a confirmé l’existence d’une communauté métisse historique à Sault Ste. Marie, Ont.

Mardi marquait le 20e anniversaire de la décision, qui définit le critère Powley en 10 parties pour affirmer les droits des Métis. Le MNO a marqué l’occasion en diffusant un documentaire, La quête de la justice : l’histoire de Powley.

Froh s’est dite « préoccupée, encore une fois, à l’occasion du 20e anniversaire, après avoir finalement obtenu cette reconnaissance, du fait que d’autres tentent de nous ramener à l’époque où les Métis n’étaient pas reconnus ».

La présidente de la Métis Nation of Ontario, Margaret Froh, participe à une conférence de presse à la suite d’une réunion du Conseil national des Métis à Ottawa en juin. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Froh a déclaré qu’elle espère que le film sensibilisera les gens sur la façon dont les Métis se sont battus pour leurs droits et leur reconnaissance. Elle a déclaré qu’elle considérait le dialogue respectueux comme la solution, mais qu’elle ne reculerait pas non plus sur le projet de loi C-53.

« Après 200 ans de lutte pour la reconnaissance, le moment est venu », a-t-elle déclaré.

Le chef de la Première nation de Gull Bay, Wilfred King, a soutenu que Powley avait été « mal interprété et mal appliqué ». Selon lui, Powley n’a établi des droits de récolte qu’à Sault Ste. Marie et ne concernait pas les titres fonciers ou les droits potentiels ailleurs.

« Oui, nous reconnaissons qu’il existe certains droits des Métis, mais des droits très limités », a-t-il déclaré à CBC News lors du rassemblement de mercredi.

La Fédération des Métis du Manitoba (MMF) s’est séparée du Conseil national des Métis sur la question des nouvelles communautés métisses en Ontario en 2021 et a exprimé son soutien au rassemblement mercredi en condamnant les communautés « infondées et illégitimes ».

Dans un communiqué, le président de la MMF, David Chartrand, a accusé la MNO d’utiliser les symboles et la culture des Métis de la rivière Rouge pour « camoufler » des allégations sans fondement et le vol d’identité.

« Ils ne sont pas nous, ils ne sont pas nos parents et nous ne les connaissons pas », a déclaré Chartand.

Les objections sont « ironiques », déclare le conseiller du MNO

Selon Mitch Case, conseiller régional de la communauté MNO qui comprend Sault Ste. Marie, il y a de l’ironie dans cette position.

Le nouveau film de Powley montre un jeune Chartrand saluant la décision de l’époque, affirmant qu’elle « donne clairement le ton pour l’avenir de notre peuple ».

« Franchement, certaines des personnes qui s’opposent aujourd’hui à notre adhésion étaient parmi les voix les plus fortes qui nous célébraient il y a 20 ans », a déclaré Case.

« C’est donc une tournure intéressante et ironique de l’histoire. »

De même, Case a déclaré qu’il avait toujours l’ancien communiqué de presse de l’APN félicitant les Métis pour la victoire de Powley. Il a qualifié d’incroyablement regrettable de voir l’APN protester maintenant contre le projet de loi C-53. Ce qui le préoccupe le plus, a-t-il ajouté, est l’impact de cette rhétorique politiquement passionnée sur les jeunes de la MNO.

Il a raconté une anecdote à propos d’une nouvelle mère qui avait amené sa fille d’une semaine pour célébrer son premier jour Powley. Lui aussi a présenté la discussion avec les Premières Nations comme la solution, mais a déclaré que la discussion doit commencer par l’acceptation de l’existence des Métis en Ontario.

« Dire à ma communauté que nous n’existons pas, dire à cette petite fille qu’elle n’a ni culture ni histoire, c’est un échec pour moi », a-t-il déclaré.

Le chef régional de l’Ontario, Glen Hare, prend la parole lors d’une conférence de presse à Ottawa mercredi, en compagnie des dirigeants des Premières Nations de l’Ontario et du Manitoba. (Brett Forester/CBC)

Lors d’une conférence de presse mercredi après-midi, les Premières Nations ont déclaré que c’était la MNO qui était malhonnête, lançant des appels au dialogue à la dernière minute tout en étant agressive dans les coulisses politiques.

Le projet de loi a été rapidement renvoyé à l’étape du comité de la Chambre des communes avant les vacances d’été, et le gouvernement fédéral n’a donné aucune indication quant à son intention de le retirer.

Si tel est le cas, a déclaré le chef régional de l’APN pour l’Ontario, la lutte continuera.

« Mes chefs sont déjà en train de déployer leurs drapeaux », a déclaré Glen Hare aux journalistes.

« ‘Aucune infraction.' »