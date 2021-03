ALBANY – La pression pour que le gouverneur Andrew Cuomo démissionne s’est intensifiée jeudi après qu’une lettre signée par 59 législateurs démocrates de l’État l’a appelé à démissionner et le président de l’Assemblée, Carl Heastie, a déclaré que la chambre mènerait sa propre enquête sur l’avenir du gouverneur en difficulté.

Cuomo a fait l’objet d’une nouvelle série de critiques après qu’un sixième accusateur a déclaré mercredi que le gouverneur démocrate l’avait harcelée sexuellement.

Le dernier cas a été considéré comme peut-être le plus accablant: l’aide anonyme a dit à ses supérieurs que Cuomo l’avait pelotée et avait essayé de mettre sa main sous son chemisier au manoir du gouverneur, selon le Times Union of Albany. Cela contredirait l’affirmation de Cuomo selon laquelle il n’a jamais touché personne de manière inappropriée.

Jeudi matin, les 59 législateurs démocrates – 40 membres de l’Assemblée et 19 sénateurs – ont exhorté Cuomo à quitter le bureau qu’il occupe depuis 2011.

« Le gouverneur doit faire passer le peuple de New York au premier plan », lit-on dans la déclaration conjointe. «Nous avons un lieutenant-gouverneur qui peut intervenir et diriger pour le reste du mandat, et c’est ce qu’il y a de mieux pour les New-Yorkais en cette période critique.

« Il est temps que le Gouverneur Cuomo démissionne. »

Cuomo a déclaré avec défi qu’il ne démissionnerait pas, affirmant qu’il avait été élu par le peuple et non par des politiciens. Il a nié avoir touché qui que ce soit de manière inappropriée ou qu’il savait qu’il mettait des femmes mal à l’aise à l’époque.

Il a exhorté les législateurs à attendre que la procureure générale Letitia James termine son enquête sur les allégations.

Certains législateurs ont accepté d’attendre pour juger Cuomo jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

Mais d’autres ont déclaré que Cuomo était devenu une trop grande distraction au milieu des efforts de l’État pour lutter contre la pandémie de COVID et parvenir à un accord budgétaire d’ici le 1er avril.

De plus, les législateurs affirment que le nombre de nouvelles allégations contre Cuomo les place dans une position où ils doivent réagir plus rapidement.

« L’allégation de mercredi de tâtonnements était, franchement, pour moi, la goutte d’eau », a déclaré jeudi la sénatrice Shelley Mayer, D-Yonkers, dans un communiqué.

Elle a ajouté: « Je ne vois pas comment l’Etat de New York peut être conduit pendant cette crise par ce gouverneur. »

Si Cuomo continue de refuser de démissionner, il pourrait faire face à une mise en accusation à l’Assemblée législative, et Heastie a déclaré jeudi que le Comité judiciaire de l’Assemblée enquêterait d’abord avant toute action.

« Les rapports d’accusations concernant le gouverneur sont sérieux », a déclaré Heastie jeudi soir. « Le comité aura le pouvoir d’interroger des témoins, d’assigner des documents et d’évaluer des preuves, comme le permet la Constitution de l’État de New York. »

Une destitution commencerait par un vote majoritaire à l’Assemblée de l’État, où les démocrates détiendraient plus de 100 des 150 sièges et les républicains seraient certainement d’accord avec la destitution. Si Cuomo devait être mis en accusation, le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul deviendrait gouverneur par intérim en attendant le procès en destitution.

Mais il n’est pas certain que Heastie rompe avec la tradition de l’Assemblée: les démocrates ne votent sur les projets de loi que lorsqu’ils n’ont pas besoin de votes républicains pour passer; cela signifie que 76 votes démocrates sont nécessaires.

Ainsi, avec 40 membres démocrates à l’Assemblée appelant Cuomo à démissionner, Heastie devrait soit s’associer avec les républicains pour évincer Cuomo, soit rallier davantage de démocrates.

Et la position d’attente pour l’enquête de Cuomo a obtenu le soutien de plus d’une douzaine de membres de l’Assemblée, y compris le chef de la majorité de l’Assemblée, Crystal Peoples-Stokes, de Buffalo, qui est le commandant en second.

Si l’Assemblée devait voter avec succès pour destituer Cuomo, un procès serait alors tenu conjointement par le Sénat et la Cour d’appel. Un vote à la majorité des deux tiers serait nécessaire pour condamner Cuomo et le démettre de ses fonctions.

Cela signifie donc que 46 votes seraient nécessaires, ce qui devrait être un mélange de démocrates et de républicains. Les démocrates contrôlent 42 des 63 sièges du Sénat.

Pour sa part, Cuomo a déclaré que les seules allégations ne devraient pas être la raison pour laquelle il devrait partir. Il a nié les dernières allégations, qualifiant la description de «déchirure intestinale».

« Vous ne connaissez aucun fait, non? » Cuomo a déclaré mardi, avant que les détails de la réclamation de la sixième femme ne soient rendus publics. « Vous connaissez les allégations. Vous ne connaissez pas les faits. Opérons sur les faits. »

Joseph Spector est rédacteur en chef du gouvernement et de la politique pour le groupe Atlantique du réseau USA TODAY, supervisant la couverture à New York, New Jersey, Pennsylvanie, Maryland et Delaware. Il peut être contacté à JSPECTOR@Gannett.com ou suivi sur Twitter: @GannettAlbany