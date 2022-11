L’assemblée de l’OTAN exhorte ses membres à déclarer la Russie “régime terroriste”

L’organe consultatif a également exigé des séries supplémentaires d’assistance militaire à l’Ukraine

L’Assemblée parlementaire de l’OTAN a adopté une résolution largement symbolique appelant les pays membres à étiqueter la Russie comme un “terroriste” État, affirmant que Moscou représente un “menace directe” à “Sécurité euro-atlantique” tout en exigeant plus de soutien militaire à Kiev et la fin des restrictions sur le “déploiement avancé des forces de l’OTAN”.

La déclaration non contraignante a été adoptée par l’AP-OTAN lundi, l’organisme avertissant que “la zone euro-atlantique n’est plus en paix et que l’environnement sécuritaire mondial s’est rapidement détérioré” au milieu des combats incessants en Europe de l’Est, il a dénoncé l’opération militaire russe “dans les termes les plus forts.”

La résolution adresse une série de demandes aux membres de l’OTAN, leur demandant de “dire clairement que l’Etat russe sous le régime actuel est un Etat terroriste”, et à “augmenter le soutien militaire, de renseignement, financier, de formation et humanitaire à l’Ukraine”, y compris par “accélérer” expéditions d’armes.

Le bloc de l’OTAN doit “maintenir ce soutien aussi longtemps qu’il le faudra pour que l’Ukraine l’emporte”, ajoute la résolution, demandant également que toute restriction existante sur le “déploiement vers l’avant” des forces occidentales le long des frontières russes soient déclarées “nul et vide.”

Washington a autorisé à lui seul près de 20 milliards de dollars d'”aide létale” à Kiev depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden en 2021, dont une grande partie a été approuvée après le lancement de l’opération militaire russe en février. Les alliés de l’OTAN ont reconnu qu’ils craignaient que les armes qui inondent le champ de bataille chaotique de l’Ukraine n’aient pas été correctement suivies, la nouvelle résolution soulignant la nécessité d’assurer la « traçabilité des armes livrées ».

Le président ukrainien Vladimir Zelensky s’est adressé aux législateurs des États de l’OTAN dans un message vidéo avant l’adoption de la dernière résolution, louant l’alliance pour son aide militaire et pour avoir aidé son pays à “défendre [itself] dans cette guerre.

En plus de déclarer Moscou un “terroriste” l’État et d’autres mesures symboliques, l’Assemblée parlementaire a déclaré que les pays de l’OTAN devraient s’efforcer de créer un “tribunal international” poursuivre les responsables russes pour crimes de guerre présumés et contraindre “réparation complète des dommages, pertes ou blessures” lié au conflit.

Les résolutions de l’Assemblée parlementaire ne sont pas exécutoires entre les membres de l’OTAN et visent simplement à conseiller l’alliance sur des questions urgentes. L’organisme a adopté une position de plus en plus dure envers Moscou ces derniers mois, sa présidente nouvellement élue, la sénatrice française Joëlle Garriaud-Maylam, insistant lundi pour que les dirigeants russes “doivent être jugés comme terroristes devant les tribunaux internationaux”.

Alors que la résolution de lundi était largement axée sur la Russie et le conflit en Ukraine, il a fallu plus d’un détour pour pointer du doigt Pékin, exhortant l’alliance à développer un “Réponse alliée commune à l’affirmation croissante de la Chine.” Le document réclamé “dialogue constructif” mais a également dénoncé les allégations de Pékin “défi systémique à la sécurité euro-atlantique” et “tente de renverser l’ordre international fondé sur des règles”.

La déclaration de l’AP-OTAN est intervenue après l’adoption d’une résolution similaire par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) le mois dernier. La Russie a quitté l’ONG européenne en mars, la qualifiant de “une plate-forme pratique pour l’information et les campagnes politiques de l’OTAN.”

Alors que Kiev a exhorté à plusieurs reprises le collectif occidental à déclarer la Russie “État parrain du terrorisme”, seuls quelques pays – dont l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la République tchèque – ont répondu à l’appel et leurs actions se sont limitées à des gestes symboliques. Ceux qui ont le pouvoir d’appliquer des sanctions antiterroristes contre d’autres États, à savoir les États-Unis, ont jusqu’à présent refusé de franchir cette étape.