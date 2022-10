L’assemblée de l’ONU se réunira sur l’Ukraine quelques heures après les frappes russes

La réunion de l’assemblée, prévue avant le barrage de lundi, visait à répondre à la prétendue absorption par la Russie le mois dernier des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia. Cette décision fait suite à des “référendums” orchestrés par le Kremlin que le gouvernement ukrainien et l’Occident ont rejetés comme illégitimes.

NATIONS UNIES – L’Assemblée générale des Nations Unies devait entamer un débat lundi sur l’opportunité d’exiger que la Russie fasse marche arrière sur l’annexion de quatre régions de l’Ukraine, mais la discussion a eu lieu alors que les frappes de missiles les plus importantes de Moscou depuis des mois ont de nouveau alarmé une grande partie de la communauté internationale.

Mais les pays pourraient profiter de l’occasion pour dénoncer les attentats du lundi matin aux heures de pointe qui ont frappé au moins 14 régions ukrainiennes, dont la capitale Kyiv, et tué au moins 11 personnes. La Russie a déclaré qu’elle visait des installations militaires et énergétiques. Mais certains des missiles ont percuté des zones civiles.

L’assemblée de l’ONU devait se réunir dans l’après-midi pour examiner une proposition de résolution qui condamnerait les « référendums » et déclarerait illégales les annexions.

La mesure dirigée par l’Union européenne exigerait également que Moscou renonce “immédiatement et sans condition” à ses prétendues annexions, appellerait tous les pays à ne pas les reconnaître et insisterait sur le retrait immédiat, complet et inconditionnel des forces russes de tout le territoire ukrainien reconnu internationalement.