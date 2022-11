L’assèchement d’un lac californien pour obtenir 250 millions de dollars de financement contre la sécheresse

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le gouvernement fédéral a annoncé lundi qu’il dépenserait 250 millions de dollars sur quatre ans pour des travaux de nettoyage et de restauration de l’environnement autour d’un lac asséché du sud de la Californie alimenté par le fleuve Colorado appauvri.

L’avenir de la mer de Salton, et qui en est financièrement responsable, a été une question clé dans les discussions sur la manière d’éviter une crise dans le fleuve Colorado. Le lac s’est formé en 1905 lorsque la rivière a débordé, créant une destination de villégiature qui s’est lentement transformée en une catastrophe environnementale à mesure que le niveau de l’eau baissait, exposant les résidents à des poussières nocives et réduisant l’habitat faunique.

Le lac est en grande partie alimenté par les eaux de ruissellement des fermes de la vallée impériale de Californie, qui utilisent l’eau du fleuve Colorado pour cultiver de nombreux légumes d’hiver du pays ainsi que des cultures fourragères comme la luzerne. Au fur et à mesure que les agriculteurs réduisent leur consommation d’eau, moins de débits se déversent dans le lac. La Californie a déclaré qu’elle ne réduirait sa dépendance à l’égard de la rivière surexploitée que si le gouvernement fédéral débloquait des fonds pour atténuer les effets de la diminution de l’eau qui se déverse dans la mer.

“C’est une sorte de pivot pour l’action que nous devons voir sur le fleuve Colorado”, a déclaré Wade Crowfoot, secrétaire aux ressources naturelles de la Californie. “Enfin, nous sommes tous d’accord sur le fait que nous ne pouvons pas laisser la mer de Salton sur le sol de la salle de coupe, nous ne pouvons pas prendre ces mesures de conservation – ces mesures extraordinaires – aux dépens de ces résidents.”

L’accord annoncé lundi doit être approuvé par l’Imperial Irrigation District, le plus grand utilisateur de l’eau du fleuve Colorado. Le conseil d’administration de l’entité de l’eau s’en saisira mardi.

Le directeur général du district et membre du conseil d’administration, JB Hamby, a applaudi l’accord lundi.

“La collaboration qui se produit à la mer de Salton entre les agences de l’eau et les gouvernements des États, fédéraux et tribaux est un modèle de coopération efficace dont le bassin du fleuve Colorado a cruellement besoin”, a déclaré Hamby dans un communiqué.

Les 250 millions de dollars proviendront de la loi récemment adoptée sur la réduction de l’inflation, qui a mis de côté 4 milliards de dollars pour éviter les pires effets de la sécheresse dans l’ouest des États-Unis.

La majeure partie de l’argent dépend du fait que l’Imperial Irrigation District et le Coachella Valley Water District respectent leurs engagements de réduire leur propre utilisation de l’eau de la rivière. Les deux ont soumis des propositions visant à réduire leur utilisation pour le paiement dans le cadre d’un nouveau programme fédéral.

Le quart de milliard de dollars servira en grande partie à renforcer et à accélérer les projets étatiques existants conçus pour réduire l’impact environnemental négatif de l’assèchement du lit du lac. L’État a engagé près de 583 millions de dollars dans des projets en mer, notamment la suppression de la poussière et la restauration de l’habitat. Un projet en cours vise à créer des zones humides et des étangs qui empêcheront la poussière de souffler dans l’air tout en créant des espaces sûrs pour les poissons et les oiseaux, selon l’État.

L’accord intervient alors que le département américain de l’Intérieur et les sept États qui dépendent de la rivière – la Californie, l’Arizona, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Nevada, l’Utah et le Wyoming – se démènent pour éviter les pires effets de la sécheresse en cours et de la surutilisation historique de la rivière . Les lacs Powell et Mead, les principaux réservoirs qui stockent l’eau des rivières et fournissent de l’hydroélectricité dans l’Ouest, ne sont remplis qu’au quart environ.

Après des mois de négociations infructueuses sur un accord visant à réduire drastiquement l’utilisation de l’eau, le gouvernement fédéral a déclaré en octobre qu’il paierait les agriculteurs et les villes pour qu’ils réduisent des activités telles que laisser les champs non plantés ou recouvrir les canaux pour empêcher l’eau de s’infiltrer dans le sol. Les propositions devaient être présentées plus tôt ce mois-ci. Pendant ce temps, le ministère de l’Intérieur a pris des mesures pour réviser unilatéralement les directives qui régissent le moment où les pénuries d’eau sont déclarées, une décision qui pourrait obliger les États à réduire davantage.

La mer de Salton, quant à elle, est devenue son propre point chaud politique en octobre lorsque le sénateur de l’Arizona, Mark Kelly, alors candidat à la réélection, a exhorté le gouvernement fédéral à retenir tout argent de nettoyage environnemental à moins que la Californie n’accepte de renoncer à plus d’eau. Cela a suscité des critiques selon lesquelles il utilisait des communautés qui souffrent déjà d’une mauvaise qualité de l’air comme monnaie d’échange.

Kathleen Ronayne, Associated Press