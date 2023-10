L’assaut terrestre israélien à Gaza entouré de secret

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

TEL AVIV — Israël a maintenant lancé ce qu’il appelle la deuxième phase de son attaque visant à détruire le Hamas à Gaza, un conflit que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a décrit comme la « deuxième guerre d’indépendance » de son pays. Les troupes israéliennes sont à l’intérieur du périmètre de Gaza – sondant, détruisant des tunnels et apprenant, lors de combats rapprochés, l’histoire des combattants palestiniens qui ont choqué le monde lorsqu’ils ont attaqué Israël le 7 octobre.

Les premiers mouvements, même les objectifs à court terme, de l’assaut terrestre de l’armée israélienne sont restés enveloppés dimanche, non pas tant par le brouillard de la guerre que par un écran de fumée de secret.

Les Nations Unies ont déclaré que les opérations terrestres étaient accompagnées des « frappes aériennes et bombardements d’artillerie israéliens les plus intenses » depuis le début de la guerre. il y a plus de trois semaines. Mais les autorités militaires et civiles israéliennes, surveillées par des censeurs militaires, publient des phrases – et non des pages – d’informations sur ce qui se passe exactement.

Les Forces de défense israéliennes a publié dimanche de courts clips vidéo fantomatiques en noir et blanc montrant des chars, des bulldozers blindés et des soldats à pied à l’intérieur de Gaza.

Le nombre de soldats, leurs unités, la quantité d’artillerie, jusqu’où ils ont pénétré dans Gaza et où n’ont pas été révélés.

Pourtant, une idée générale se dessine.

Des chars israéliens et des bulldozers militaires sont entrés sur le territoire. Les forces israéliennes passent la nuit. Ils sont pleinement impliqués. Il ne s’agit pas des raids « ciblés » menés par Tsahal la semaine dernière, qui, selon elle, ont été exécutés par de petites unités d’élite qui sont retournées en Israël à la fin de leur mission. C’est le début de ce que les dirigeants israéliens préviennent qu’il pourrait s’agir d’une très longue guerre, qui verrait la destruction du Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza, et l’installation d’une nouvelle entité pour gouverner l’enclave.

Mais au lieu d’un assaut massif de type Jour J, les analystes militaires en Israël affirment qu’il semble que Tsahal se déplace lentement et prudemment dans la bande de Gaza, non pas kilomètre par kilomètre, mais 100 mètres à la fois, à la recherche et à la destruction des pièges et des pièges du Hamas. des tunnels autour du périmètre et la préparation de couloirs pour le déploiement rapide de chars et de troupes à la périphérie de la ville de Gaza.

Gaza ne mesure que 25 milles de long et six milles de large. À l’heure actuelle, les troupes israéliennes opèrent principalement aux limites de l’étroite enclave, dans les champs agricoles et les villages vidés, ainsi qu’autour du passage d’Erez, dans le nord de Gaza, a déclaré Michael Milshtein, directeur du Forum des études palestiniennes à l’Université de Tel Aviv et ancien directeur membre du renseignement de défense israélien.

Mais que se passera-t-il lorsque les forces israéliennes entreront dans la ville de Gaza et dans les camps de réfugiés densément peuplés qui l’entourent ? Plusieurs analystes, dont Milshtein, ont utilisé le même raccourci pour décrire les combats urbains intenses et sanglants qui pourraient survenir.

« Falloujah », ont-ils imaginé, faisant référence à l’assaut bloc par bloc mené par les Américains en 2004 dans la guerre en Irak qui a fait 95 soldats américains et plus d’un millier de morts Irakiens.

Dimanche soir, l’armée israélienne a rapporté que ses troupes étaient tombées sur des combattants du Hamas sortant du puits d’un tunnel à l’intérieur de Gaza, près du passage d’Erez, au nord.

« Après leur identification, les soldats ont affronté les terroristes, les tuant et les blessant », a déclaré le porte-parole de Tsahal.

Le mot que les analystes militaires israéliens n’arrêtaient pas d’utiliser pour décrire la stratégie israélienne était « progressisme ».

Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a déclaré dimanche que de plus en plus de troupes israéliennes rejoignaient désormais continuellement et progressivement les forces déjà combattantes sur le terrain, « progressant par phases, comme prévu ».

Hagari faisait référence au plan en trois phases présenté par le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant le 20 octobre, lors d’une réunion de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset.

Cela comprend, premièrement, des frappes aériennes et d’autres « manœuvres » destinées à tuer les dirigeants militants et à anéantir les infrastructures du Hamas ; suivies d’opérations de « moindre intensité » « ayant pour objectif d’éliminer les « poches de résistance » » et, enfin, de « retirer à Israël la responsabilité de la vie dans la bande de Gaza et d’établir une nouvelle réalité de sécurité pour les citoyens d’Israël ». », selon un communiqué publié par son bureau.

Vendredi soir, les services Internet et cellulaires ont été coupés, plongeant Gaza dans l’obscurité numérique. (Le service est revenu dimanche soir.) Netanyahu, dans une déclaration télévisée samedi soir, a décrit l’escalade comme « la deuxième phase de la guerre ».

La guerre sera « longue et difficile », a prévenu Netanyahu. Les responsables israéliens n’ont pas voulu dire si la campagne élargie représente le début de l’incursion terrestre majeure attendue.

Le Premier ministre a déclaré que les objectifs d’Israël sont clairs : « éradiquer les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et ramener les otages chez eux », faisant référence aux 239 Israéliens qui seraient détenus en captivité dans l’enclave.

Yoel Guzansky, ancien responsable du Conseil de sécurité nationale israélien et aujourd’hui chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale, a déclaré que l’approche plus lente et plus graduelle d’Israël pourrait contrecarrer les prédictions selon lesquelles le pays entrerait de manière agressive et rapide, comme il l’a fait lors du quatre guerres précédentes qu’il a menées contre le Hamas.

Guzansky a déclaré que les troupes envoyées – probablement composées d’unités d’infanterie d’élite et d’ingénieurs de combat, dont le nombre reste indéterminé – ont été déployées dans les zones frontalières du nord et de l’est.

Ils recherchent, a-t-il déclaré, deux objectifs tactiques : identifier et éliminer les pièges, les engins explosifs improvisés et tout autre obstacle naturel ou artificiel à l’entrée d’un plus grand nombre et, de manière plus conceptuelle, donner à Israël une chance d’en apprendre davantage sur l’ennemi qu’elle avait écarté pendant tant d’années.

“Si vous entrez un peu, vous pouvez provoquer les combattants, les faire sortir de leur cachette, et vous pouvez leur refuser toutes sortes de capacités et vous préparer pour le grand spectacle plus tard”, a-t-il déclaré.

Mais l’armée israélienne, a-t-il dit, est également consciente que la manière dont les combattants palestiniens s’engagent auprès de l’armée israélienne fournira des indices sur « le « nouveau Hamas » – comment il combat, où il se cache, de quelles capacités, armes et tactiques il dispose.

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a tweeté samedi soir ce qu’il a appelé « le plan de siège de Gaza ». Il n’est pas clair si l’armée israélienne partage la vision de Bennett.

Bennett a déclaré que Tsahal devrait « étouffer les membres du Hamas dans leurs tunnels », tandis qu’Israël occupe une « bande de sécurité » à l’intérieur de Gaza jusqu’à ce que les forces du Hamas se rendent et libèrent tous les otages.

L’ancien Premier ministre a déclaré que l’armée israélienne ne devrait « pas agir de la manière que le Hamas attend de nous ».

Il a également déclaré que la publication du plan de siège « effraie et stresse les dirigeants du Hamas et sera un catalyseur pour obtenir des résultats ».

Bennet a imaginé une « nouvelle bande de sécurité » de deux kilomètres de large le long de toute la frontière, « une bande permanente ».

Il a préconisé « une puissance de feu massive, des forces terrestres et une ingénierie ». Imaginez des bulldozers nivelant simplement la zone.

Bennett a déclaré qu’Israël devrait couper la bande de Gaza en deux, contrôler le secteur nord et laisser les civils fuir vers le sud, jusqu’à ce que « le Hamas désarme unilatéralement et libère tous les otages ».

Bennett imaginait que cela pourrait prendre des mois, voire des années.

Kobi Michael, chercheur principal à l’Institut israélien d’études sur la sécurité nationale, a déclaré que l’offensive commençait désormais à dégager des routes pour les opérations dans la bande de Gaza.

« Chaque nuit, les raids sont de plus en plus profonds et nous nettoyons toutes les routes depuis la frontière jusqu’à la ville de Gaza », a-t-il déclaré.

« Toutes les zones nettoyées sont pavées pour l’incursion terrestre massive, qui constitue la troisième phase de l’opération. C’est le caractère progressif de cette guerre », a-t-il déclaré. “Tout est fait parce qu’Israël ne veut pas causer de très gros dégâts collatéraux et sauver autant que possible la vie de civils innocents.”

Kobi n’imaginait pas à ce stade que les troupes israéliennes entreraient dans les tunnels du Hamas.

« Nous n’allons pas nous battre dans les tunnels, à 30, 40 mètres sous terre. Mais nous disposons, je suppose, de moyens créatifs et de méthodes qui nous permettront de détruire ces tunnels sur la tête des terroristes du Hamas qui s’y cachent », a-t-il déclaré.

Ben Milch, 31 ans, originaire de Raanana, dans le centre d’Israël, a servi comme ingénieur de combat dans l’armée israélienne pendant la guerre de 2014 dans la bande de Gaza. Lui et son unité ont participé à la destruction des tunnels du Hamas.

« Nous savons qu’ils avancent petit à petit avec les forces terrestres. J’imagine qu’une partie de cela consiste – du point de vue de l’ingénierie – à dégager des tunnels pour réduire la capacité du Hamas à apparaître en Israël et derrière nos soldats et à nous tendre des embuscades.

Les tunnels n’ont en réalité joué qu’un rôle minime dans l’assaut mené par le Hamas à l’intérieur d’Israël, lorsque des militants ont pris d’assaut les communautés israéliennes du sud, principalement par voie terrestre mais aussi par voie maritime et aérienne, avec des chasseurs survolant le périmètre en parapente.

Mais le réseau de passages souterrains pourrait être vital pour le Hamas, selon Yair Golan, ancien chef d’état-major adjoint de Tsahal. Israël pense que les dirigeants du Hamas cherchent refuge dans les tunnels, y stockent des armes et les utilisent probablement aussi pour détenir les otages enlevés à Israël, a déclaré Golan.

« Nous ne pouvons pas dire exactement à quoi ressembleront les combats », a-t-il déclaré. « Mais les deux dernières nuits ont été marquées par la déclaration d’intention d’Israël au Hamas : ‘faites attention, Israël continuera à exercer des pressions à moins que vous ne commenciez à coopérer avec nous.’ »