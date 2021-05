L’assaut militaire d’Israël sur Gaza menace d’aggraver la pandémie de coronavirus là-bas

«Pour le moment, aucune marchandise ou personne ne peut entrer à Gaza parce que les postes frontaliers sont fermés. Cela signifie qu’aucun matériel médical, y compris les vaccins, ne peut entrer », a déclaré Muench. «De plus, aucun carburant pour faire fonctionner les générateurs ne peut entrer, et les autorités de Gaza mettent en garde contre une augmentation des pannes de courant, y compris dans les hôpitaux, et potentiellement sans électricité à Gaza en quelques jours.