L’assaut du Capitole, expliqué

Les partisans du président Trump tentent de franchir une barrière de police devant le Capitole le 6 janvier. | Julio Cortez / AP

Comment un rassemblement pro-Trump auquel le président lui-même est apparu s’est transformé en une attaque contre le bâtiment du Capitole lui-même.

Mercredi, alors que le Congrès se réunissait pour certifier la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral, des milliers de partisans du président Trump se sont réunis devant la Maison Blanche pour appeler à l’annulation des résultats des élections de 2020.

Les orateurs, y compris le président lui-même et ses fils adultes, ont appelé le Congrès et le vice-président Mike Pence à «arrêter le vol» – la certification de la victoire du Collège électoral de Biden.

«Nous n’abandonnerons jamais! Nous ne concéderons jamais! Trump a déclaré lors de son discours de mercredi, avant d’exiger que Pence rejette (illégalement) les résultats du collège électoral. «Tout ce que le vice-président Pence a à faire est de le renvoyer aux États pour recertifier – et nous devenons président.»

Le président appelant à un putsch autoritaire devant une foule de fervents partisans, y compris des théoriciens du complot de Qanon et des membres de la milice des Proud Boys, semble déjà assez mauvais. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, la situation empirait. Dans l’après-midi, les participants ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole, se sont affrontés avec la police qui le protégeait et ont finalement pénétré par effraction dans le bâtiment lui-même.

Je viens d’évacuer mon bureau à Cannon en raison d’une menace à proximité. Maintenant, nous voyons des manifestants attaquer la police du Capitole. C’est faux. Ce n’est pas qui nous sommes. J’ai le cœur brisé pour notre nation aujourd’hui. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ – Représentante Nancy Mace (@RepNancyMace) 6 janvier 2021

Avant l’événement, les sites Web et les plates-formes de médias sociaux populaires auprès des types MAGA se sont illuminés des menaces des affiches de commencer à tuer des gens après le rassemblement si le Congrès refuse de faire de Trump le président. Lundi, le leader des Proud Boys, Enrique Tarrio, a été arrêté alors qu’il portait un magazine de grande capacité pour ses armes. Will Sommer, du Daily Beast, qui a rendu compte sur le terrain mercredi, a déclaré que chaque participant à qui il s’était entretenu avait évoqué la possibilité de violence s’il n’obtenait pas ce qu’il voulait.

« Ils feraient mieux de commencer à s’inquiéter pour les 80 millions de personnes qui ont voté pour Trump et sont armées », a déclaré à Sommer, un participant au rassemblement, Carmelo Prochilo. «Ce sera une deuxième révolution américaine.»

Putain de merde pic.twitter.com/dofEG2SmqP – Jim Newell (@jim_newell) 6 janvier 2021

Ce n’est pas, en somme, un rassemblement politique ordinaire. Ce n’est même pas un rallye Trump ordinaire.

La rupture du Capitole est une expression de ce que le Trumpisme est devenu, et peut-être ce qu’il a toujours été: un cancer anti-démocratique sur la politique du corps américain qui menace de plonger une démocratie déjà branlante dans un chaos encore plus profond.

Comment ce dangereux rallye s’est déroulé

La marche de mercredi pour Trump était le troisième rassemblement pro-Trump organisé à DC pour protester contre le résultat des élections. Il a été initialement prévu fin décembre par un groupe appelé Women for America First, présidé par l’ancienne militante du Tea Party Amy Kremer.

Mais dans le mois qui a suivi le dépôt de l’autorisation par la tenue de Kremer, la campagne de Trump pour saper les élections de 2020 s’est intensifiée. Son objectif presque total au cours du mois dernier a été de délégitimer les résultats, de faire des heures supplémentaires pour convaincre les républicains que les démocrates lui ont en quelque sorte volé l’élection – une campagne qui, selon les sondages, a été largement réussie.

Alors que les options pour éviter une inauguration de Biden diminuaient, Trump s’est concentré sur le 6 janvier comme le jour décisif. Il a réussi à convaincre une majorité de républicains de la Chambre et quelques candidats à la présidence de 2024 au Sénat comme Josh Hawley (MO) et Ted Cruz (TX), de soutenir une contestation de la légitimité de l’élection. Il a fait pression en privé et publiquement sur Pence pour qu’il invalide unilatéralement les résultats, ce que Pence n’est pas légalement capable de faire.

L’effort est manifestement antidémocratique, une sorte de coup d’État légal, mais cela ne dérange pas du tout les partisans inconditionnels de Trump. Parce qu’ils ont avalé la ligne de Trump selon laquelle cette élection est volée, ils sont convaincus que l’annulation d’une élection sauve en fait la Constitution – d’où le slogan «Arrêtez le vol». Ce rassemblement de longue date s’est donc transformé en un événement visant à convaincre Pence et les républicains du Congrès de se rallier aux demandes antidémocratiques et illégales de Trump.

Pour être clair, cet effort ultime n’a aucune chance réelle d’aboutir. Pence a dit qu’il ne peut pas faire ce qu’ils veulent, une solide majorité de sénateurs s’est déjà engagée à s’opposer à l’annulation des résultats, et le contrôle démocrate de la Chambre signifie que tout l’effort était voué à l’échec dès le départ. Les manifestants seront déçus.

Mais ils ne reconnaissent pas cette réalité. Le slogan «arrêter le vol» qui domine les manifestations lui-même implique qu’une telle chose est possible, que leurs efforts peuvent en fait renverser l’élection. Ce sont des gens qui regardent avec ferveur les réseaux d’information pro-Trump One America News (OAN) et Newsmax; beaucoup croient en la théorie du complot Qanon selon laquelle Trump travaille secrètement pour vaincre une cabale de pédophiles qui dirigent le parti démocrate et le monde.

Ces partisans inconditionnels de MAGA existent dans une sorte de relation symbiotique avec Trump et ses médias sycophantiques – le cœur battant du mouvement que nous appelons le Trumpisme.



Gagnez McNamee / Getty Images Un manifestant tient un drapeau Trump à l’intérieur du bâtiment du Capitole près de la salle du Sénat le 6 janvier.

«Nous avons vu OAN et Newsmax régurgiter fondamentalement les théories du complot sans fondement du monde de QAnon», a déclaré Travis View, l’hôte d’un podcast de premier plan sur Qanon, au New York Times, Farhad Manjoo. « [Such theories] entrer dans le cerveau de Trump, puis il les régurgite, et bien sûr, parce qu’il régurgite les théories du complot qu’il a entendues sur Internet, tous les théoriciens du complot sur Internet croient que leur théorie du complot est validée, parce que Trump l’a répétée.

Ce rallye a donc depuis longtemps transcendé ses origines. C’est devenu un véhicule pour le culte de la personnalité pure, exprimant la conviction que Donald Trump ne peut pas échouer – il ne peut qu’échouer. Dans une telle vision du monde, quelle que soit la longueur de Trump pour prendre le pouvoir est justifiée – parce que Trump leur dit que les démocrates ont tellement corrompu qu’on ne peut faire confiance à rien, et ils croient ce que Trump leur dit.

Une telle loyauté aveugle, lorsqu’elle est exercée par un homme aux instincts autoritaires manifestes, est toxique pour la démocratie. Et mercredi, nous avons vu à quel point cela pouvait devenir grave.

Comprendre l’attaque du Capitole

Lors de l’un des précédents rassemblements DC MAGA en décembre, quatre personnes ont été poignardées devant un bar populaire auprès des Proud Boys – un groupe de bagarres de rue pro-Trump à qui le président a spécifiquement dit de «prendre du recul et de se tenir prêt» lors du premier débat présidentiel. Les Proud Boys sont un groupe très étrange; dans un explicatif de Vox, Jane Coaston les décrit comme «une fusion d’une organisation de défense des droits des hommes, d’un club de combat et de ce que certains peuvent considérer comme un groupe haineux».

L’activité la plus caractéristique des Proud Boys est la bagarre de rue, en particulier avec les contre-manifestants antifas. Pour gravir les échelons de l’organisation, un membre doit s’engager dans au moins un combat physique avec ses adversaires idéologiques.

La forte présence de Proud Boys à DC en ce moment souligne la menace qui se cache derrière les manifestations: si vous ne nous donnez pas ce que nous voulons, nous essaierons de le prendre par la force.

Presque dès le départ, les événements ont été marqués par la violence: mardi soir, des manifestants pro-Trump se sont livrés à de violents affrontements avec la police de DC. Mercredi, des centaines de rassembleurs a pris d’assaut les barricades du bâtiment du Capitole et combattu avec la police pour tenter de pénétrer en masse dans la zone. Les membres du Congrès ont informé le public qu’ils étaient assiégés via Twitter et les journalistes ont commencé à partager des vidéos de manifestants qui faisaient irruption.

Je m’abrite sur place dans mon bureau. Le bâtiment voisin a été évacué. Je ne peux pas croire que je dois écrire ça. – Représentant Haley Stevens (@RepHaleyStevens) 6 janvier 2021

Putain de merde pic.twitter.com/dofEG2SmqP – Jim Newell (@jim_newell) 6 janvier 2021

Encore une fois, une sorte de violence était prévisible avant l’événement. Les messages sur les réseaux sociaux pro-Trump avant le rassemblement étaient effrayants: un utilisateur de Reddit a écrit aux autres sur le sous-répertoire r / The_Donald de «voyager en groupe et de ne pas les laisser désarmer quelqu’un sans empiler des corps».

Trump lui-même n’a guère calmé la situation. Sa rhétorique enflammée, en particulier sur Twitter, peut facilement être lue comme un appel aux armes par les rassembleurs:

J’espère que les démocrates, et plus important encore, la section RINO faible et inefficace du Parti républicain, regardent les milliers de personnes qui affluent à DC. Ils ne se présenteront pas pour qu’une victoire électorale écrasante soit volée. @senatemajldr @JohnCornyn @SenJohnThune – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 janvier 2021

Mais personne n’avait prévu à quel point les choses allaient mal se passer pendant la journée de mercredi. Peu de temps après que le président lui-même ait pris la parole lors d’un rassemblement, exigeant une action, ses participants ont organisé une attaque contre la législature américaine – perturbant littéralement les travaux du Congrès qui confirmeraient la présidence de Biden.

« Les manifestants sont dans le bâtiment » – le Sénat est brusquement mis en suspension pic.twitter.com/33m8Sht4Sm – Aaron Rupar (@atrupar) 6 janvier 2021

Cela donne des raisons de penser que le mouvement Trump n’est pas simplement anti-démocratique, mais de plus en plus disposé à utiliser la force extrajudiciaire pour accomplir ses fins politiques autoritaires.

Et c’est une perspective alarmante.