WASHINGTON (AP) – Sous des drapeaux de combat portant le nom de Donald Trump, les assaillants du Capitole ont épinglé un policier ensanglanté dans une porte, son visage tordu et ses cris capturés sur vidéo. Ils ont mortellement blessé un autre officier avec une arme contondante et en ont claqué un troisième par-dessus une balustrade dans la foule.

« Accrochez Mike Pence! », Scandaient les insurgés en se faufilant à l’intérieur, frappant la police à coups de pipe. Ils ont également demandé où se trouvait la Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. À l’extérieur, une potence de fortune se dressait, avec de solides marches en bois et un nœud coulant, des fusils et des bombes artisanales avaient été cachés à proximité.

Quelques jours plus tard, l’étendue du danger de l’un des épisodes les plus sombres de la démocratie américaine se met en évidence. La nature sinistre de l’agression est devenue évidente, trahissant la foule en tant que force déterminée à occuper les sanctuaires intérieurs du Congrès et à dénigrer les dirigeants – le vice-président de Trump et le président de la Chambre démocrate parmi eux.

Ce n’était pas seulement une collection de partisans de Trump avec MAGA bling pris dans une vague.

Cette révélation est venue en temps réel au représentant Jim McGovern, D-Mass., Qui a brièvement repris les travaux de la Chambre alors que la foule se fermait mercredi et que la présidente, la représentante Nancy Pelosi, était animée de quartiers plus sûrs avant que tout ne se passe. détraqué.

« J’ai vu cette foule de gens cogner sur ce verre en hurlant », a déclaré McGovern à l’Associated Press dimanche. «En regardant leurs visages, j’ai pensé que ce ne sont pas des manifestants. Ce sont des gens qui veulent faire du mal. »

«Ce que j’ai vu devant moi», a-t-il dit, «était essentiellement un fascisme local, hors de contrôle».

Pelosi a déclaré dimanche que «la preuve est qu’il s’agissait d’un groupe bien planifié et organisé avec un leadership, des conseils et une direction. Et la direction était d’aller chercher les gens. Elle n’a pas précisé ce point dans une entrevue de «60 minutes» sur CBS.

Les scènes de rage, de violence et d’agonie sont si vastes que tout cela peut encore être incompréhensible. Mais avec d’innombrables vidéos sur smartphone émergeant de la scène, en grande partie par des insurrectionnels jubilatoires eux-mêmes, et de plus en plus de législateurs racontant le chaos qui les entourait, les contours du soulèvement sont de plus en plus en relief.

LA MISE EN SCÈNE

La foule a reçu des ordres de marche explicites de Trump et encore plus d’encouragements de la part des hommes du président.

«Combattez comme un enfer», a exhorté Trump à ses partisans lors du rassemblement. «Faisons un procès par combat», a imploré son avocat, Rudy Giuliani, dont la tentative de rejeter les résultats des élections lors d’un procès devant un tribunal a échoué. Il est temps de «commencer à noter les noms et à donner des coups de pied au cul», a déclaré le républicain Mo Brooks de l’Alabama.

Des criminels graciés par Trump, parmi lesquels Roger Stone et Michael Flynn, se sont manifestés lors de rassemblements à la veille de l’attaque pour dire aux foules qu’ils menaient une bataille entre le bien et le mal et qu’ils étaient du côté du bien. Sur Capitol Hill, le sénateur républicain Josh Hawley du Missouri a salué les hordes à l’extérieur du Capitole alors qu’il se levait pour contester les résultats des élections.

La foule était pompée. Jusqu’à un peu après 14 heures, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, était à la barre pour les dernières minutes du décorum en partenariat avec Pence, qui remplissait son rôle cérémoniel de présider le processus.

Les deux hommes avaient soutenu l’agenda de Trump et excusé ou ignoré ses provocations pendant quatre ans, mais n’avaient plus de mécanisme ni de volonté pour renverser l’élection remportée par Biden. Cela les plaçait au premier rang des cibles des insurgés, pas différents dans l’esprit de la foule des «socialistes».

«Si ces élections étaient annulées par de simples allégations du côté des perdants, notre démocratie entrerait dans une spirale de la mort», a déclaré McConnell à sa chambre, peu de temps avant que les choses ne deviennent incontrôlables dans ce que les législateurs appellent la «Maison du peuple».

L’ASSAUT

Des milliers avaient envahi le Capitole. Ils ont chargé la police et les barricades métalliques à l’extérieur du bâtiment, poussant et frappant les agents sur leur chemin. L’assaut a rapidement traversé la ligne de police largement en infériorité numérique; les agents ont descendu un homme et l’ont frappé.

Dans la mêlée à l’extérieur, près de la structure construite pour l’inauguration de Joe Biden le 20 janvier, un homme a lancé un extincteur rouge sur la tête casquée d’un policier. Puis il a pris un mégaphone et l’a jeté sur les officiers aussi.

L’identité de l’agent n’a pas pu être confirmée immédiatement. Mais le policier du Capitole Brian Sicknick, qui a été blessé dans le chaos, est mort la nuit suivante; Les responsables disent qu’il a été frappé à la tête avec un extincteur.

Peu après 14 heures, la police du Capitole a envoyé une alerte demandant aux travailleurs d’un immeuble de bureaux de la maison de se diriger vers les tunnels de transport souterrains qui sillonnent le complexe. Quelques minutes plus tard, Pence a été emmené de la chambre du Sénat à un endroit secret et la police a annoncé le verrouillage du Capitole. «Vous pouvez vous déplacer dans le (s) bâtiment (s), mais rester à l’écart des fenêtres et des portes extérieures», a déclaré l’explosion de courrier électronique. «Si vous êtes dehors, cherchez un abri.»

À 14 h 15, le Sénat a suspendu son débat sur le collège électoral et une voix a été entendue sur le système audio de la chambre: «Les manifestants sont dans le bâtiment.» Les portes de la chambre de la Chambre étaient barricadées et les législateurs à l’intérieur ont été informés qu’ils pourraient avoir besoin de se cacher sous leurs chaises ou de déménager dans les vestiaires du sol de la maison parce que la foule avait enfreint la rotonde du Capitole.

Même avant que la foule n’atteigne les portes scellées de la chambre de la maison, la police du Capitole a éloigné Pelosi du podium, a-t-elle déclaré à «60 minutes».

«J’ai dit:« Non, je veux être ici », a-t-elle dit. «Et ils ont dit: ‘Eh bien, non, vous devez partir.’ J’ai dit: « Non, je ne pars pas. » Ils ont dit: ‘Non, vous devez partir.’ »C’est ce qu’elle a fait.

À 14 h 44, alors que les législateurs à l’intérieur de la Chambre se préparaient à être évacués, un coup de feu a été entendu de l’extérieur, dans le hall du Président, de l’autre côté des portes barricadées. C’est à ce moment qu’Ashli ​​Babbit, portant un drapeau Trump comme une cape, a été abattue devant la caméra alors que des insurgés se balançaient, son sang coulant sur le sol en marbre blanc.

Le vétéran de l’armée de l’air de Californie avait grimpé à travers une fenêtre brisée dans le hall du président avant que le coup de feu d’un policier ne l’abatte.

De retour dans la chambre de la Chambre, une femme sur le balcon a été vue et entendue crier. Pourquoi elle faisait cela n’est devenue claire que plus tard lorsque la vidéo a circulé. Elle criait une prière.

Dans les 10 minutes environ suivant la fusillade, les législateurs et les membres du personnel de la Chambre qui s’étaient recroquevillés pendant l’assaut, la terreur gravée sur leurs visages, avaient été emmenés de la chambre et de la galerie dans une pièce sécurisée. La foule a fait irruption dans les bureaux de Pelosi tandis que des membres de son personnel se cachaient dans l’une des pièces de sa suite.

«Le personnel est passé sous la table, a barricadé la porte, a éteint les lumières et est resté silencieux dans le noir», dit-elle. «Sous la table pendant deux heures et demie.»

Du côté du Sénat, la police du Capitole avait encerclé la chambre et ordonné à tout le personnel et aux journalistes et à tous les sénateurs à proximité d’entrer dans la chambre et de la verrouiller. À un moment donné, environ 200 personnes se trouvaient à l’intérieur; un officier armé de ce qui semblait être une arme semi-automatique se tenait entre McConnell et le leader démocrate, le sénateur Chuck Schumer.

Les autorités ont alors ordonné une évacuation et ont précipité tout le monde à l’intérieur vers un endroit sûr, le personnel parlementaire du Sénat ramassant les boîtes contenant les certificats du collage électoral.

Bien que les assaillants du Capitole aient été envoyés avec l’exhortation de Trump à se battre, ils ont semblé dans certains cas surpris qu’ils aient réellement réussi.

Lorsqu’ils ont pénétré dans la salle abandonnée du Sénat, ils ont fouillé dans les papiers, se sont assis à un bureau et ont pris des vidéos et des photos. L’un d’eux est monté sur l’estrade et a crié: «Trump a gagné cette élection!» Deux autres ont été photographiés portant des manchettes flexibles généralement utilisées pour les arrestations massives.

Mais à l’extérieur de la chambre, la chasse à la foule était toujours en cours pour les législateurs. «Où sont-ils?», On pouvait entendre les gens crier.

Cette question aurait pu également s’appliquer aux renforts – où étaient-ils?

Vers 17 h 30, une fois que la Garde nationale est arrivée pour compléter la force de police débordée du Capitole, un effort complet a commencé pour faire sortir les assaillants.

Des officiers lourdement armés amenés en renfort ont commencé à utiliser des gaz lacrymogènes de manière coordonnée pour amener les gens à se déplacer vers la porte, puis ont passé au peigne fin les couloirs pour les traînards. Alors que l’obscurité tombait, ils ont poussé la foule plus loin sur la place et la pelouse, utilisant des officiers en tenue anti-émeute dans des boucliers complets et des nuages ​​de gaz lacrymogène, de flash-bangs et de grenades à percussion.

À 19 h 23, les responsables ont annoncé que les personnes accroupies dans deux immeubles de bureaux du Congrès à proximité pourraient partir «si quelqu’un le devait».

Dans l’heure, le Sénat avait repris ses travaux et la Chambre le suivit, ramenant la Maison du Peuple au contrôle des représentants du peuple. Les législateurs ont confirmé la victoire électorale de Biden tôt le lendemain matin, choqués par l’échec catastrophique de la sécurité.

La représentante Maxine Waters, D-Ca., A déclaré dimanche à AP que c’était comme si la police du Capitole «était nue» contre les assaillants. «Il s’avère que c’était le pire type de non-sécurité que quiconque puisse imaginer.»

McGovern a déclaré: «J’étais dans une telle incrédulité que cela pourrait éventuellement arriver. Ces terroristes nationaux se trouvaient dans la Maison du Peuple, profanant la Maison du Peuple, détruisant la Maison du Peuple.

Les rédacteurs d’Associated Press Dustin Weaver à Washington et Michael Casey à Concord, New Hampshire, ont contribué à ce rapport. Reeves a rapporté de Birmingham, Alabama.