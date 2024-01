L’assaut d’Israël rend Gaza invivable

L’inondation des tunnels avec des eaux souterraines polluées « provoquera une accumulation de sel et l’effondrement du sol, conduisant à la démolition de milliers de maisons palestiniennes dans cette bande densément peuplée ». dit Abdel-Rahman al-Tamimi, directeur du Groupe des hydrologues palestiniens, la plus grande ONG surveillant la pollution dans les territoires palestiniens. Sa conclusion ne pourrait être plus étonnante : « La bande de Gaza deviendra une zone dépeuplée, et il faudra environ 100 ans pour se débarrasser des effets environnementaux de cette guerre. »

Comme si c’était bombardement aveugle qui a déjà été endommagé ou détruit jusqu’à 70 pour cent de tous les foyers à Gaza, cela n’a pas suffi, remplir ces tunnels avec de l’eau polluée garantira que certains des bâtiments résidentiels restants souffriront également de problèmes structurels. Et si le terrain est fragile et peu sûr, les Palestiniens auront du mal à se reconstruire.

Ceci, bien sûr, semble faire partie d’un objectif israélien plus large – non seulement démanteler les capacités militaires du Hamas, mais aussi dégrader et détruire davantage les aquifères en péril de Gaza (déjà pollué par les eaux usées qui fuit de canalisations délabrées). Les responsables israéliens ont ouvertement admis leur objectif est de garantir que Gaza deviendra un endroit invivable une fois qu’ils auront mis fin à leur campagne militaire impitoyable.

Alors qu’Israël est déjà test en cours Dans le cadre de sa stratégie d’inondation, ce n’est pas la première fois que les tunnels du Hamas sont sabotés par l’eau de mer. En 2013, l’Égypte voisine a commencé inonder les tunnels contrôlés par le Hamas qui auraient été utilisés pour faire passer des marchandises en contrebande entre la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza. Pendant plus de deux ans, l’eau de la Méditerranée a été déversée dans le système de tunnels, détruisant ravage sur l’environnement de Gaza. Les réserves d’eau souterraine ont été rapidement polluées par la saumure salée et, par conséquent, la saleté est devenue saturée et instable, provoquant l’effondrement du sol et tuant de nombreuses personnes . Des champs agricoles autrefois fertiles ont été transformés en fosses de boue saline, et l’eau potable, déjà rare à Gaza, s’est encore davantage dégradée.

« Je ne parlerai pas de détails, mais ils incluent des explosifs à détruire et d’autres moyens pour empêcher les membres du Hamas d’utiliser les tunnels pour nuire à nos soldats », a déclaré le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi. “[Any] des moyens qui nous donnent un avantage sur l’ennemi qui [uses the tunnels], le prive de cet atout, est un moyen que nous évaluons. C’est une bonne idée . . .»

Sur une plage pittoresque du centre de Gaza, à 1,6 km au nord du camp de réfugiés d’Al-Shati, aujourd’hui rasé, de longs tuyaux noirs serpentent à travers des collines de sable blanc avant de disparaître sous terre. Un image publié par les Forces de défense israéliennes (FDI), montre des dizaines de soldats posant des pipelines et ce qui semble être des stations de pompage mobiles qui doivent prélever l’eau de la mer Méditerranée et l’acheminer vers des tunnels souterrains. Le plan, selon divers rapports consiste à inonder le vaste réseau de puits et de tunnels souterrains que le Hamas aurait construits et utilisés pour mener à bien ses opérations.

Au cours d’une année moyenne, Gaza produisait autrefois plus de cinq mille tonnes d’huile d’olive provenant de plus de quarante mille arbres. Les récoltes d’automne, en octobre et novembre, ont longtemps été une saison de fête pour des milliers de Palestiniens. Familles et amis chantaient, partageaient des repas et se rassemblaient dans les bosquets pour célébrer sous les arbres centenaires, qui symbolisaient «paix, espoir et subsistance.» C’était une tradition importante, un lien profond à la fois avec la terre et avec une ressource économique vitale. L’année dernière, la culture des olives représentait plus de 10 pour cent de l’économie de Gaza, soit un total de 30 millions de dollars.

Bien entendu, depuis le 7 octobre, les récoltes ont cessé. d’Israël terre brûlée Ces tactiques ont au contraire assuré la destruction d’innombrables oliveraies. Images satellite publiées début décembre affirmer que 22 pour cent des terres agricoles de Gaza, y compris d’innombrables vergers d’oliviers, ont été complètement détruites.

« Nous avons le cœur brisé à cause de nos récoltes, que nous ne pouvons pas atteindre » explique Ahmed Qudeih, un agriculteur de Khuza, une ville du sud de la bande de Gaza. « Nous ne pouvons pas irriguer, ni observer nos terres, ni en prendre soin. Après chaque guerre dévastatrice, nous payons des milliers de shekels pour garantir la qualité de nos récoltes et rendre notre sol à nouveau apte à l’agriculture. »

Les attaques militaires incessantes d’Israël contre Gaza ont coûté un nombre inimaginable de vies humaines (plus de vingt-deux mille morts, dont un nombre important de femmes et d’enfants, et des milliers d’autres corps qui seraient enterrés sous les décombres et donc innombrables). Et considérez cette dernière série d’horreurs comme une simple continuation particulièrement sombre d’une campagne de soixante-quinze ans visant à éviscérer le patrimoine culturel palestinien. Depuis 1967, Israël a déraciné plus de huit cent mille oliviers palestiniens indigènes, parfois pour faire place à de nouvelles colonies juives illégales en Cisjordanie ; dans d’autres cas, pour des raisons de sécurité présumées, ou rage sioniste pure et viscérale.

Les bosquets d’oliviers sauvages sont récoltés par les habitants de la région depuis des milliers d’années, remontant au Période Chalcolithique au Levant (4 300-3 300 avant notre ère), et la destruction de ces bosquets a eu des conséquences environnementales calamiteuses. “[The] la suppression des arbres est directement liée au changement climatique irréversible, à l’érosion des sols et à une réduction des récoltes », selon une étude de 2023. Revue Yale des études internationales rapport. « L’écorce ligneuse vivace agit comme un puits de carbone. . . [an] l’olivier absorbe 11 kg de CO2 par litre d’huile d’olive produit.

En plus de fournir une culture récoltable et une valeur culturelle, les oliveraies sont vitales pour l’écosystème palestinien. De nombreuses espèces d’oiseauxdont le geai eurasien, le pinson vert, la corneille mantelée, la pie-grièche masquée, le souimanga de Palestine et la paruline sarde, dépendent de la biodiversité fournie par les arbres sauvages de Palestine, dont six espèces se trouvent souvent dans les oliveraies indigènes : le pin d’Alep, l’amandier, l’olivier , le nerprun de Palestine, l’aubépine pinée et la fig.

Comme Simon Awad et Omar Attum a écrit dans un numéro de 2017 du Journal jordanien d’histoire naturelle:

[Olive] Les bosquets de Palestine pourraient être considérés comme des paysages culturels ou désignés comme des systèmes agricoles d’importance mondiale en raison de la combinaison de leur biodiversité, de leurs valeurs culturelles et économiques. La valeur de la biodiversité des oliveraies historiques a été reconnue dans d’autres parties de la Méditerranée, certains proposant que ces zones soient protégées car elles constituent un habitat utilisé par certaines espèces rares et menacées et sont importantes pour le maintien de la biodiversité régionale.

Un ancien olivier indigène devrait être considéré comme un témoignage de l’existence même des Palestiniens et de leur lutte pour la liberté. Avec son épais tronc en spirale, l’olivier constitue un avertissement pour Israël, non pas à cause des fruits qu’il porte, mais à cause des histoires que ses racines racontent sur un paysage meurtri et un peuple meurtri qui a été assiégé sans pitié et sans relâche pendant plus de temps. plus de soixante-quinze ans.