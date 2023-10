Les images de Gaza représentent un paysage infernal sur Terre. Les destructions gratuites israéliennes sont en train de décimer la petite bande assiégée. C’est ce qu’Israël fait de mieux avec les Palestiniens. Pas la paix. Pas de réconciliation. Pas de résolution de conflits. Mais la guerre, contre ceux dont elle est la victime depuis soixante-quinze ans. Tirer et pleurer. L’Occident applaudit désormais.

Ne vous y trompez pas : Israël continue de fomenter une guerre permanente.

Chaque jour, Israël suscite la haine et la rage chez les Palestiniens. Il les punit pour avoir résisté à son occupation – non seulement par une violence tragique et catastrophique (comme le 7 octobre), mais également par une lutte non-violente.

Cette explosion était inévitable. Un État ne peut pas humilier et soumettre des millions de personnes pendant des décennies sans être affecté. Un État ne peut pas non plus espérer la paix et la tranquillité s’il ne fait que faire la guerre.

Depuis 2000, Israël préfère de plus en plus la force à la paix, le colonialisme de peuplement à la réconciliation, la ségrégation à l’égalité. Depuis plus de deux décennies, les guerres israéliennes politicide ont été menées principalement pour réduire à néant les aspirations palestiniennes à la création d’un État et à l’indépendance. Tuant sans discernement des milliers de civils palestiniens, en mutilant de façon permanente un grand nombre d’autres, et transformant Gaza en le plus grand ghetto assiégé du monde.

Chaque jour, les Palestiniens vivent dans la peur et le désespoir – se sentant de plus en plus désespérés quant à leur avenir. Que peuvent faire les Palestiniens avec un ennemi aussi brutal et intransigeant ? Rester ferme semble beaucoup trop coûteux, mais résister semble encore plus coûteux.

À chaque instant, les États occidentaux n’ont pas réussi à faire respecter le droit international. Pire encore, ils ont permis et soutenu Israël de le violer et ont renforcé son occupation illégale de la Cisjordanie et de Gaza.

Le racisme israélien à la Knesset est devenu plus flagrant. D’abord Benjamin Netanyahu, puis Avigdor Lieberman, et maintenant les racistes enragés Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Alors qu’Israël se déplaçait vers l’extrême droite, les États-Unis le soutenaient, l’Union européenne collaborait et les gouvernements arabes normalisaient leur politique.

Qu’est-ce que tout cela dit aux Palestiniens ?

Seules les vies des Israéliens comptent.

La vie des Palestiniens n’a pas d’importance, et les aspirations nationales palestiniennes à l’indépendance ne sont qu’un simple irritant.

C’est exactement ce que disent les drapeaux israéliens sur les bâtiments gouvernementaux à Londres et à Berlin : les Palestiniens sont un « non-peuple », en dehors de notre cercle de sympathie et d’attention. Ce racisme est manifeste et les doubles standards (avec l’Ukraine, par exemple) sont aveuglants.

Permettre à Israël de déclencher une telle vengeance contre Gaza ne fait qu’augmenter la colère palestinienne. Laisser Israël agir en toute impunité intensifie le conflit et garantit sa longévité et sa terreur.

Restaurer la dissuasion israélienne sur le dos des Palestiniens occupés est immoral et illégal. Les horribles attaques du Hamas contre des civils en Israël sont exploitées pour produire davantage de haine et de violence. La guerre n’est jamais la solution en Israël et en Palestine. Les Palestiniens et les Israéliens devront un jour vivre ensemble en paix.

Que devraient réclamer les progressistes maintenant ?

Insistez sur le fait qu’il existe un autre moyen. Que toute vie devrait être considérée de manière égale. Que tout le monde vive en sécurité en Israël et en Palestine. Que les civils des deux côtés doivent être protégés. Que les conditions qui produisent l’occupation doivent cesser.

La première exigence immédiate devrait être de mettre fin maintenant à cette odieuse guerre israélienne contre Gaza. Les punitions collectives sont illégales au regard du droit international – quel que soit le nombre de diplomates occidentaux qui les défendent.

Les Palestiniens doivent être protégés d’Israël et leur droit à la vie doit être immédiatement sauvegardé. Pas un seul civil de plus ne devrait être perdu au nom de la sécurité israélienne. Israël ne peut pas invoquer la légitime défense contre une population qu’il occupe, ni tirer profit de la violation de ses droits humains fondamentaux.

La deuxième exigence devrait être de faire respecter le droit international en tant que mécanisme le plus important pour parvenir à la paix. Les Palestiniens ont un droit à l’autodétermination internationalement reconnu, qu’Israël viole à chaque acte. Il s’agit également d’un droit fondamental et de la seule voie vers la paix et la stabilité.