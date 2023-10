L’assaut de la Russie contre une ville clé de l’est de l’Ukraine s’affaiblit, affirme Kiev, alors que la guerre dure depuis 600 jours.

KIEV, Ukraine (AP) — Une tentative des forces russes de prendre d’assaut une ville stratégiquement importante dans l’est de l’Ukraine, qui dure depuis plusieurs jours, semble s’essouffler, ont affirmé lundi des responsables de Kiev, alors que le Kremlin guerre est entré dans son 600ème jour.

Les forces ukrainiennes ont repoussé 15 attaques russes provenant de quatre directions sur Avdiivka au cours des 24 heures précédentes, a indiqué l’état-major ukrainien.

Cela se compare à 60 attaques par jour au milieu de la semaine dernière, selon Vitalii Barabash, chef de l’administration municipale. Ce ralentissement suggère que les efforts russes pour capturer Avdiivka se sont « dégonflés », a déclaré Barabash.

Un groupe de réflexion basé à Washington a largement souscrit à cette évaluation. « Les forces russes ont poursuivi leurs opérations offensives visant à encercler Avdiivka… mais n’ont pas encore réalisé de nouveaux progrès dans un contexte de ralentissement probable du rythme des opérations russes dans la région », a déclaré l’Institut pour l’étude de la guerre dans une analyse publiée dimanche soir.

L’ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, a déclaré vendredi dernier lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU que l’intensification des attaques dans l’Est constituait une nouvelle étape dans la campagne de Moscou en Ukraine.

Avec l’arrivée imminente de conditions hivernales qui limiteront les opérations militaires, les deux camps recherchent des percées sur le champ de bataille qui pourraient revigorer leurs efforts et remonter le moral.

L’Ukraine a lancé son propre contre-offensive il y a environ quatre mois. Elle a fait quelques progrès, mais le succès limité a souligné le défi de taille que représente la confrontation avec les forces plus nombreuses du Kremlin.

Les alliés occidentaux de Kiev insistent sur le fait que leur soutien militaire et financier à l’Ukraine continueraalors même que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage et se dispute les ressources.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dimanche que l’administration Biden demanderait au Congrès un programme d’aide combiné pour l’Ukraine et Israël d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que leurs troupes résistaient aux efforts féroces des Russes pour prendre le contrôle d’Avdiivka, une ville fortement fortifiée.

Avdiivka se trouve dans la banlieue nord de la ville de Donetsk, dans une région du même nom occupée en partie par les forces russes. L’emplacement d’Avdiivka confère aux forces ukrainiennes un avantage d’artillerie sur la ville et pourrait leur servir de tremplin pour libérer Donetsk.

Il n’est pas possible de vérifier les affirmations des deux camps sur le champ de bataille. Désinformation et désinformation ont joué un rôle central dans la guerre.

Le président russe Vladimir Poutine, dans une interview accordée au China Media Group publiée lundi, a affirmé que la contre-offensive ukrainienne n’a abouti « à aucun résultat jusqu’à présent, seulement des pertes massives ».

Par ailleurs, la médiatrice russe pour les droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, a affirmé lundi que son bureau avait aidé 35 enfants ukrainiens à retrouver leurs proches en Ukraine et dans d’autres pays.

Lvova-Belova, qui a été inculpée avec Poutine par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre liés à l’expulsion d’enfants d’Ukraine, a affirmé que la Russie ne s’était jamais opposée au regroupement des enfants avec leurs familles.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a publié un communiqué affirmant qu’il avait été impliqué dans de récentes réunifications familiales par l’intermédiaire de son ambassade à Moscou, mais sans fournir de détails.

___

Suivez la couverture par AP de la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine