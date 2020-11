L’assassinat d’un scientifique iranien semble avoir pour but de saper l’accord nucléaire

Photographie: Organisation de l’énergie atomique de l’Ir / AFP / Getty Images

L’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh n’a peut-être pas beaucoup d’impact sur le programme nucléaire iranien qu’il a aidé à construire, mais il sera certainement plus difficile de sauver l’accord destiné à restreindre ce programme, et c’est – jusqu’à présent – le motif le plus plausible.

Il est largement admis qu’Israël est l’auteur le plus probable. Le Mossad aurait été à l’origine d’une série d’assassinats d’autres scientifiques nucléaires iraniens – des rapports que des responsables israéliens ont parfois laissé entendre que c’était vrai.

Selon d’anciens responsables, l’administration Obama s’est appuyée sur Israël pour mettre fin à ces assassinats en 2013, alors qu’elle entamait des pourparlers avec Téhéran qui ont conduit deux ans plus tard au Plan d’action global conjoint (JCPOA), par lequel l’Iran a accepté des contraintes sur ses activités nucléaires en échange contre l’allègement des sanctions.

Il serait juste de penser que Joe Biden s’opposerait également à de tels assassinats lorsqu’il prendra ses fonctions le 20 janvier et tentera de reconstituer le JCPOA – qui a été laissé blessé mais à peu près vivant à la suite du retrait de Donald Trump en 2018.

Si le Mossad était effectivement à l’origine de l’assassinat, Israël avait une fenêtre d’opportunité finale pour le mener à bien avec le feu vert d’un président américain, et il ne fait aucun doute que Trump, cherchant à jouer un rôle de spoiler lors de ses dernières semaines au pouvoir , aurait donné son approbation, sinon une assistance active. Il aurait demandé des options militaires en Iran, à la suite de sa défaite électorale.

«Je pense qu’ils auraient dû obtenir le feu vert de Washington. Je ne pense pas qu’ils le feraient sans », a déclaré Dina Esfandiary, membre de la Century Foundation. «En termes de motivation, je pense que cela pousse simplement l’Iran à faire quelque chose de stupide pour s’assurer que les mains de l’administration Biden sont liées lorsqu’elles entrent pour poursuivre les négociations et la désescalade.

Tuer Fakhrizadeh servirait d’autres fins, bien que sans doute avec moins d’effet. Lorsque le chien de garde nucléaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a rédigé son évaluation finale du côté militaire du programme iranien, il était le seul scientifique mentionné par son nom, comme étant le cerveau derrière le plan Amad visant à développer au moins la capacité de construire une bombe.

L’AIEA a constaté qu’Amad avait été dissous en 2003, mais Fakhrizadeh restait au centre d’un réseau de scientifiques possédant des connaissances et une expérience dans le domaine des armes nucléaires; ce travail ne s’est pas poursuivi après 2003 en tant qu ‘«effort coordonné».

Ariane Tabatabai, boursière du Moyen-Orient au German Marshall Fund et auteur d’un livre sur la stratégie de sécurité nationale de l’Iran, a comparé le meurtre de Fakhrizadeh à l’assassinat américain du général des gardiens de la révolution Qassem Suleimani au début de l’année.

«Fakhrizadeh était pour le programme nucléaire iranien ce que Suleimani était pour son réseau par procuration», a déclaré Tabatabai. «Il a joué un rôle déterminant dans son développement et la création d’une infrastructure pour le soutenir, veillant à ce que sa mort ne modifie pas fondamentalement le cours du programme nucléaire iranien.

Ellie Geranmayeh, chargée de mission politique au Conseil européen des relations étrangères, a approuvé la comparaison, affirmant que le meurtre n’aurait probablement pas un impact profond sur la capacité de l’Iran à développer des armes nucléaires, si Téhéran prenait la décision de le faire.

«Bien que Fakhrizadeh ait joué un rôle crucial dans la promotion des activités nucléaires de l’Iran, le programme n’est pas redevable à une seule personne – tout comme le CGRI [Revolutionary Guards] n’était pas dans le cas de l’assassinat de Soleimani », a déclaré Geranmayeh.

«L’objectif derrière le meurtre n’était pas d’entraver le programme nucléaire mais de saper la diplomatie.»

Si tel est effectivement l’objectif, y parviendra-t-il? Jusqu’à présent, l’Iran a été mesuré dans ses réponses, à la fois au meurtre de Suleimani et aux vagues de sanctions imposées par l’administration Trump à la suite du retrait du JCPOA.

Mais Téhéran peut-il continuer à garder ses nerfs? Une frappe de représailles pourrait rendre encore plus difficile pour une administration Biden de négocier les étapes complexes que les États-Unis et l’Iran devraient prendre pour revenir au respect du JCPOA et ouvrir des discussions sur d’autres questions. Le meurtre de Fakhrizadeh n’est peut-être pas le dernier coup porté au cours des derniers jours de l’ère Trump.

«Le problème est que si vous continuez à appuyer sur leurs boutons, cela finira par fonctionner», a déclaré Esfandiary. «Je ne sais pas si ce sera l’occasion, mais il est certain que les appels à une action appropriée à Téhéran vont augmenter à travers le spectre politique. Les extrémistes ont déjà commencé. Il devient donc de plus en plus difficile pour les Iraniens d’agir avec retenue. »