WASHINGTON – L’assassinat d’un scientifique nucléaire iranien de haut niveau a choqué les dirigeants iraniens mais ne fera pas dérailler le programme nucléaire du pays, qui progresse régulièrement malgré la politique de «pression maximale» du président Donald Trump, disent les experts.

Lorsque Joe Biden sera assermenté en tant que président le 20 janvier, il devra faire face à la réalité que l’Iran a 12 fois la quantité d’uranium enrichi qu’il a fait en 2018, et que son temps estimé pour construire la bombe a est passé de 12 mois à trois à quatre mois, selon les inspecteurs de l’ONU.

Le meurtre du scientifique nucléaire et haut responsable de la défense Mohsen Fakhrizadeh la semaine dernière a révélé les vulnérabilités de sécurité de l’Iran, mais les travaux nucléaires du pays continueront, a déclaré Kelsey Davenport, directeur de la politique de non-prolifération au groupe de réflexion Arms Control Association.

Bien que l’assassinat ait représenté un coup symbolique et psychologique, « il ne modifie pas fondamentalement le fait que l’Iran dispose d’une capacité nucléaire », a-t-elle dit. « Si l’Iran choisit de se lancer dans l’arme nucléaire, il a les moyens techniques de le faire. »

Fakhrizadeh a été tué vendredi dans une attaque contre sa voiture à environ 40 miles à l’est de Téhéran dans le comté de Damavand, selon les médias d’Etat iraniens. Les gouvernements des États-Unis et de l’Ouest pensent qu’il a supervisé un programme secret d’armes nucléaires, qui, selon les agences de renseignement américaines, a été fermé en 2003. Le programme nucléaire non militaire s’est poursuivi après 2003 et les États-Unis et d’autres craignaient qu’il ne serve de couverture à un éventuel projet d’armes. .

L’Agence internationale de l’énergie atomique des Nations Unies soupçonne que Fakhrizadeh a géré des efforts clandestins pour installer une ogive sur un missile balistique et tester des explosifs puissants adaptés à une arme nucléaire. Dans un rapport de 2011, l’AIEA a déclaré que certains travaux liés aux armes se poursuivaient, Fakhrizadeh jouant le rôle d’organisateur en chef.

L’Iran nie avoir jamais eu un programme d’armes nucléaires et a accusé Israël d’avoir orchestré l’assassinat de la semaine dernière. Israël a refusé de commenter l’incident.

«L’Iran a toujours soutenu que notre programme nucléaire était à des fins pacifiques», a déclaré Alireza Miryousefi, porte-parole de la mission de l’Iran auprès des Nations Unies. Il a cité une fatwa du chef suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, qui interdit le développement d’armes de destruction massive comme étant contraire à l’islam.

Malgré les connaissances institutionnelles de Fakhrizadeh et ses liens puissants au sein du régime, le travail nucléaire de l’Iran – qui est en cours depuis des décennies – ne dépend pas d’un seul scientifique, a déclaré Davenport.

« Il est peu probable que le retrait d’une seule personne soit un coup fatal pour la capacité de l’Iran à poursuivre les armes nucléaires s’il choisit de le faire », a-t-elle déclaré. « Je ne vois pas cela comme un changement de jeu dans ce sens. »

Fakhrizadeh n’est pas le premier scientifique nucléaire de haut rang à être tué en Iran. Plusieurs autres scientifiques nucléaires iraniens ont été tués sous l’administration Obama et les installations nucléaires ont été frappées par un sabotage apparent au cours de la dernière décennie. Mais le travail nucléaire de l’Iran s’est poursuivi sans relâche et son savoir-faire reste intact, ont déclaré des experts.

En 2011, une explosion a tué des membres d’une équipe supervisant le programme de missiles à longue portée de l’Iran, mais le projet a repris son cours peu de temps après, selon Jeffrey Lewis, expert en maîtrise des armements et professeur au Middlebury Institute of International Studies.

« L’Iran a remplacé l’équipe, a achevé une nouvelle installation près de Shahrud et a commencé à tester des missiles à propergol solide de grand diamètre », Lewis a écrit dans un tweet.

L’Iran sera en mesure de reprendre son programme d’armes nucléaires si c’est ce que l’ayatollah Khamenei choisit de faire, a écrit Lewis. « Les cimetières sont remplis d’hommes indispensables. La seule différence est que Khamenei a maintenant une bien plus grande motivation à le faire », a-t-il ajouté.

D’anciens responsables américains et diplomates européens craignent que l’assassinat ne provoque des représailles de la part de l’Iran et sape les projets du président élu Joe Biden de relancer la diplomatie avec Téhéran. Ils disent que le meurtre semblait être une tentative de saper le prochain président.

Biden a promis de ramener les États-Unis à l’accord nucléaire de 2015, connu sous le nom de JCPOA, qui imposait des limites strictes aux travaux nucléaires de l’Iran en échange d’un assouplissement des sanctions économiques. Le président Trump a retiré les États-Unis de l’accord multinational en 2018, et depuis lors, l’Iran a de plus en plus bafoué les dispositions de l’accord, dépassant les limites de l’enrichissement d’uranium et des centrifugeuses.

Après le meurtre de Fakhrizadeh, couplé au sabotage présumé d’un site d’assemblage de centrifugeuses à Natanz et à l’assassinat du général Qassem Soleimani, l’Iran est confronté à un dilemme. S’il choisit de ne pas riposter pour garder la porte ouverte à la diplomatie, le pays paraîtra faible et invitera encore plus d’attaques secrètes. Mais s’il se venge des cibles israéliennes ou américaines, il pourrait perdre sa meilleure chance de lever les sanctions qui ont laissé son économie en lambeaux.

Les représailles iraniennes «risquent de provoquer une réaction en chaîne», selon Robert Malley, un ancien haut fonctionnaire de la Maison Blanche d’Obama qui a aidé à négocier l’accord avec l’Iran. « Israël pourrait choisir de répondre en nature et une telle initiative pourrait compliquer davantage le retour des États-Unis à l’accord nucléaire, refusant potentiellement à l’Iran l’aide économique dont l’Iran a grand besoin », a écrit récemment Malley, président du groupe de réflexion International Crisis Group, dans Foreign Policy.

Dans les semaines et les mois à venir, l’Iran devra examiner comment assurer la sécurité de ses responsables nucléaires restants, comment dissuader de futures attaques et si les représailles amélioreront ou saperont les perspectives d’un accord diplomatique avec la nouvelle administration Biden, ont déclaré d’anciens responsables américains.

Cependant, les assassinats d’autres scientifiques nucléaires iraniens il y a 10 ans n’ont pas dissuadé l’Iran de poursuivre la diplomatie avec les États-Unis et d’autres gouvernements, a déclaré David Albright, fondateur et président de l’Institut à but non lucratif pour la science et la sécurité internationale.

Albright a déclaré que la mort de Fakhrizadeh prive l’Iran d’une personnalité importante, experte dans la gestion et l’organisation de travaux nucléaires sensibles.

Si l’Iran choisissait de se précipiter pour construire une bombe, il serait bien placé pour construire un appareil pour faire exploser sous terre, a déclaré Albright. « Je ne pense pas qu’ils auraient du mal à faire cela et cela ne leur prendrait pas autant de temps », a-t-il déclaré.

« Je pense que là où son impact serait le plus ressenti, c’est s’ils devaient construire une ogive nucléaire qui fonctionnerait sur un missile balistique », a déclaré Albright. Cela nécessiterait un effort minutieux pour coordonner le travail des fabricants de bombes et des experts en missiles, tout en garantissant un véhicule de rentrée fiable, a-t-il déclaré.

« En ce sens, je pense que (l’assassinat) est un coup dur pour leur capacité à se reconstituer et à fabriquer des armes nucléaires, en cas d’accident en particulier », a-t-il ajouté.

Un ancien haut responsable du renseignement américain a déclaré que « la construction d’un programme d’armement nucléaire implique plus que de la physique », car elle implique la construction d’une vaste entreprise secrète de personnel, de bâtiments et d’équipement.

« Fakhrizadeh avait cette expérience ainsi que la capacité de travailler avec le leadership technique et de défense », a déclaré le responsable.

Albright a déclaré que l’assassinat, ainsi que le sabotage précédent, envoie un signal à l’Iran qu’il ne peut pas supposer que de futurs travaux nucléaires peuvent être tenus secrets. « Ils ne peuvent même pas protéger leur meilleur gars », a-t-il déclaré. « Ils doivent vraiment s’inquiéter. »

Miryousefi, de la mission iranienne de l’ONU, a déclaré que l’Iran avait interrompu de nombreux complots et resterait vigilant face aux menaces de l’étranger, mais que le travail nucléaire du pays se poursuivrait.

«Alors qu’un grand scientifique et un héros national ont été brutalement assassinés par des terroristes commandés par l’État, le programme nucléaire pacifique de l’Iran se poursuivra comme prévu», a-t-il déclaré à NBC News dans un courriel.