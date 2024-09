L’assassinat d’un homme non armé par la police au Nebraska incite les policiers à reconsidérer les mandats d’arrêt sans frappe

OMAHA, Nebraska — La police de la plus grande ville du Nebraska a cessé d’utiliser certains mandats de perquisition sans frappe, du moins pour l’instant, après qu’un homme noir non armé a été tué par un policier alors qu’il exécutait un mandat de perquisition sans frappe le mois dernier.

Le chef adjoint de la police d’Omaha, Scott Gray, a déclaré que l’utilisation de mandats d’entrée standard sans frappe était suspendue dans l’attente d’un examen et d’une évaluation complets des meilleures pratiques, a déclaré le chef de la police d’Omaha, Scott Gray. Le World Herald d’Omaha Selon Gray, il est peu probable que le ministère mette fin à cette pratique.

L’officier de police d’Omaha Adam Vail faisait partie d’une équipe du SWAT chargée d’exécuter le mandat de perquisition lors d’une enquête sur la drogue et les armes à feu le 28 août lorsqu’il a tiré le coup de feu unique qui a tué Cameron Ford, 37 ans. Vail a déclaré que Ford l’avait chargé sans que ses mains soient visibles.

Le procureur du comté de Douglas, Don Kleine, a refusé d’inculper l’officier et les agents qui ont fouillé la résidence ont ensuite trouvé du fentanyl et de grandes quantités d’argent liquide et de marijuana, ont déclaré les autorités.

Mais des militants, dont le chef de la section locale de la NAACP, ont réclamé une enquête indépendante sur la fusillade, affirmant que Ford aurait dû être placé en détention et non tué. Ils ont également demandé à la police de cesser d’utiliser des mandats d’arrêt sans perquisition après la mort de Ford.

« Le recours aux mandats d’arrêt sans perquisition a trop souvent conduit à des violences évitables et à des pertes déchirantes », a déclaré samedi Wayne Brown, président et directeur général de l’Urban League of Nebraska. « Il est temps de réévaluer ces tactiques et de les remplacer par des stratégies qui donnent la priorité au bien-être de l’agent et des résidents. »

Gray a déclaré qu’il existe quatre principaux types de mandats sans frappe : entrée standard, effraction et maintien, encerclement et appel, et mise au sol et service. La police d’Omaha utilise principalement l’entrée standard, l’effraction et le maintien.

Lors d’une entrée normale, les agents enfoncent une porte sans avertissement préalable et annoncent leur présence une fois à l’intérieur. Ils fouillent ensuite les lieux. Lors d’une entrée par effraction et de maintien, les agents enfoncent une porte et restent dans une entrée tout en donnant des ordres verbaux au lieu de fouiller activement.

La méthode de l’encerclement et de l’appel consiste à ce que les agents encerclent un lieu et ordonnent à une personne de sortir. La méthode de l’arrestation et de la remise consiste à arrêter une personne à un autre endroit avant d’exécuter un mandat de perquisition. Ces deux méthodes sont rarement utilisées.

Les autorités américaines, y compris le département de police d’Omaha, ont commencé à réévaluer l’utilisation des mandats d’arrêt sans frappe en 2020 à la suite du tollé mondial suscité par l’affaire. meurtre de Breonna Taylor par la police à Louisville, Kentucky. L’ambulancière noire de 26 ans a été mortellement abattue par la police alors que des agents ont fait irruption chez elle alors qu’ils menaient une enquête sur les stupéfiants. Aucune drogue n’a été trouvée à son domicile.

À la suite du meurtre de Taylor, la police d’Omaha a modifié sa politique en exigeant que tous les mandats d’arrêt sans perquisition soient examinés et approuvés par un capitaine ou un chef adjoint avant d’être exécutés. Une équipe du SWAT doit également délivrer tous les mandats d’arrêt qui dépassent un certain niveau lors d’une évaluation de la menace.

Gray a déclaré que les évaluations des menaces prennent en compte des facteurs tels que les antécédents de violence, de maladie mentale ou de toxicomanie du sujet, ainsi que son accès aux armes. Elles prennent également en compte des facteurs tels que la présence de chiens ou de caméras dangereux. Une valeur numérique est attribuée à chaque facteur.

Si le score d’évaluation de la menace est de 25 ou plus, l’équipe SWAT est appelée pour exécuter le mandat de perquisition. Ford a obtenu un score de 80 à l’évaluation de la menace, a déclaré la police.