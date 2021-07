L’assassinat du président haïtien et ce que cela signifie pour la politique étrangère américaine

L’assassinat du président haïtien Jovenel Moise a plongé le pays dans le choc et la tourmente, suscitant des discussions au sein de la communauté internationale sur la manière d’apporter la stabilité. Mais la longue histoire d’implication étrangère d’Haïti ne peut être ignorée, pas plus que le fait que souvent, l’aide a été fournie, qu’Haïti lui-même en profite ou non.

Le mercredi 7 juillet, le président Moise a été abattu de 16 balles alors qu’il Des responsables haïtiens allèguent qu’un groupe de « tueurs professionnels » a pris d’assaut son domicile dans une banlieue située près de Port-au-Prince, la capitale d’Haïti. Le Premier ministre Claude Joseph a assumé la direction et a rapidement déclaré un état de siège de deux semaines dans le pays pour tenter de contrôler les réactions. Cependant, l’autorité de Joseph est remise en question par certains car le président Moise avait déclaré Ariel Henry le nouveau Premier ministre seulement deux jours avant son assassinat. Henry devait prêter serment la semaine dernière. Pour compliquer le problème, Haïti a actuellement deux constitutions contradictoires qui donnent des instructions différentes sur ce qu’il faut faire lorsque le président n’est plus au pouvoir.

La soif de pouvoir de Moise a défini sa présidence

Moise lui-même a eu une présidence tumultueuse à partir de 2017, mise en évidence par ses tactiques autoritaires et son incapacité à gagner la confiance du peuple haïtien. Peu de temps après son élection, Moise a relancé l’armée nationale qui avait été dissoute deux décennies auparavant. Il s’agissait d’une décision controversée dans un pays aux prises avec les conséquences de sa crise catastrophique 2010 tremblement de terre, attisant les craintes que l’armée épuiserait des ressources déjà limitées. Un scepticisme supplémentaire est venu de l’histoire des violations des droits de l’homme de l’armée et des multiples coups d’État qu’elle a menés. La décision d’amener l’armée Le retour a donné le ton à la présidence de Moise alors qu’il donnait continuellement la priorité à ses intérêts et à son pouvoir sur ceux du peuple. En l’absence d’une législature fonctionnelle, la loi haïtienne permet au Président de gouverner par décret, et en janvier 2020, Moise a refusé de tenir des élections parlementaires et a renvoyé tous les maires élus du pays, consolidant ainsi son Puissance.

Exacerbant davantage les problèmes, en Février Moise a refusé de quitter ses fonctions malgré les experts juridiques et les membres d’une coalition d’opposition affirmant que son mandat prenait fin le 7 février. Moise a affirmé que sa présidence devait durer jusqu’en 2022, en raison d’un retard dans les élections de 2017, et son refus de démissionner a entraîné une colère et une frustration de masse qui ont abouti à des protestations publiques et à des chants de « non à la dictature ».

Bien que l’identité des tueurs n’ait pas été confirmée, la spéculation semble être déterminée par l’alignement des partis. Les partisans de Moise ont déclaré qu’il avait été abattu par un groupe de tueurs à gages à prédominance colombienne tandis que certains politiciens de l’opposition prétendaient qu’il avait été tué par ses propres gardes. D’autres ont déclaré que les Colombiens avaient été embauchés comme gardes personnels pour protéger Moise des menaces extérieures. Quinze Des suspects colombiens sont actuellement en détention avec deux suspects haïtiens-américains, et d’autres encore soupçonnés d’être en général.

L’appel actuel à l’intervention d’Haïti rappelle son passé

L’assassinat de Moise laisse Haïti avec un gouvernement instable et une population de plus en plus frustrée. En plus de l’état de siège actuel mis en place par le Premier ministre Joseph, le gouvernement intérimaire d’Haïti a officiellement demandé aux États-Unis d’envoyer une assistance en matière de sécurité pour protéger les infrastructures, notamment le port maritime, l’aéroport et les réserves d’essence d’Haïti à titre de mesure de précaution. Lors d’un briefing vendredi, l’attachée de presse Jen Psaki a offert un soutien mesuré de la Maison Blanche, déclarant : « nous enverrons des hauts responsables du FBI et du DHS à Port-au-Prince dès que possible pour évaluer la situation et comment nous pourrions aider. »

Il reste à voir comment l’administration Biden réagira, mais si des troupes américaines sont envoyées en Haïti, cela pourrait commencer à se sentir comme du déjà vu politique. Haïti a une longue histoire d’intervention militaire américaine.

L’intervention étrangère en Haïti a souvent aggravé la situation

L’implication des États-Unis a commencé dès les années 1790, lorsqu’elle a apporté son soutien aux colons français dans un effort pour mater les révoltes groupes d’esclaves haïtiens. Au fur et à mesure que la révolution grandissait, l’hostilité des États-Unis envers Haïti grandissait, craignant que le discours révolutionnaire ne s’étende à la population asservie aux États-Unis. Et bien qu’Haïti ait obtenu son indépendance en 1804, les États-Unis ne l’ont reconnu comme nation indépendante qu’en 1862.

Cette attitude envers Haïti a radicalement changé en 1915, après que le président Jean Vilbrun Guillaume Sam a été assassiné quelques mois après son entrée en fonction en raison de son régime autoritaire et de ses actions répressives. Face à l’intensification des troubles, le président Woodrow Wilson a envoyé des Marines américains en Haïti pour reconstruire la nation et restaurer la stabilité politique et économique. Cependant, l’occupation militaire a duré près de 20 ans, période pendant laquelle les États-Unis contrôlaient une partie du gouvernement et des finances du pays. En 1917, l’administration Wilson a tenté d’imposer une nouvelle constitution au gouvernement haïtien qui autoriserait la propriété foncière étrangère qui avait été interdite comme moyen de protéger les ressources nationales et d’empêcher les puissances étrangères de prendre le contrôle.

Une intervention plus récente a eu lieu en 1994, lorsque les États-Unis ont envoyé des troupes pour restaurer Jean-Bertrand Aristide à la présidence et neutraliser le groupe militant qui l’avait renversé et pris le pouvoir. Connue sous le nom d’Opération Restaurer la Démocratie, l’intervention a finalement été couronnée de succès depuis le retour d’Aristide à la présidence, mais des questions sur la longévité de l’opération et sur la nécessité d’une implication des États-Unis persistent à ce jour.

« L’intervention en Haïti a été un succès de courte durée », a déclaré à Time Magazine James Dobbins, un envoyé spécial des États-Unis pendant l’opération. « Haïti a illustré que ces choses prennent beaucoup de temps – elles ne transforment pas une société du jour au lendemain. »

En fait, les interventions étrangères ont un record de transformation de la société haïtienne mais pas forcément dans le bon sens. Au lendemain du tremblement de terre de janvier 2010 qui a frappé Haïti et tué plus de 200 000 personnes, le Les Nations Unies ont déployé des soldats de la paix pour aider aux efforts de reconstruction. Cependant, cela en octobre suivant, les eaux usées d’une base de maintien de la paix ont contaminé un important approvisionnement en eau, provoquant une épidémie de choléra. Dans une économie déjà affaiblie par le tremblement de terre et avec des installations de santé et d’assainissement gravement sous-financées, l’épidémie a été catastrophique, touchant près de 800 000 Haïtiens et tuant environ 10 000 personnes. Il a fallu six ans à l’ONU pour admettre sa responsabilité.

À la suite de l’assassinat de Moise, de nombreuses questions subsistent sur le rôle des États-Unis, y compris sur la manière de réussir un changement durable.

Robert Fatton, historien d’origine haïtienne et professeur de sciences politiques à l’Université de Virginie, a parlé à Time Magazine des dommages causés par l’engagement international en Haïti. « [After the intervention], Haïti est devenu un pays dépendant des organisations financières internationales pour son financement, son budget – il était et est toujours à la merci de ce que la communauté internationale est prête à donner », a-t-il déclaré.