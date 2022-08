L’assassinat du chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri suscite des éloges dans le monde entier

Le président Biden a annoncé la mort de l’un des terroristes les plus recherchés au monde dans une allocution télévisée lundi depuis un balcon de la Maison Blanche, rappelant le discours prononcé par le président Barack Obama en 2011 lorsque les forces américaines ont tué Oussama ben Laden lors d’un raid contre les al- L’enceinte du fondateur d’Al-Qaïda au Pakistan.

La nouvelle qu’Ayman al-Zawahiri, le chef d’Al-Qaïda, a été tué à Kaboul lors d’une opération de drone de la CIA au cours du week-end a attiré l’attention des démocrates et des républicains aux États-Unis ainsi que des gouvernements étrangers.

Le meurtre de Zawahiri en Afghanistan est largement considéré comme une victoire politique pour l’administration Biden près d’un an après un retrait américain fortement critiqué du pays, qui l’a laissé sous le contrôle des talibans et a fait craindre qu’Al-Qaïda ne s’y réaffirme.

Obama a qualifié la nouvelle de “preuve qu’il est possible d’éradiquer le terrorisme sans être en guerre en Afghanistan”, ajoutant qu’il espérait que la mort de Zawahiri apporterait “un peu de paix aux familles du 11 septembre et à tous ceux qui ont souffert aux mains de Al-Quaïda.”

Le gouvernement taliban “a fermement condamné l’attaque”, a déclaré le porte-parole en chef Zabihullah Mujahid, qualifiant la grève de violation des normes internationales et de l’accord signé à Doha, au Qatar, par les États-Unis et les talibans en 2020.

Mais un haut responsable de l’administration Biden a déclaré que la présence du chef terroriste à Kaboul constituait une violation de l’accord de Doha et que les hauts responsables de la faction Haqqani Taliban savaient que Zawahiri vivait dans la capitale afghane et avaient pris des mesures après la frappe pour dissimuler sa présence. .

Le sénateur chef de la minorité Mitch McConnell (R-Ky.), dans un déclaration posté sur Twitter lundi soir, a également crédité Biden pour avoir approuvé l’opération de drone, affirmant que “le monde est un endroit meilleur et plus sûr” sans Zawahiri. Mais McConnell a exhorté l’administration à proposer un plan de sécurité global en Afghanistan à la lumière du fait que Zawahiri semblait avoir vécu dans le centre de Kaboul.

La représentante Ilhan Omar (D-Minn.), L’une des deux premières femmes musulmanes élues au Congrès, a écrit sur les réseaux sociaux que Zawahiri était “un monstre responsable de la mort de milliers de personnes dans le monde”. Deux républicains du Sénat – Joni Ernst (Iowa) et Marco Rubio (Floride) – ont également publié des déclarations lundi soir, félicitant l’armée américaine et la communauté du renseignement d’avoir abattu le chef terroriste.

Qui était Ayman al-Zawahiri, chef d’Al-Qaïda et successeur d’Oussama Ben Laden ?

Mais la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), Qui a promu des théories du complot, dont une suggérant que le 11 septembre était un canular, a critiqué Biden pour avoir tenté de “faire preuve de fermeté à la télévision”. Green tweeté que tandis que Zawahiri complotait le 11 septembre et le bombardement du destroyer de la marine Cole en 2000, “personne en Amérique n’a sué une attaque d’Al-Qaïda ces derniers temps ou n’a même jamais entendu parler d’eux”.

Le groupe 9/11 Families United a publié une déclaration exprimant sa gratitude aux agences de renseignement américaines et à l’armée pour les “sacrifices qui ont été faits pour éliminer un tel mal de nos vies”. Mais la nouvelle rappelle également, a déclaré le président Terry Strada, que pour une pleine responsabilité, “le président Biden doit également tenir les payeurs saoudiens responsables du meurtre de nos proches”, faisant référence aux allégations selon lesquelles des agents du gouvernement saoudien ont apporté leur soutien au 9 /11 parcelle. Les autorités saoudiennes ont nié à plusieurs reprises un tel lien. La Commission sur le 11 septembre a noté en 2004 qu’elle n’avait trouvé aucune preuve que “le gouvernement saoudien en tant qu’institution ou hauts fonctionnaires au sein du gouvernement saoudien ait financé al-Qaïda”.

Suite au discours de Biden, l’Arabie saoudite a rapidement publié une déclaration saluant la mort de Zawahiri, qui, selon elle, “a dirigé la planification et l’exécution d’opérations terroristes odieuses” qui ont tué des innocents, y compris des citoyens saoudiens”. Le royaume du golfe Persique est devenu la cible d’attentats à la bombe d’Al-Qaïda après le 11 septembre, notamment une attaque en 2003 dans sa capitale, Riyad, qui a tué 11 personnes et en a blessé plus de 120.