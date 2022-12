L’assassinat de l’ancien Premier ministre pourrait-il mettre fin aux Moonies au Japon ?

Rien n’est étranger30:53L’assassinat de l’ancien Premier ministre pourrait-il mettre fin aux Moonies au Japon ?

Le gouvernement japonais a lancé une enquête sur le pouvoir et l’influence de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l’unification, également connue sous le nom d’Église de l’Unification, ou les Moonies. Les critiques ont qualifié ce groupe de secte.

Cela survient après l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe en juillet. Le suspect du meurtre dit qu’il a ciblé le politicien pour son lien avec l’Église de l’Unification, qui, selon lui, est responsable de l’épuisement des économies de sa famille.

Ce qui a été révélé à la suite du meurtre, ce sont des liens historiques profonds entre le Parti libéral démocrate au pouvoir au Japon et l’Église de l’Unification. Des ex-croyants ont également commencé à parler des pratiques de collecte de fonds prédatrices du groupe.

Cette semaine sur Nothing is Foreign, nous explorons comment certains des politiciens les plus puissants du Japon se sont rapprochés du groupe religieux mieux connu pour les cérémonies de mariage de masse – et les coûts de cette association.

Avec:

Koichi Nakano, politologue à l’Université Sophia de Tokyo.

