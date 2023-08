L’assassinat de Fernando Villavicencio bouleverse l’Équateur avant les élections

Commentez cette histoire Commentaire

QUITO, Équateur — L’assassinat du candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio a stupéfié l’Équateur quelques jours avant ses élections, menaçant une nouvelle ère de violence politique dans un pays qui a toujours connu une paix relative. L’Équateur, coincé entre les producteurs de coca Colombie et Pérou, était déjà en train de devenir un champ de bataille pour les trafiquants de drogue et les gangs. Les meurtres et les massacres dans les prisons ont explosé ces dernières années. Maintenant, la violence a atteint les plus hauts niveaux de la politique et menace la démocratie dans la nation sud-américaine.

Le meurtre effronté de Villavicencio, ancien journaliste d’investigation et membre de l’Assemblée nationale qui a reçu trois balles dans la tête alors qu’il quittait un rassemblement dans la capitale équatorienne mercredi soir, a bouleversé la course à la présidence et a renforcé la sécurité pour les élections du 20 août. .

Le candidat présidentiel équatorien assassiné lors d’un meeting de campagne

Le président Guillermo Lasso, qui a choisi de ne pas se représenter, a déclaré l’état d’urgence national pendant 60 jours et a déclaré qu’il mobilisait les forces armées à travers le pays. La déclaration interdira les grands rassemblements, empêchant potentiellement les candidats de se rassembler, mais Lasso a déclaré que les élections à la présidence et à l’Assemblée nationale se dérouleraient comme prévu.

« C’est un crime politique », a déclaré Lasso dans des propos télévisés, « et nous ne doutons pas que cet assassinat soit une tentative de sabotage du processus électoral ».

Le président a déclaré que Le FBI envoyait une délégation pour soutenir l’enquête à sa demande.

Trois des rivaux de Villavicencio ont annoncé qu’ils suspendaient leurs campagnes.

Le tireur, qui a été abattu et détenu par les autorités sur les lieux, est décédé en garde à vue, a indiqué le Cmdr de la police équatorienne. Fausto Salinas a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse jeudi. Le tireur, qui a utilisé un pistolet 9 mm, a été arrêté pour un délit d’armes en juin mais a été libéré par un juge.

L’homme avait un tatouage associé aux Latin Kings, un gang fondé par des Portoricains aux États-Unis dans les années 1950 qui a aujourd’hui des filiales dans plusieurs pays. Le chapitre équatorien est l’un des nombreux groupes criminels qui se battent pour le contrôle des villes et des prisons.

En 2007, des centaines de membres des Latin Kings ont conclu un accord de paix avec le gouvernement du président de l’époque, Rafael Correa. Mais le gang est ensuite réapparu en tant qu’organisation criminelle plus puissante qu’auparavant.

Une photo du tatouage de la couronne a été partagée avec le Washington Post. Un responsable de la police nationale a confirmé qu’il indiquait l’appartenance au gang.

Six autres hommes ont été arrêtés. Tous étaient colombiens, selon un responsable de la police fédérale qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de l’affaire, et tous étaient membres de groupes criminels organisés, ont indiqué les autorités lors de la conférence de presse. Quatre ont déjà été accusés de crimes, deux de trafic de drogue et de crimes violents.

La police estime que 20 collaborateurs se sont infiltrés dans le rassemblement politique de mercredi en préparation de l’assassinat, portant des t-shirts Villavicencio et se cachant dans la foule d’une centaine de personnes, selon des responsables du ministère de l’Intérieur et de la police nationale, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat.

Villavicencio ne voyageait pas dans un véhicule blindé lorsqu’il a été abattu, ont indiqué les autorités. Il disposait d’un véhicule blindé, mais il était à Guayaquil mercredi.

Qui était Fernando Villavicencio, le candidat présidentiel assassiné de l’Équateur ?

L’incident de mercredi soir est considéré comme le premier assassinat d’un candidat à la présidence en Équateur, et il a rapidement établi des comparaisons avec le meurtre de candidats dans des pays voisins plus instables : le Colombien Luis Carlos Galán en 1989 et le Mexicain Luis Donaldo Colosio en 1994. Il s’ensuit l’assassinat à la fin du mois dernier du maire de la ville portuaire de Manta, un crime qui n’a toujours pas été élucidé. En mai, des hommes armés ont ouvert le feu sur le cortège du maire de Durán, une ville à l’extérieur de Guayaquil, dans une tentative d’assassinat apparente. Le maire a survécu, mais plusieurs autres sont morts ou ont été blessés.

« Cela signifie la détérioration de la démocratie », a déclaré Simón Pachano, politologue à la Faculté latino-américaine des sciences sociales en Équateur. « Cela montre en grande partie un échec de l’État en général. »

Les gangs équatoriens, dont beaucoup travaillent avec des cartels étrangers, ont déclenché une vague de crimes violents dans les rues et les prisons du pays. L’Équateur, sur la côte pacifique entre la Colombie et le Pérou, les deux plus grands producteurs de cocaïne au monde, et avec une grande partie de son littoral non défendu, est devenu un pays de transit crucial pour les drogues à destination des États-Unis et de l’Europe. Des cartels mexicains et albanais sont venus travailler avec des gangs locaux qui ont pris le pouvoir dans les prisons mal contrôlées du pays.

Le résultat : les homicides ont atteint des sommets records. Les prisons sont devenues des champs de bataille sanglants.

Les autorités disent que les agents anti-drogue ont saisi 176 tonnes de cocaïne en 2021, contre 92 un an plus tôt. Ils ont saisi 173 tonnes en 2022 et prévoient un montant similaire cette année.

« Les mafias ont déclaré la guerre à l’Equateur », a déclaré jeudi le ministre équatorien de la Défense, Luis Lara, lors d’une conférence de presse.

Dans toute la région, le crime organisé – en particulier le trafic de drogue – se solidifie comme l’une des plus grandes menaces à la démocratie et à la stabilité. Les cartels et les gangs ne se contentent pas de transporter de la drogue, ils profitent également de l’extorsion, du trafic de migrants, de la location de tueurs à gages, etc.

« Ce ne sont plus des voleurs ordinaires, quelqu’un qui se tient au coin d’une rue et vous menace », a déclaré le politologue Francisco Sánchez, directeur de l’Institut ibéro-américain de l’Université de Salamanque. « Ce sont de grandes entreprises qui ont beaucoup de structure et qui peuvent aussi acheter l’impunité. »

Villavicencio avait consacré une grande partie de sa vie, en tant que journaliste d’investigation et homme politique, à dénoncer la corruption, et en particulier les liens entre le crime organisé et la politique. Pas plus tard que la semaine dernière, il a déclaré publiquement avoir reçu des menaces de mort, dont certaines auraient été émises par l’un des gangs les plus puissants du pays.

Après son assassinat, les critiques se sont rapidement tournées vers son service de protection fourni par le gouvernement, qui ne comprenait pas de véhicule blindé mercredi soir. Lenin Bolaños, ancien général de la police nationale équatorienne, a accusé le gouvernement de ne pas l’avoir correctement protégé.

Salinas, le commandant de la police, a déclaré que Villavicencio était protégé par trois anneaux de sécurité, dont un cercle restreint de cinq policiers.

« Il n’y avait pas de protection adéquate », a déclaré Luis Enríquez, un avocat de Villavicencio, lors d’une conférence de presse jeudi. « Cela a été signalé par la famille. »

Mais une personne proche de Villavicencio, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour discuter de détails sensibles, a déclaré que le candidat avait été en désaccord avec certains membres de son équipe de sécurité. Ils lui avaient demandé de prendre plus de précautions, a déclaré la personne, mais il n’a souvent pas voulu suivre le protocole.

Une autopsie sera pratiquée, a indiqué la personne, et des funérailles pourraient avoir lieu dès jeudi soir.

Lorsque les électeurs se rendront aux urnes le 20 août, le nom de Villavicencio apparaîtra toujours sur le bulletin de vote. Les dirigeants de son parti, le Build Movement, prévoyaient de se réunir pour décider qui prendrait sa place. Ils ont demandé qu’un débat présidentiel prévu ce week-end soit suspendu.

Patricio Carrillo, membre du Build Movement et candidat à l’Assemblée nationale, a déclaré qu’il demanderait également à un bureau de surveillance international de surveiller l’enquête sur l’assassinat.

« Nous savons que la motivation de ce meurtre est politique », a déclaré Carrillo, « contre un acteur de premier plan comme Fernando Villavicencio qui ne voulait que changer le pays ».