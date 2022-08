L’assassinat d’al-Zawahri suscite un débat sur la stratégie afghane de Biden

Mais ni M. Kirby ni d’autres responsables n’ont précisé le type de conséquences que M. Biden avait à l’esprit. Il n’y a pas d’appétit à la Maison Blanche, ou d’ailleurs dans la majeure partie de Washington, pour un retour d’une force militaire significative en Afghanistan. Et les dirigeants talibans qui ont pris le pouvoir à la suite du retrait américain de l’année dernière ont réussi à défier la pression internationale en réimposant un régime répressif, y compris une nouvelle répression des droits des femmes et des filles.

“Nous sommes revenus là où nous étions avant le 11 septembre, et malheureusement cela signifie que les talibans et Al-Qaïda sont de nouveau ensemble”, a déclaré Bruce Riedel de la Brookings Institution, conseiller de plusieurs présidents sur le Moyen-Orient et l’Asie du Sud qui a dirigé un examen de la politique afghane pour le président Barack Obama lorsqu’il est entré en fonction. “Vingt ans d’efforts ont été gaspillés.”

Al-Zawahri est retourné en Afghanistan plus tôt cette année, selon les rapports des services de renseignement américains, s’installant avec sa famille dans une maison située dans l’une des enclaves les plus exclusives de Kaboul, où des diplomates américains et étrangers vivaient il n’y a pas si longtemps pour céder le quartier à Chiffres talibans. “Il devait se sentir très en sécurité, sûr à 100% que rien ne pouvait lui faire de mal”, a déclaré M. Riedel.