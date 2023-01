L’assassin présumé de 23 personnes au Texas Walmart devrait plaider coupable aux accusations fédérales

L’homme accusé d’avoir tué près de deux douzaines de personnes lors d’une attaque raciste dans un Walmart d’El Paso prévoit de plaider coupable aux accusations fédérales dans cette affaire, selon des dossiers judiciaires déposés quelques jours après que le gouvernement fédéral a déclaré qu’il ne demanderait pas la peine de mort dans le Cas.

Patrick Crusius est toujours inculpé par un tribunal d’État de meurtre qualifié et pourrait toujours être passible de la peine de mort au Texas s’il est reconnu coupable de la fusillade de masse de 2019, qui a tué 23 personnes.

Dans un dépôt au tribunal samedi, les avocats de la défense ont demandé qu’une audience soit fixée afin que Crusius puisse plaider coupable aux accusations fédérales. Il a été accusé de crimes haineux fédéraux et de violations d’armes à feu.

Le juge de district américain David Guaderrama, dans une ordonnance lundi, a fixé l’audience au 8 février à El Paso.

Crusius s’est rendu à la police après l’attaque, disant: “Je suis le tireur” et qu’il visait des Mexicains, selon un mandat d’arrêt.

Les procureurs ont déclaré qu’il avait publié une chape sur le site Web 8chan peu de temps avant la fusillade qui disait que c’était “en réponse à l’invasion hispanique du Texas”.

En conséquence, les démocrates ont critiqué le président américain de l’époque, Donald Trump, compte tenu de son utilisation fréquente du mot “invasion” au cours des années précédentes en ce qui concerne les migrants demandant l’asile à la frontière sud.

Délais judiciaires dans l’affaire de l’État

Le 3 août 2019, la fusillade s’est produite lors d’une journée de week-end chargée dans un Walmart qui est généralement populaire auprès des acheteurs du Mexique et des États-Unis. En plus de ceux qui sont morts, plus de deux douzaines ont été blessées. Beaucoup étaient des citoyens mexicains.

El Paso est une ville majoritairement hispanique qui forme une zone métropolitaine internationale avec Ciudad Juarez de plus de deux millions d’habitants.

Le tireur de masse accusé Patrick Crusius est présenté lors d’une comparution devant le tribunal d’El Paso le 10 octobre 2019. (Mark Lambie/Reuters)

Bien que les affaires fédérales et étatiques aient progressé sur des voies parallèles, on ne sait pas quand Crusius pourrait être jugé pour des accusations d’État. Une audience sur l’état de l’affaire était prévue mercredi après-midi, selon les archives judiciaires.

Le procureur de district qui dirigeait l’affaire de l’État, Yvonne Rosales, a démissionné en novembre suite à des accusations d’incompétence impliquant des centaines d’affaires à El Paso.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a nommé le mois dernier un nouveau procureur de district pour “rétablir la confiance” dans le système de justice pénale local.