L’assassin de Takeoff, Patrick Xavier Clark, inculpé de meurtre

Décollage Le meurtrier accusé a été inculpé de meurtre jeudi par un grand jury du Texas.

La police de Houston arrêtée Patrick Xavier Clark un mois après la fusillade mortelle du 1er novembre, selon le bureau du procureur du comté. L’avocat de Clark, Carl Moore, a parlé à TMZ sur la décision du jury et le résultat que prédit la défense.

« L’action d’aujourd’hui par le grand jury n’est pas inattendue. Nous demandons aux gens de se rappeler que l’obtention d’un acte d’accusation nécessite de respecter une norme de preuve très, très minimale. Moore a poursuivi: « Lorsque nous entrons dans une salle d’audience et devant un jury, où nous pourrons présenter nos preuves et contre-interroger les témoins de l’État – où la norme de preuve est la culpabilité hors de tout doute raisonnable – nous nous attendons à ce que le jury reviendra avec un verdict de non-culpabilité.

Comme précédemment signaléClark a stupéfié le tribunal lorsqu’il a demandé au juge de lui accorder 5 000 $ pour engager un détective privé afin de prouver son innocence, invoquant des difficultés financières.

Il y a six mois, Takeoff – né Krsnik Khari Ball – a été abattu à plusieurs reprises dans un bowling à la suite d’un désaccord sur un jeu de dés. Son oncle, Quavoaurait été au centre de l’altercation au sujet de dés pipés.

Le sergent Michael Burton a déclaré Takeoff un « spectateur innocent » après l’arrestation de Clark, mais le tireur présumé a ensuite été libéré en janvier moyennant une caution de 1 million de dollars.

« L’événement était une fête privée, il y avait un jeu de dés lucratif qui s’est déroulé lors de l’événement, il y a eu une dispute qui s’est produite par la suite à l’extérieur du bowling qui a conduit au tournage », a déclaré Burton. « Je peux vous dire que Takeoff n’était pas impliqué dans le jeu de dés, il n’était pas impliqué dans la dispute qui s’est déroulée à l’extérieur, il n’était pas armé. C’était un spectateur innocent.

La police a identifié Clark comme le tireur à partir d’une vidéo de surveillance. Les images le montraient en train de récupérer une arme et de tirer plusieurs coups de feu alors qu’il tenait une bouteille de vin de sa main libre, selon les archives judiciaires obtenues par KHOU 11 Nouvelles Houston.

Malgré le chaos au jeu de dés, les preuves médico-légales ont réduit Clark au rôle de tireur accusé. Des preuves ADN et des empreintes digitales viables sur la bouteille de vin ont lié Clark à la scène. Les enquêteurs de l’accusation auraient déterminé que Clark était le seul tireur possible en fonction de son positionnement et de la position de Takeoff. Le rappeur non armé a été blessé par balle à la tête et au torse.

Quavo et Offset, anciens membres de Migos, continuent séparément après le meurtre de Takeoff