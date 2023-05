L’assassin de Joanna Simpson voudra se venger de ma famille s’il sort de prison, craint sa mère

TRAGIQUE Le meurtrier de Joanna Simpson « cherchera à se venger » de sa famille s’il est libéré de prison, craint sa mère.

Maman Diana Parkes a averti qu’ils seraient mis en danger et il les blâmera avant une réunion cruciale avec le nouveau secrétaire à la Justice pour supplier de le garder enfermé.

La victime Joanna Simpson a été tuée par Robert Brown Crédit : Dan Charité

Maman Diana Parkes a averti que la famille serait mise en danger si Brown était libéré Crédit : Dan Charité

Le malade Robert Brown a tué son ex-femme dans leur maison familiale avant de jeter leur corps dans une tombe pré-creusée en 2010.

Mais il a été acquitté du meurtre et n’a purgé qu’une peine de 13 ans pour homicide involontaire – et devrait être libéré en novembre.

La famille rencontrera le nouveau secrétaire à la justice pour le supplier d’utiliser ses pouvoirs pour intervenir afin de le maintenir enfermé plus longtemps.

S’adressant à Good Morning Britain d’ITV mercredi, la mère de Joanna, Diana Parks, a déclaré: « Je suis très reconnaissante qu’il ait accepté de nous rencontrer et j’espère vraiment que nous pourrons lui faire comprendre que Brown n’est pas apte à être libéré, et qu’il devrait rester en prison aussi longtemps que possible.

« Je suis très préoccupé par sa libération car il cherchera à se venger.

« Il blâmera tout le monde sauf lui-même pour ce qu’il a fait.

« Les amis de Jo, ma famille et les femmes en général seront en danger parce qu’il a perdu tout ce qu’il avait. »

L’amie de Joanna, Hetti Barkworth-Nanton, qui est également présidente de l’association caritative contre la violence domestique, Refuge, a déclaré que M. Chalk était le « seul homme sur la planète » qui pouvait empêcher la libération du meurtrier de son amie.

Elle a ajouté: « Avec l’homicide involontaire coupable dans la peine déterminée, ce que Robert Brown a obtenu, ils reçoivent une peine, mais ils ont le droit d’être libérés à mi-parcours – maintenant aux deux tiers du parcours.

« Et c’est là le problème, il n’y a aucune protection pour le public.

« Ce que nous essayons de faire, c’est de tirer parti des changements survenus l’année dernière, ce qui donne à un homme sur cette planète la capacité d’empêcher que cela se produise et c’est Alex (Chalk).

« L’ancien secrétaire à la Justice, Dominic Raab, a déclaré qu’il examinerait attentivement l’affaire plus tard cette année lorsqu’elle reviendrait – mais il a été contraint de démissionner le mois dernier après qu’une enquête sur l’intimidation a révélé qu’il avait intimidé le personnel.

Le ministère de la Justice a déclaré: « Le Lord Chancellor comprend l’angoisse que Mme Parkes et Mme Barkworth-Nanton ressentent à la perspective de la libération de Robert Brown et les a invitées à le rencontrer avant qu’il n’examine cette affaire plus tard dans l’année. »