L’assassin de Joanna Simpson, Robert Brown, sera libre d’ici quelques semaines à moins que le secrétaire à la Justice ne bloque sa libération

Le tueur de HAMMER, Robert Brown, sera de retour dans nos rues dans quelques semaines à moins que le secrétaire à la Justice n’intervienne et bloque sa libération.

La famille de Joanna Simpson a été informée que Brown serait libéré de prison dans la semaine commençant le 6 novembre après avoir purgé seulement 13 ans de prison pour l’avoir matraquée à mort à portée de voix de leurs deux jeunes enfants.

Le tueur au marteau, Robert Brown, sera de retour dans nos rues dans quelques semaines, à moins que le secrétaire à la Justice n’intervienne. Crédit : PA

Brown a matraqué Joanna Simpson à mort à portée de voix de leurs deux jeunes enfants Crédit : Dan Charity

La mère de Jo, Diana Parkes, et sa meilleure amie Hetti Barkworth-Nanton ont rencontré Alex Chalk Crédit : Twitter

Il est éligible à une libération automatique au milieu de son mandat de 26 ans, ce qui signifie qu’il pourrait être libre, quel que soit le degré de menace qu’il est considéré pour le public.

Le temps presse pour que le secrétaire d’État à la Justice, Alex Chalk, agisse et utilise le pouvoir dont il dispose pour le maintenir derrière les barreaux.

En vertu de la loi de 2022 sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, Chalk peut renvoyer les cas de libération automatique à la Commission des libérations conditionnelles lorsqu’il existe des motifs raisonnables que le prisonnier « présenterait un risque important de préjudice grave pour les membres du public ».

Brown a tué son ex-épouse Jo à Halloween 2010 en la frappant au moins 14 fois avec un marteau qu’il avait apporté chez elle dans l’un des sacs de devoirs de leurs enfants.

Alex, alors dix ans, et Katie, neuf ans, se trouvaient à côté dans la salle de jeux lorsque leur père a lancé l’horrible attaque après s’être introduit de force dans la maison en les déposant.

Katie a dit plus tard à sa grand-mère Diana Parkes qu’elle avait entendu le « boum, boum, boum » du marteau frappant sa mère.

Le pilote de British Airways, Brown, a ensuite enterré Jo, 46 ​​ans, dans une tombe pré-creusée à Windsor Great Park, à proximité de l’endroit où les enfants jouaient dans une tanière.

Le divorce de Jo et Robert n’était qu’à une semaine d’être finalisé après une âpre bataille de trois ans pour sa richesse et leur maison Tun Cottage à Ascot, Berkshire.

La meilleure amie de Jo, Hetti Barkworth-Nanton, qui est maintenant présidente de l’association caritative Refuge contre la violence domestique, a fait campagne avec la mère de Jo, Diana, pour garder Brown derrière les barreaux.

Elle a déclaré au Sun : « Quand on m’a dit qu’il serait libéré en novembre, je me suis sentie physiquement malade. Cela semble soudain très réel et tangible.

«Tant que nous restons assis ici sans décision d’Alex Chalk, nous devons nous préparer au pire.

« Franchement, nous sommes terrifiés. Il s’agit d’un homme qui a creusé une tombe pendant plusieurs semaines et mois aux dimensions précises d’une boîte en plastique qu’il avait recouverte pour empêcher tout sang ou liquide de s’écouler. À aucun moment, en faisant cela, il n’a pensé que « c’est mal ».

« C’est un homme qui s’est levé devant le tribunal pendant son procès et a déclaré que son plan après avoir tué Jo était de se rendre au travail, de faire voler son avion jusqu’à Lagos et de l’écraser en cours de route afin de tuer tout le monde à bord et de faire un bruit. déclaration au monde. Et pourtant, il va être libéré.

« Il n’a jamais montré de remords pour ce qu’il a fait, même envers ses enfants. »

Hetti, 56 ans, prévoit de faire venir des experts en sécurité chez elle pour s’assurer qu’elle est aussi sûre que possible, car elle craint que Brown ne la cible une fois qu’il sera sorti de prison.

La mère de Joanna, Diana, 83 ans, a déjà installé des lumières à détecteur de mouvement devant sa maison sur l’île de Man, où Katie et Alex sont allés vivre avec elle après la mort de Jo, afin qu’elle sache si quelqu’un essaie de remonter l’allée.

Dimanche, Hetti a été vérifié par Chalk lorsqu’il a parlé de l’affaire dans une interview télévisée et a promis de « faire tout ce que je peux dans le respect de la loi pour assurer la sécurité du peuple britannique et garantir la justice ».

Elle a rencontré Jo pour la première fois lorsque sa propre fille Alice a été invitée à la fête du troisième anniversaire de Katie et les deux mamans sont devenues amies presque instantanément.

« Jo était dans la cuisine de Tun Cottage et était très souriante et accueillante », a déclaré Hetti. « Elle m’a offert un verre de vin et nous sommes désormais meilleurs amis.

« Nous partions en vacances avec les enfants, nous allions chez les uns et les autres, nous faisions des promenades avec les enfants, à Pâques nous faisions des chasses aux œufs de Pâques pour les enfants.

« Nous sommes allés camper ensemble, ce qui était amusant et amusant car aucun de nous ne savait monter une tente. »

Brown, qui était souvent absent pour travailler chez British Airways, semblait souvent irrité envers la vie sociale de sa femme.

Hetti se souvient que Brown contrôlait Jo et prenait souvent des mesures pour la saper.

Il vérifiait le journal d’alarme antivol lorsqu’il était parti au travail et demandait à Jo pourquoi elle était sortie tard ou avait été absente de la maison.

Une nuit de février 2007, Hetti était assis avec Jo pendant que Brown lui disait au téléphone qu’il avait pris des pilules et qu’il avait de « sombres pensées » de la tuer, elle et leurs enfants, avec une hache.

Hetti a déclaré : « C’était une femme confiante et vive. Mais il avait passé des années à essayer de réduire cela.

« C’était très typique du contrôle coercitif. C’est cette érosion goutte à goutte de la confiance de la victime qui, à mesure que les choses progressent, commencera à introduire des menaces de violence.

En juillet 2007, les menaces se sont intensifiées et Brown a tendu un couteau de cuisine à Jo.

Après cela, Jo a refusé de rester seule dans la maison avec lui et a entamé une procédure de divorce.

Lorsque Brown a attaqué mortellement Jo trois ans plus tard, une affaire historique devant la Cour suprême venait de décider que les accords prénuptiaux seraient valables dans les affaires de divorce au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il ne recevrait pas la moitié des actifs de Jo après leur séparation.

Au cours d’un procès de dix jours en 2011, Brown a fait valoir qu’il avait subi une erreur de jugement momentanée et qu’il souffrait de troubles d’adaptation, une condition liée au stress.

À la grande horreur de la famille de Joanna, il a été innocenté du meurtre et condamné à une peine de 26 ans de prison pour homicide involontaire malgré les preuves selon lesquelles il était prémédité.

Aujourd’hui, à peine 13 ans plus tard, ils sont confrontés à la perspective très réelle qu’il se présente à leur porte à moins que le secrétaire à la Justice n’agisse.

Hetti a déclaré : « Robert Brown est un narcissique et il veut gagner à tout prix.

« En tant que président de Refuge, comment puis-je rester les bras croisés et laisser un homme dangereux comme celui-ci sortir dans la rue pour nouer des relations avec d’autres femmes et potentiellement refaire la même chose ?

« Jour après jour, au Refuge, nous luttons contre des ressources limitées pour les femmes qui ont désespérément besoin de notre aide. »

Hetti et Diana ont soumis un ensemble de preuves à l’appui au ministère de la Justice pour étayer une révision du cas de Brown.

Ils ont demandé une réunion en face-à-face avec Chalk pour connaître le résultat – mais n’ont pas encore reçu la confirmation que cela se produira.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré : « Joanna Simpson a été brutalement tuée lors d’une attaque lâche et insensée et inutilement enlevée à sa famille.

« Le Lord Chancelier a rencontré ses proches en mai et, comme il l’a réitéré dimanche dernier, continuera à accorder toute son attention personnelle à cette affaire. »