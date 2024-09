L’assassin d’Ana De Armas rencontre « John Wick »

Le premier trailer de Lionsgate Ballerine est arrivé.

Le clip montre le jeune Ana de Armas recruté par Ian McShane pour s’entraîner dans une académie d’assassins d’élite sous la direction d’un instructeur intense interprété par Sharon Duncan-Brewster.

Du monde de John Wickle film se déroule lors des événements de John Wick : Chapitre 3 – Parabellum (2019) alors qu’Eve Macarro (Ana de Armas) commence sa formation à l’école de Ruska Roma.

Sur « Tiny Dancer » d’Elton John, ce n’est qu’à la fin du clip que Macarro de De Armas affronte « celui qu’ils appellent Baba Yaga » – John Wick de Keanu Reeves. Le casting comprend également Anjelica Huston, Gabriel Byrne, feu Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno et Norman Reedus.

Le film devait initialement arriver le 7 juin 2024, mais il a été retardé d’un an, au 6 juin 2025, pour sa date de sortie en salles. Réalisé par Len Wiseman à partir d’un scénario de Shay Hatten et basé sur des personnages de Derek Kolstad, le film est produit par Basil Iwanyk, Erica Lee et Chad Stahelski.

Stahelski a signé un nouvel accord avec Lionsgate pour superviser le John Wick franchise, et l’architecte des films originaux de Keanu Reeves a travaillé avec le réalisateur Wiseman sur encore plus de séquences d’action pour le film, qui sont évidentes dans la bande-annonce.