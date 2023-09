L’assassin accusé d’une famille musulmane « semblait étourdi » et souriait après son arrestation à London, en Ontario, a déclaré le tribunal

Attention : cette histoire contient des détails troublants :

L’homme arrêté lors du meurtre d’une famille musulmane à London le 6 juin 2021 était « heureux » et « semblait étourdi », a témoigné vendredi l’un des premiers policiers à interagir avec l’accusé devant la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor.

Dét. Const. Matthew Hietkamp, ​​qui était à la barre des témoins alors que le procès pour meurtre et terrorisme de Nathaniel Veltman terminait sa deuxième semaine, a parlé du comportement de l’accusé lorsqu’il l’a vu juste après son arrestation.

« Quand je suis arrivé, il était heureux, souriant, regardant autour de lui. Il avait l’air étourdi, c’est ce que j’ai vu », a déclaré Hietkamp, ​​ajoutant que le joueur de 22 ans semblait également « comme s’il avait de bonnes nouvelles ».

Hietkamp a déclaré que, alors que Veltman était emmené en voiture de police au quartier général de la police de Londres depuis le parking de Cherryhill Mall où il avait été arrêté, il essayait d’établir un contact visuel avec des personnes arrêtées aux feux rouges dans des voitures à côté de lui.

Quelques minutes plus tôt, cinq membres de la famille Afzaal se promenaient le soir lorsqu’ils ont été heurtés et tués par une camionnette noire conduite par l’accusé, ce qui constitue l’une des déclarations de fait communes que la défense ne conteste pas.

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon qui avait alors neuf ans a survécu.

L’accusé fait face à quatre chefs de meurtre au premier degré et à un chef de tentative de meurtre, ainsi qu’à des accusations de terrorisme connexes. Les procureurs de la Couronne affirment qu’il était motivé par une idéologie d’extrême droite. Dans un témoignage entendu plus tôt au cours du procès, l’accusé a déclaré à la police qu’il était en colère contre le crime de « minorité contre blanc » et qu’il ciblait les musulmans la nuit où les Afzaals ont été attaqués.

REGARDER | AVERTISSEMENT : La vidéo des aveux diffusée lors du procès pour meurtre et terrorisme à Windsor a un contenu graphique : Le tribunal publie une vidéo des aveux d’un terroriste accusé de London, en Ontario Un tribunal de l’Ontario a publié une vidéo des aveux du terroriste accusé Nathaniel Veltman à la police. Il est accusé du meurtre de la famille Afzaal à Londres en 2021.

Hietkamp, ​​qui a été dépêché sur le parking du centre commercial où l’accusé a été retrouvé, était le dernier d’une série d’officiers londoniens à témoigner.

Hietkamp a déclaré qu’il avait roulé derrière le policier qui avait transporté l’accusé au quartier général de la police du centre-ville et l’avait fouillé avant d’être vu par le sergent chargé des réservations.

« Il [Veltman] portait une chemise en T blanche avec une croix peinte à la bombe dessus, un jean de style chantier et des bottes à embout d’acier.

Les bottes ont été confisquées car elles pouvaient être utilisées comme arme, a ajouté l’officier.

Plus tôt dans la journée, le tribunal a entendu le const. Patti Leavoy-Costa, arrivée au Cherryhill Mall peu avant Hietkamp. Elle a décrit l’accusé comme étant tendu et « plutôt rebondissant et se déplaçant ».

« Il provoquait une scène, pour ainsi dire », a-t-elle ajouté, affirmant que l’accusé ne criait sur personne en particulier.

Leavoy-Costa a souligné les dommages importants causés à l’avant de la camionnette noire Dodge Ram de l’accusé, qui fumait et fumait dans le stationnement.

« Ce qui a attiré mon attention, c’est un morceau de tissu coincé dans la capuche », a-t-elle déclaré.

Le procès, qui devrait durer huit semaines, a été transféré à Windsor bien avant le début des débats, le 11 septembre.

Cela continue lundi.