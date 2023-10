L’assassin accusé de London, en Ontario, et une famille musulmane dit qu’il envisageait une attaque à Toronto

Un jour avant de conduire sa camionnette dans une famille musulmane de London, en Ontario, tuant trois générations, Nathaniel Veltman s’est rendu à Toronto pour déterminer les emplacements possibles d’une attaque de véhicules contre des piétons, mais a lutté contre l’envie d’« appuyer sur l’accélérateur ». tuer un groupe de musulmans qu’il a vu marcher là-bas, a-t-il déclaré au jury lors de son procès pour meurtre et terrorisme.

« L’envie d’appuyer sur l’accélérateur, je n’avais jamais ressenti ça auparavant. Je la combattais et je la combattais et je me suis dit : ‘Non, ils ont l’air de mon âge’, et j’ai fini par me retourner et partir aussi vite que possible. Je pourrais le faire », a déclaré l’accusé au jury lors de son troisième jour de témoignage pour sa propre défense.

Interrogé par son avocat sur ce que ressentait la perspective de faire du mal à quelqu’un, il a répondu : « Cela ne me faisait pas du tout du bien. J’avais l’impression que j’allais vomir. »

Un jour plus tard, le 6 juin 2021, quatre membres de la famille Afzaal ont été tués lorsque Veltman les a percutés dans une rue de la banlieue de Londres avec sa camionnette, portant le même gilet pare-balles et le même casque de style militaire qu’il portait lors du voyage vers Toronto.

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon de neuf ans a survécu.

L’accusé, âgé de 22 ans, a été arrêté dans les heures qui ont suivi l’attaque. Il est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et de terrorisme. Il a plaidé non coupable.

« J’étais hors de mon corps », témoigne l’accusé

Le tribunal a entendu parler de ce qu’il a qualifié de détérioration mentale, qui s’est aggravée après mars 2021, alors qu’il passait des heures par jour à regarder du matériel d’extrême droite en ligne – y compris sur le dark web – notamment en lisant le manifeste d’un tireur de masse de Nouvelle-Zélande. . C’est également à cette époque qu’il commence à composer son propre manifeste, dont le jury a entendu des extraits, intitulé A White Awakening.

Le tribunal a appris que la grand-mère de l’accusé est décédée le 4 juin 2021 et qu’il a pris environ trois grammes de psilocybine (champignons psychédéliques) aux toutes premières heures du 5 juin 2021, avant de se rendre à Toronto.

Après avoir consommé les champignons dans un thé et les avoir mangés, il a déclaré avoir ressenti de la panique et être horrifié par le contenu qu’il avait consommé en ligne. « À la fin de l’effet, j’ai commencé à avoir l’impression que quelque chose n’allait pas dans mon esprit. Je me sentais malade et vraiment détaché et je pensais avoir effacé quelque chose dans ma tête. J’avais l’impression d’être hors de mon corps et comme si je flottait au-dessus de ma tête », a-t-il témoigné. « Je me suis regardé dans le miroir et je n’ai pas reconnu qui j’étais. »

Il a expliqué qu’il était allé à Toronto parce qu’il ne pouvait pas passer une autre nuit dans son appartement à regarder du contenu d’extrême droite en ligne.

De retour à Londres, il s’est rendu directement à son appartement du centre-ville et a dormi avant 10 heures du matin dans une usine de transformation d’œufs à Strathroy, en Ontario, sa ville natale.

« Au travail, j’étais agité. Je me sentais malade et repoussé à propos de la veille, rien que du fait que j’avais conduit jusqu’à Toronto, que cette envie était venue », a témoigné l’accusé. Ses collègues lui ont demandé s’il allait bien, a-t-il déclaré. Il se sentait également enragé de devoir porter un masque à cause de la pandémie de COVID-19.

Les procureurs de la Couronne affirment que l’accusé était motivé par une idéologie d’extrême droite dans son attaque contre la famille Afzaal. Après son arrestation, il a fait part à la police de son obsession pour la criminalité des minorités blanches et de la dissimulation de ces événements par les grands médias.

La défense a guidé Veltman à travers son témoignage sur son foyer chrétien strictement scolarisé à la maison. Le jury entendra également un psychiatre légiste.