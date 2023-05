L’Assam pourrait retirer la loi controversée de l’AFSPA d’ici novembre : Himanta Sarma

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a déclaré aujourd’hui dans une énorme annonce qu’il visait le retrait complet de la loi controversée AFSPA de tout l’État d’ici la fin de cette année. « L’AFSPA pourrait être retirée de tout l’État d’ici novembre », a-t-il déclaré.

Actuellement, huit districts de l’Assam sont régis par la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux) ou AFSPA – qui autorise les forces de sécurité à mener des opérations et à arrêter quiconque sans mandat préalable, en plus d’accorder l’immunité d’arrestation et de poursuites aux forces de sécurité si elles tirent sur quelqu’un. mort.

Le ministre en chef, qui s’adressait à une conférence des commandants, a déclaré que cette décision faciliterait le remplacement des forces de police armées centrales ou CAPF par des bataillons de police d’Assam. « La présence des CAPF telle que requise par la loi doit être en place », a-t-il déclaré.

L’AFSPA est en vigueur dans les trois États du nord-est depuis des décennies pour lutter contre l’insurrection. L’Assam a été déclaré « zone perturbée » par l’AFSPA en novembre 1990 et depuis lors, il a été prolongé tous les six mois.

Les militants des droits de l’homme ont souvent affirmé que la loi avait souvent été utilisée à mauvais escient pour arrêter, faire des descentes dans des maisons ou même tirer sur des gens.

M. Sarma a plaidé pour le retrait complet de la loi en invoquant l’amélioration de la situation de l’ordre public dans l’État au cours des deux dernières années.

Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré que le différend frontalier avec l’Arunachal Pradesh avait été complètement résolu tandis qu’avec le Meghalaya, un accord avait été conclu dans six des 12 zones contestées et les pourparlers pour les zones restantes commenceraient le mois prochain.