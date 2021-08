L’assaillant du meurtre de la police du Pentagone a été expulsé des Marines, récemment arrêté

Bureau du shérif du comté de Cobb via AP

Cette image d’avril 2021 fournie par le bureau du shérif du comté de Cobb montre une photo de réservation d’Austin Williams Lanz. Le mardi 3 août 2021, un policier du Pentagone est décédé après avoir été poignardé lors d’une explosion de violence dans un centre de transit à l’extérieur du bâtiment, et un suspect a été abattu par les forces de l’ordre et est décédé sur les lieux.

L’homme qui a tué un officier de police du Pentagone cette semaine a été expulsé des Marines américains et avait récemment été arrêté en Géorgie pour plusieurs accusations criminelles, selon les archives judiciaires.

Le Federal Bureau of Investigation a identifié mercredi l’homme comme étant Austin William Lanz, 27 ans, d’Acworth, en Géorgie. Lanz est sorti d’un bus au Pentagone Transit Center mardi matin et a immédiatement attaqué l’officier George Gonzalez, 37 ans, sans provocation, le poignardant mortellement.

Lanz s’est ensuite tiré une balle avec l’arme de service de l’officier et est décédé sur les lieux après que d’autres officiers l’aient engagé, selon le FBI.

Lanz s’est enrôlé dans le Corps des Marines en octobre 2012, mais a été « séparé administrativement » un mois plus tard, selon une déclaration du major Jim Stenger, porte-parole du Corps des Marines.

En avril de cette année, Lanz a été arrêté dans la banlieue d’Atlanta pour cambriolage et intrusion criminelle, selon les dossiers judiciaires du comté de Cobb, en Géorgie. Il a fait face à six autres chefs d’accusation le jour même de son arrestation.

Lanz s’était introduit de force dans une résidence privée d’Atlanta avec un pied de biche le 24 avril et a été filmé en train de laisser « des photographies et des notes inappropriées » dans sa boîte aux lettres à plusieurs reprises avant son arrestation, selon les dossiers du tribunal.

Il a également attaqué deux députés « sans avertissement » lors de son placement au centre de détention du comté de Cobb, selon les archives du tribunal. Lanz a déchiré le LCA d’un adjoint, s’est ébréché un os du genou et luxé le pouce d’un autre adjoint.

Il a également endommagé l’un des pistolets Taser du député « au-delà de la réparation », selon les archives.

Lanz a fait face à deux accusations de coups et blessures aggravés contre la police et à une accusation de dommages criminels à la propriété en conséquence. Il a dû être « tenu par plusieurs députés » à la suite des attentats, selon les archives judiciaires.

Parmi les autres accusations auxquelles il a été confronté, il y avait une menace terroriste et des émeutes dans un établissement pénitentiaire, selon les dossiers du tribunal.

Lanz a défié les députés de se battre, les qualifiant de « gays » pour s’être ligués contre lui et exigeant que ses contraintes soient supprimées afin qu’il puisse les combattre « en tête-à-tête », selon les dossiers du tribunal.

Un juge a réduit sa caution en mai à 30 000 $ et l’a libéré, mais lui a imposé certaines conditions, selon Associated Press. Les conditions comprenaient qu’il subisse une évaluation de sa santé mentale et qu’il n’ingère pas de drogues illégales.

Un porte-parole du bureau du shérif du comté de Cobb a confirmé que Lanz avait déjà été détenu au centre de détention de l’agence, mais a renvoyé toutes les autres questions au FBI, a rapporté l’Associated Press.

L’attaque de mardi a placé le bâtiment du Pentagone en lock-out pendant plus d’une heure. Un passant civil a également été blessé dans l’incident, mais est depuis sorti de l’hôpital, selon le FBI.

Le Pentagone Transit Center reprendra ses activités normales jeudi, a annoncé sur Twitter l’Agence de protection des forces du Pentagone.

Woodrow Kusse, le chef de la police de l’Agence de protection des forces du Pentagone, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que les autorités ne recherchaient pas un autre suspect : communauté », a-t-il déclaré.

Le FBI a déclaré mercredi qu’il poursuivait son enquête sur l’attaque.

Gonzalez, le policier tué par Lanz, avait servi avec l’Agence de protection des forces du Pentagone depuis 2018 et avait atteint le grade d’officier supérieur en 2020.