L’aspirine soulage l’inflammation due à la perte de sommeil

Résumé: L’aspirine à faible dose réduit les réponses inflammatoires causées par la restriction du sommeil. Par rapport à un placebo, l’aspirine a réduit les niveaux d’interleukine-6, de cellules COX-1/COX-2 et de protéine C-réactive.

La recherche suggère de nouveaux traitements potentiels pour atténuer l’inflammation sans les effets secondaires de l’aspirine. Les résultats mettent en évidence le rôle de l’aspirine dans l’amélioration de l’efficacité du sommeil pendant la récupération.

Faits marquants:

L’aspirine à faible dose réduit l’inflammation due au manque de sommeil. L’étude impliquait un essai randomisé contrôlé par placebo auprès de 46 adultes en bonne santé. L’aspirine a amélioré l’efficacité du sommeil et diminué les marqueurs d’inflammation comme l’interleukine-6.

Source: AASM

Une nouvelle étude qui sera présentée lors du congrès annuel SLEEP 2024 a révélé qu’une faible dose d’acide acétylsalicylique, également connu sous le nom d’aspirine, peut réduire les réponses inflammatoires à la restriction du sommeil.

Les résultats montrent que, par rapport au placebo, l’administration préventive d’aspirine à faible dose pendant la restriction du sommeil réduit les réponses pro-inflammatoires. Plus précisément, l’aspirine a réduit l’expression de l’interleukine-6 ​​et les cellules doublement positives COX-1/COX-2 dans les monocytes stimulés par les lipopolysaccharides, ainsi que les taux sériques de protéine C-réactive.

« La nouveauté de cette étude est qu’elle examine si nous pouvons réduire pharmacologiquement les conséquences inflammatoires de la restriction du sommeil », a déclaré l’auteur principal Larissa Engert, titulaire d’un doctorat en physiologie comportementale et chercheuse postdoctorale au département de neurologie de Beth Israel Deaconess. Medical Center et la division de médecine du sommeil de la Harvard Medical School à Boston.

« Nous avons utilisé un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien car il a été démontré qu’il affecte des voies inflammatoires spécifiques, qui s’étaient auparavant révélées dérégulées par une restriction expérimentale du sommeil ou des troubles du sommeil. »

Les chercheurs ont collecté des données auprès de 46 adultes en bonne santé dans un essai croisé randomisé contrôlé par placebo avec trois protocoles – restriction du sommeil/aspirine, restriction du sommeil/placebo et contrôle du sommeil/placebo – chacun consistant en une phase de 14 jours à domicile suivie d’un Séjour hospitalier de 11 jours.

Dans la condition de restriction de sommeil/aspirine, les participants ont pris de l’aspirine à faible dose pendant la phase à domicile et le séjour à l’hôpital. Chaque séjour à l’hôpital commençait par deux nuits de huit heures de sommeil. Ensuite, dans des conditions de restriction de sommeil, les participants ont été exposés à cinq nuits de sommeil de quatre heures, suivies de trois nuits de sommeil réparateur.

La condition de sommeil témoin offrait une possibilité de sommeil de huit heures tout au long du séjour à l’hôpital. Les mesures du sommeil et immunologiques ont été évaluées au départ et à divers moments de l’étude.

Les données révèlent également que la réduction induite par l’aspirine de l’activité des voies inflammatoires chez les participants souffrant de troubles du sommeil s’est accompagnée d’une diminution de l’éveil après le début du sommeil et d’une efficacité accrue du sommeil pendant le sommeil de récupération, a noté Engert.

« Ces résultats montrent qu’il est possible d’atténuer les voies inflammatoires activées par la restriction du sommeil grâce à l’administration préventive d’aspirine à faible dose. Cela pourrait favoriser le développement de nouveaux traitements ciblant spécifiquement ces voies et ne présentant pas les effets secondaires indésirables associés à l’aspirine, tels que les saignements et les accidents vasculaires cérébraux.

« De telles thérapies pourraient compléter les thérapies comportementales d’amélioration du sommeil pour mieux prévenir ou contrôler l’inflammation et ses conséquences chez les personnes souffrant de périodes de déficit de sommeil », a déclaré Engert.

Financement: Cette étude a été financée par des subventions des National Institutes of Health, de la Fondation allemande pour la recherche et de la Sleep Research Society Foundation.

À propos de cette actualité sur la recherche sur l’inflammation, la neuropharmacologie et le sommeil

Auteur: Thomas Heffron

Source: AASM

Contact: Thomas Heffron – AASM

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Les résultats seront présentés à SLEEP 2024