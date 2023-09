L’aspirine pourrait aider à réduire le risque de diabète chez les plus de 65 ans, suggère une étude | Actualités scientifiques et technologiques

Prendre de l’aspirine quotidiennement pourrait réduire le risque de diabète de type 2 chez les personnes de plus de 65 ans, suggère une étude.

L’étude a révélé une réduction de 15 % de la maladie et un taux d’augmentation plus lent des taux de glucose plasmatique à jeun (FPG) – la méthode privilégiée pour le diagnostic. diabète.

Les résultats sont arrivés après qu’une dose quotidienne de 100 mg ait été administrée à plus de 8 000 personnes, tandis que 8 000 autres recevaient un placebo.

Toutes les personnes impliquées avaient plus de 65 ans, ne souffraient pas de maladies cardiovasculaires, de démence ou de handicap physique.

Le risque réduit a été enregistré après une période de suivi de plus de quatre ans.

Les chercheurs ont déclaré que les résultats méritaient d’être approfondis, mais ont souligné qu’ils ne modifiaient pas les directives actuelles sur l’utilisation de l’aspirine chez les personnes âgées.

Le NHS déclare que 75 mg d’aspirine par jour peuvent aider à prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques chez les personnes à haut risque, mais ne doivent être pris que si un médecin le recommande.

La nouvelle recherche a été dirigée par le professeur Zoungas de l’école de santé publique de l’Université Monash à Melbourne.

Il s’agissait du suivi d’une étude de 2018 qui avait révélé que 100 mg d’aspirine n’étaient pas bénéfiques pour les personnes âgées et entraînaient un risque accru d’hémorragie.

Le professeur Zoungas a déclaré : « Les résultats de l’essai ASPREE publiés précédemment en 2018 ont montré que l’aspirine ne prolongeait pas une vie saine et indépendante, mais était associée à un risque significativement accru de saignement, principalement dans le tractus gastro-intestinal.

« Les principales directives de prescription recommandent désormais aux personnes âgées de prendre de l’aspirine quotidiennement uniquement lorsqu’il existe une raison médicale de le faire, par exemple après une crise cardiaque. »

Diabetes UK a déclaré que le lien entre l’aspirine et le diabète n’est toujours pas clair et comporte un risque d’effets secondaires.

« Nous savons que l’utilisation quotidienne d’aspirine augmente le risque d’hémorragie potentiellement grave chez les personnes atteintes de diabète et autres », a déclaré le Dr Faye Riley de l’association.

« Nous vous conseillons donc de ne prendre quotidiennement de l’aspirine à faible dose que si votre médecin le recommande et il discutera exactement de la dose qui vous convient. »

Le Dr Riley a déclaré que la meilleure façon de réduire le risque de diabète était de maintenir un poids santé, d’avoir une alimentation équilibrée et de faire plus d’activité physique.

Quelque 1,3 milliard de personnes pourraient souffrir de diabète d’ici 2050, soit plus du double du nombre actuel, selon une étude publiée en juin dans la revue The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Il a qualifié cette maladie de « l’une des plus grandes menaces pour la santé publique de notre époque ».