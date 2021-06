L’aspirine n’améliore pas la survie des patients Covid : étude britannique

LONDRES – L’aspirine, un médicament bon marché et largement disponible, n’améliore pas la survie des patients hospitalisés pour Covid-19, selon une étude britannique.

Les chercheurs de l’Université d’Oxford avaient espéré découvrir que le médicament anticoagulant pourrait aider les patients hospitalisés de Covid-19 qui présentent un risque accru de formation de caillots dans leurs vaisseaux sanguins, en particulier dans les poumons, mais ont découvert que l’aspirine n’a pas aidé à prévenir les décès.

L’étude – qui fait partie d’un essai plus large de « RÉCUPÉRATION » étudiant divers traitements possibles pour les personnes hospitalisées pour un coronavirus – a impliqué près de 15 000 patients hospitalisés pour le virus. Environ la moitié des patients ont reçu 150 mg d’aspirine par jour par rapport à l’autre moitié qui n’a reçu que les soins habituels.

L’étude a révélé qu’« il n’y avait aucune preuve que le traitement à l’aspirine réduisait la mortalité » et « aucune différence significative » dans le nombre de personnes décédées, 17 % des personnes des deux groupes mourant à l’hôpital après 28 jours.

« Les données montrent que chez les patients hospitalisés avec Covid-19, l’aspirine n’était pas associée à des réductions de la mortalité à 28 jours ou du risque de progression vers une ventilation mécanique invasive ou de décès », Peter Horby, professeur de maladies infectieuses émergentes au département Nuffield de médecine de l’Université d’Oxford et chercheur en chef conjoint de l’essai RECOVERY, a déclaré à propos de l’étude.

« Bien que l’aspirine ait été associée à une légère augmentation de la probabilité d’être libéré vivant, cela ne semble pas suffisant pour justifier son utilisation généralisée pour les patients hospitalisés avec Covid-19. »

Martin Landray, professeur de médecine et d’épidémiologie au Nuffield Department of Population Health de l’Université d’Oxford et l’un des principaux chercheurs de l’étude, a qualifié les résultats de « décevants ».

« Il a été fortement suggéré que la coagulation sanguine pourrait être responsable de la détérioration de la fonction pulmonaire et de la mort chez les patients atteints de Covid-19 sévère. L’aspirine est peu coûteuse et largement utilisée dans d’autres maladies pour réduire le risque de caillots sanguins, il est donc décevant qu’elle l’ait fait. n’ont pas d’impact majeur pour ces patients. C’est pourquoi les grands essais randomisés sont si importants – pour établir quels traitements fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas.

L’essai RECOVERY a déjà fait plusieurs découvertes vitales, l’une étant que la dexaméthasone, un stéroïde bon marché et largement utilisé, a pu sauver des vies chez des patients Covid-19 gravement malades.

Les résultats de la dernière étude sur l’aspirine seront publiés sous peu sur le site de pré-impression medRxiv et ont été soumis à une importante revue médicale à comité de lecture.