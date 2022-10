L’aspirateur sans fil Gen5detect de Dyson peut capturer les virus

Dyson a annoncé son dernier aspirateur sans fil, ainsi que le nouveau moteur Hyperdymium qui l’alimentera. Le Gen5detect a une conception et une construction similaires à celles du V15 Detect, mais avec quelques nouvelles astuces pour accompagner sa baguette redessinée. Et, bénédiction des bénédictions, le déclencheur a disparu.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de lancement ni de prix, mais c’est ce que nous savons jusqu’à présent.

Le Gen5detect capture les virus

Grâce à son nouveau moteur Hyperdymium de cinquième génération (oui, c’est pourquoi Dyson l’a appelé le Gen5), le Gen5detect a la plus forte aspiration de tous les Dyson à ce jour, suffisamment puissant pour aspirer les virus et les particules aussi minuscules que 0,1 micron. Il est également livré avec une tête de nettoyage Fluffy Optic améliorée qui éclaire mieux la poussière, avec une portée plus longue que le laser du V15 Detect. Dyson dit qu’il est deux fois plus lumineux, ce qui signifie, espérons-le, que vous pouvez voir la saleté même pendant la journée et pas seulement dans des conditions plus sombres.

Non seulement il prétend éliminer les virus de vos surfaces à l’aide d’une aspiration, mais – et c’est vraiment l’essentiel – son nouveau système de filtration HEPA entièrement scellé les gardera contenus à l’intérieur, plutôt que de les laisser sortir à nouveau pour voler autour du chambre.

Pourtant, cette protection ne durera que jusqu’à ce que vous vidiez le filtre dans la poubelle. Parce que, comme les autres nettoyeurs sans fil Dyson, le Gen5detect dispose d’un système sans sac. Donc, si vous voulez acheter le Gen5detect pour sa capacité à supprimer tous les virus de votre maison, vous devrez le vider à l’extérieur. Comme il dispose d’un bac de 0,77 l (un tout petit peu plus grand que celui du V15), vous allez régulièrement faire des sorties à l’extérieur.

Le nouvel écran LCD transforme les informations en conseils

Le Gen5detect dispose d’un capteur piézo, tout comme le V15, pour compter et classer les particules de poussière en fonction de leur taille, et d’un écran LCD pour vous montrer ce que vous aspirez.

Dyson

Ce qui est nouveau, c’est que le Gen5detect va encore plus loin en indiquant à l’écran lorsque vous avez suffisamment aspiré une zone et que vous pouvez continuer, et l’interface elle-même a été améliorée.

Déclencheur mécontent

Il y a d’autres améliorations de conception que nous aimons vraiment. Tout d’abord, la gâchette a disparu, remplacée par un bouton marche/arrêt. Les aspirateurs de la série V de Dyson ont tous une gâchette qui fonctionne comme un interrupteur d’homme mort : vous devez essentiellement le maintenir enfoncé pendant l’utilisation.

Sa fonction était de protéger la durée de vie de la batterie – de sorte que vous ne pouviez pas vous éloigner pendant l’aspiration pour constater que la batterie s’était déchargée en votre absence. Mais cela rendait l’aspiration beaucoup plus difficile.

Dyson

Dyson l’a clairement compris et a non seulement supprimé la gâchette, mais a également repensé la poignée et ajouté un coussin de confort doux. Vous pouvez désormais changer de main tout en passant l’aspirateur sans que le moteur ne s’éteigne.

La durée de vie de la batterie s’est également améliorée depuis la dernière itération, passant de 60 minutes (sur son réglage le plus bas) à 70 minutes.

baguette magique

Mais notre caractéristique préférée est l’outil de dépoussiérage et de crevasse en ligne. Dyson a constaté que les gens ne veulent pas s’arrêter à mi-nettoyage pour échanger d’autres outils de nettoyage et plutôt se tromper en utilisant la tête principale. Dyson a donc simplifié le processus. Lorsque vous retirez la baguette, le suceur plat est déjà en place, il ne pourrait donc pas être plus simple de basculer entre celui-ci et la tête de brosse. De plus, cela signifie que vous ne continuerez pas à l’égarer (ou est-ce juste nous ?).

Dyson

Malheureusement, Dyson n’a pas dit quand vous pourrez acheter le Gen5detect, ni ce que cela coûtera. Nous prévoyons que ce sera à peu près le même prix, ou un peu plus que le V15 Detect qui commence à 699 $ / 599 £.

En attendant, vous pouvez découvrir ce que nous pensons du sans fil phare actuel de Dyson en lisant notre critique du V15 Detect. Et si vous voulez un Dyson mais que vous ne savez pas lequel vous convient le mieux, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs Dyson sans fil.